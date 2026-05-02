બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા, રોમન સિક્કા સહિત વિદેશી પુરાવા મળ્યા

દ્વારકાના અરબ સાગર અને બેટ દ્વારકા વિસ્તારમાં ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણની અન્ડરવોટર આર્કિયોલોજી વિંગ દ્વારા વિશાળ સ્તરે સંશોધન હાથ ધરાયું છે.

બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
Published : May 2, 2026 at 7:10 PM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકાથી એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક સમાચાર સામે આવ્યા છે. આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા હાથ ધરાયેલા દરિયાઈ ખોદકામ દરમિયાન દ્વારકામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા છે. આ અંગે ASIના ડાયરેક્ટર જનરલ આલોક ત્રિપાઠીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને વિગતવાર માહિતી આપી છે. આ શોધ દ્વારકાની ઐતિહાસિક ભવ્યતા અને તેના વૈશ્વિક મહત્વને ફરી એકવાર ઉજાગર કરે છે.

બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દ્વારકાના અરબ સાગર અને બેટ દ્વારકા વિસ્તારમાં ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણની અન્ડરવોટર આર્કિયોલોજી વિંગ દ્વારા વિશાળ સ્તરે સંશોધન હાથ ધરાયું છે. ખાસ કરીને બેટ દ્વારકા નજીક 20 જેટલી ટ્રેન્ચ ખોદવામાં આવી, જેમાં એક વિશાળ સ્ટ્રક્ચરલ કોમ્પ્લેક્સ મળી આવ્યું છે. આ સંકુલમાં અનેક ઓરડાઓ, ખુલ્લા કોરિડોર અને તેની આસપાસ મજબૂત કિલ્લેબંધીના નિશાન જોવા મળ્યા છે.

બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ખોદકામ દરમિયાન ASIને શું મળ્યું?
આ ઉપરાંત ખોદકામ દરમિયાન મણકા બનાવવાની કળા અને તાંબુ-લોખંડ ગાળવાની પ્રવૃત્તિઓના સ્પષ્ટ પુરાવા મળ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ વિસ્તાર પ્રાચીન સમયમાં ઔદ્યોગિક અને વ્યાવસાયિક રીતે વિકસિત હતો. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અહીંથી રોમન સિક્કાઓ, રોમન ઇન્ટેગ્લિયો અને રોમન એમ્ફોરા જેવા વિદેશી પુરાવા પણ મળ્યા છે, જે દ્વારકાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંબંધોને સાબિત કરે છે.

બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

વિશેષજ્ઞો મુજબ, આ પુરાવાઓ સૂચવે છે કે દ્વારકા એક સમૃદ્ધ અને વિકસિત વેપારી કેન્દ્ર હતું. નોંધનીય છે કે આ અવશેષો હજુ પણ અકબંધ હાલતમાં મળ્યા છે, જે સંશોધન માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

આ નવી શોધથી ઓખામંડળ વિસ્તારના ઇતિહાસ અને પુરાતત્વ ક્ષેત્રમાં નવો અધ્યાય શરૂ થયો છે, અને દ્વારકાની વૈશ્વિક ઓળખ વધુ મજબૂત બનવાની શક્યતા છે.

બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા
બેટ દ્વારકાના દરિયામાં પ્રાચીન સભ્યતાના મહત્વના અવશેષો મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ASIના ડાયરેક્ટર જનરલ આલોક ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું કે, ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણની અંડર વોટર આર્કિયોલોજિકલ વિંગ દ્વારા દ્વારકાની પ્રાચીનતા અને મહત્તાને જાણવા માટે દ્વારકામાં, અરબ સાગરમાં અને બેટ દ્વારકામાં ટાપુમાં પુરાતાત્વિક અન્વેષણ કરવામાં આવ્યું જે હાલમાં ચાલી રહ્યા છે. આ ક્રમમાં બેટ દ્વારકામાં દરિયાના તટ પર જે પ્રાચીન વસ્તીના અવશેષો છે ત્યાં વિધિવત રૂપે લગભગ 20 ટ્રેન્ચ લગાવવામાં આવી હતી. તેમાં વિશાળ સ્ટ્રક્ચરલ કોમ્પલેક્ષ સામે આવ્યા. જેમાં ઘણા બધા રૂમ છે, ખુલ્લા કોરિડોર છે ચારેય બાજુ. તેમાં ચારેય બાજુ સુરક્ષા છે જે પ્રાચીન કિલ્લો જણાય છે. આ રચના હતી તેમાં ઘણા પ્રકારની વ્યવસાયિક અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કામકાજના ઘણા સારા પ્રમાણ મળ્યા છે. મણકા બનાવવાનું, તાંબુ-લોખંડ ગાળવાની પ્રવૃત્તિઓ સાથે વિદેશથી વ્યાપારના સ્પષ્ટ પ્રમાણ મળ્યા છે. જેમાં રોમન ઇન્ટેગ્લિયો, રોમન સિક્કાની છાપ, રોમન એમ્ફોરા, ટોર્પિડો જારના પ્રમાણ મળ્યા છે. જે દર્શાવે છે કે આ સ્થાન ખૂબ મહત્વપૂર્ણ હતું અને તેના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારિક સંબંધ હતા અને આ આર્થિક રૂપે પણ ખૂબ સમૃદ્ધ વસ્તી રહી હશે. જેનાખી ઓખા મંડળના ઈતિહાસ પર નવો પ્રકાશ પડશે.

