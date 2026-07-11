જુનાગઢમાં ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા યોજાઈ, માલધારીઓએ કાવડમાં દૂધ ભરી ગિરનારનો કર્યો દુગ્ધાભિષેક
ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા કારતક મહિનામાં થતી લીલી પરિક્રમાથી અનેક રીતે અલગ છે, જાણો દૂધધારા પરિક્રમાનું મહત્વ અને તેનો ઈતિહાસ.
Published : July 11, 2026 at 1:55 PM IST
જુનાગઢ: ગરવો ગીરનાર એટલે આદિ અનાદિકાળથી અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સમયથી યોજાતી આવતી પરિક્રમા માટે આજે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં ઓળખાઈ રહ્યો છે. કારતકી અગિયારસથી દેવ દિવાળી એટલે કે પૂનમ સુધી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા યોજાતી આવે છે. જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો જોડાતા હોય છે, પરંતુ પાછલા 75 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમય થી જેઠ વદ અગિયારસના દિવસે ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા કરવામાં આવે છે.
એક દિવસમાં થતી આ પરંપરાગત ધાર્મિક યાત્રામાં ભવનાથ માલધારી સમાજ અને સાધુ સંતો જોડાતા હોય છે, અને પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર ભગવાને વરુણ દેવને વરસાદના રૂપમાં રિઝવવા માટે દૂધની ધારાઓ વડે ગિરનારને અભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે.
ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા
ગરવા ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા જેઠ વદ અગિયારસના દિવસે થતી હોય છે. પાછલા 75 વર્ષ કરતા પણ વધારે વર્ષ થી દર વર્ષે જેઠ મહિનાની એકાદશીના દિવસે ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા ચાલતી આવે છે, જેમાં ભવનાથના માલધારી સમાજ, સાધુ, સંત અને મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આ પરિક્રમામાં જોડાતા હોય છે. કારતક મહિનામાં થતી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા કરતા આ પરિક્રમા નિયમોની દ્રષ્ટિએ પણ અલગ પડે છે. દૂધધારા પરિક્રમામાં સામેલ થવા માંગતા પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થીએ વન વિભાગની પૂર્વ મંજૂરી લેવી આવશ્યક હોય છે, જેથી આ પરિક્રમામાં મંજૂરી વગરના એક પણ વ્યક્તિને જવા દેવામાં આવતા નથી.
લીલી પરિક્રમા જેવો જ દૂધ ધારા પરિક્રમાનો માર્ગ
ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમાનો માર્ગ જંગલ વિસ્તારમાં લીલી પરિક્રમા સમાન રાખવામાં આવે છે. પરંતુ આ પરિક્રમા લીલી પરિક્રમાના પાંચ દિવસની જગ્યા પર માત્ર એક જ દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. ભવનાથના માલધારીઓ નેસડામાં એકઠા થઈને ગિરનાર પર્વત પર આવેલા ત્રિગુણેશ્વર મહાદેવ મંદિરથી દૂધનો અભિષેક કરીને આ યાત્રા શરૂ થાય છે, જે ભવનાથ મહાદેવ મંદિર, વસ્ત્રાપથેશ્વર મહાદેવ મંદિર, દુધેશ્વર મહાદેવ મંદિર અને ઈંટવાથી ગીરનાર જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરતી હોય છે. જેમાં સતત દૂધની ધારાઓ વડે પરિક્રમાના માર્ગને પવિત્ર કરીને ગીરનાર ફરતે અભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે.
પરિક્રમાના પાંચ પડાવ
જે રીતે લીલી પરિક્રમાના પાંચ પડાવો હોય છે, તે જ રીતે દૂધધારા પરિક્રમામાં પણ પાંચ પડાવો હોય છે. ભવનાથ મંદિર, જીણાબાવાની મઢી, માળવેલા, બોરદેવી અને પરત ભવનાથ. આ પાંચ પડાવોમાંથી જ દૂધ ધારા પરિક્રમા પણ પસાર થતી હોય છે, અને 24 કલાક કરતા ઓછા સમયમાં તે પૂર્ણ થતી હોય છે. ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં પ્રત્યેક પડાવમાં એક રાત્રીનો વિશ્રામ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ મહત્વનો માનવામાં આવ્યો છે, એટલે લીલી પરિક્રમા પાંચ દિવસ સુધી સતત ચાલતી હોય છે, અને પ્રત્યેક પડાવમાં પરિક્રમામાં સામેલ પરિક્રમાર્થીઓ પડાવ નાખીને રાતવાસો કરતા હોય છે.
ભવનાથના માલધારીઓ અને યુવાનો જોડાય છે
દૂધધારા પરિક્રમામાં તમામ દૂધ ભવનાથના માલધારીઓ દ્વારા દૂધધારા પરિક્રમાને અર્પણ કરવામાં આવે છે. પ્રાચીન પરંપરા અને લોક વાઇકા અનુસાર ભવનાથના માલધારીઓ જેઠ વદ અગિયારસના દિવસે દૂધનું વેચાણ કરતા નથી અને પોતાના દુધાળા પશુઓનું તમામ દૂધ ગિરનારની દૂધધારા પરિક્રમા માટે અર્પણ કરતા હોય છે. આ પરિક્રમામાં દૂધના કાવડો સાથે માલધારી સમાજના યુવાનો જોડાય છે અને તેઓ ગિરનારની ફરતે દૂધની ધારાઓ દ્વારા ગિરનારનો અભિષેક કરીને ધાર્મિક યાત્રા પૂર્ણ કરતા હોય છે.
દૂધધારા પરિક્રમાનું ધાર્મિક મહત્વ
પ્રાચીન પરંપરા અને સનાતન ધર્મની આસ્થા અનુસાર ગિરનારની પાંચમી ટૂંક પર એક પ્રાકૃતિક રીતે ઝરણું બનેલું છે. લોકોની માન્યતા અને લોક વાયકા અનુસાર અહીંથી ગિરનાર પર અંબાજી મંદિર માંથી પાણીના પ્રવાહ રૂપે દૂધનો અભિષેક થતો હતો. જેથી પણ આ પરિક્રમા ખૂબ જ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ મહત્વની માનવામાં આવતી હોય છે. સનાતન ધર્મની માન્યતા અનુસારમા અંબાએ મહિષાસુર રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો, ત્યારે દેવતાઓએ માં અંબા પર દૂધનો અભિષેક કર્યો હતો અને આ અભિષેકની ધારાઓ ગિરનાર પરથી ઝરણાના રૂપમાં વહેવા લાગી હતી. દૂધધારા પરિક્રમા પગરખા વગર અને ઉપવાસ સાથે કરવાથી ખૂબ જ વધારે અને પૂર્ણ ફળ પ્રાપ્ત થતું હોવાની પણ માન્યતા છે.
પરિક્રમાનું ધાર્મિક ફળ
સનાતન ધર્મની પરંપરા અને લોકવાયકા અનુસાર ગિરનારમાં આયોજિત થતી પરિક્રમા કરવાથી પિતૃ ઋણ માંથી મુક્તિ મળે છે, જે દંપતીને સંતાન સુખ પ્રાપ્ત ન થયું હોય તેવા દંપતીને સંતાન સુખ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે કોઈપણ વ્યક્તિના રોગીષ્ટ શરીરને નીરોગી પણ ગિરનારની પરિક્રમા કરતી હોય છે. ગિરનારની એકવાર પરિક્રમાને કાશીની 100 વારની પરંપરા સાથે સરખાવીને તેનું પુણ્ય માનવામાં આવ્યું છે. દૂધધારા પરિક્રમા કરવાથી જન્મ-મરણના ચક્રમાંથી પણ મુક્તિ મળતી હોવાની ધાર્મિક લોકવાયકા આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જેથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો પરિક્રમા કરવા માટે આવતા હોય છે.
પંચતત્વ અને નવનાથ 84 સિદ્ધ સાથે પણ જોડાણ
ગિરનારની પરિક્રમા પંચતત્વ પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ તત્વોના સંગમ સમાન પરિક્રમાથીને ઉર્જા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. સનાતન ધર્મની માન્યતા અનુસાર ગિરનારમાં 84 સિદ્ધ અને નવનાથ આજે પણ કોઈના કોઈ રૂપમાં પોતાની તપસ્યા કરતા હોય છે જેથી પણ ગિરનારની પરંપરાગત થતી આવતી પરિક્રમા ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે વૈજ્ઞાનિક રૂપે પણ ગિરનારની પરિક્રમા જોડાયેલી છે. પરિક્રમાના માર્ગ પર આવતા નદી નાળા અને ઝરણાના પાણી પીવાથી કોઈપણ વ્યક્તિના શરીરમાં કેલ્શિયમ અને મિનરલ સૌથી વધારે મળતું હોય છે.
ગિરનાર પરિક્રમાનો ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ
ગરબા ગિરનારની પરિક્રમાનો ઉલ્લેખ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. 300 ઈશા પૂર્વે સમ્રાટ અશોક દ્વારા લખવામાં આવેલા શિલાલેખમાં પણ ગિરનારની તીર્થયાત્રાનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે. 11મી અને 12મી સદીમાં સોલંકી વંશના રાજાઓના સમયમાં પણ ગિરનારની દૂધ ધારા પરિક્રમાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. 15મી સદીમાં નાથ સંપ્રદાયના ધર્મગુરુ ગોરખનાથ પણ ગિરનારમાં આવ્યા હતા અને તેમણે દૂધધારાને સિદ્ધ યાત્રા ગણાવી હતી. જેથી 300 ઈ.સા પૂર્વેથી ગિરનારની પરિક્રમાનો ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક ઇતિહાસ જોવા મળે છે, જેને કારણે લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ગિરનારની પાવનકારી પરિક્રમા કરવા માટે ઉત્સાહિત જોવા મળતા હોય છે.
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