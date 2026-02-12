મહા શિવરાત્રીના મેળામાં કિન્નર સન્યાસી અને અખાડાનું ધાર્મિક મહત્ત્વ
Published : February 12, 2026 at 5:51 PM IST
જુનાગઢ: મહા શિવરાત્રીના મેળામાં જૂના અગ્નિ ઉદાસીન અને આહવાન અખાડાનું ખૂબ ધાર્મિક મહત્ત્વ છે. મહા શિવરાત્રીના મેળામાં પાછલા કેટલાક વર્ષોથી કિન્નર અખાડા અને અખાડા સાથે જોડાયેલા સન્યાસીઓ પણ ખૂબ ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. ભવનાથના શિવરાત્રી મેળામાં જૂના અખાડા સાથે જોડાયેલા કિન્નર અખાડા અને તેના સંન્યાસીઓ પણ ધુણા ધખાવીને અલખને ઓટલે શિવ અને શક્તિની આરાધના કરી રહ્યા છે.
મહા શિવરાત્રી મેળામાં કિન્નર અખાડા અને તેનું મહત્ત્વ
મહા શિવરાત્રીનો મેળો ચાલી રહ્યો છે. આ મેળામાં મુખ્યત્વે જૂના અગ્નિ આહવાન અને ઉદાસીન અખાડાની સાથે કિન્નર અખાડાનું પણ ખૂબ જ મહત્ત્વ જોવા મળે છે. આદિ અનાદિ કાળ રામાયણ, ગીતા અને મહાભારતના સમયથી પણ જોવા મળે છે. કિન્નરોને શીવના એક અંશ સમાન પણ માનવામાં આવે છે જેથી મહા શિવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ભવનાથની તળેટીમાં કિન્નર અખાડા સાથે જોડાયેલા સન્યાસીઓ દ્વારા ધુણા ધખાવીને શિવ ભક્તોને દર્શન અને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે.
મહામંડલેશ્વર ગિરનારી માતાએ આપી વિગતો
કિન્નર અખાડાના મહામંડલેશ્વર ગિરનારી માતાએ કિન્નર અને અખાડાનું મહત્ત્વ સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે, વેદ ઉપનિષદ, ગીતા, રામાયણ અને મહાભારત કાળમાં પણ કિન્નરોનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. કિન્નરોને શિવના અંશ સમાન આજે પણ માનવામાં આવે છે. ભગવાન રામને 14 વર્ષનો વનવાસ થયો હતો ત્યારે તેમના કિન્નર પૂર્વજો દ્વારા પણ 14 વર્ષનો કલ્પવાસ ભોગવ્યો હતો જેથી કિન્નર સમાજ રામાયણ અને ભગવાન રામની પરંપરા સાથે જોડાયેલો છે. કિન્નર સમાજના કલ્પવાસથી ખૂબ જ ખુશ થયેલા ભગવાન રામે તેમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે કલિયુગમાં તમારું પૂજન થશે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે તમારા આશીર્વાદ અને દર્શન બહુમૂલ્ય બનશે જેને કારણે જ કિન્નર અખાડા અને તેના સન્યાસીઓનું મહત્વ દર વર્ષે વધતું જાય છે. એક સમયે કિન્નર અખાડાને લઈને ગુજરાતમાં કોઈ પરંપરા ન હતી પરંતુ પાછળના કેટલાક વર્ષોથી ગીરી તળેટીમાં કિન્નર અખાડાનું સ્થાપન થયું છે જેને કારણે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શિવ ભક્તો કિન્નરોના દર્શન આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા અને તેમના હાથે બનેલા ભોજન પ્રસાદને ગ્રહણ કરવા માટે પણ આવી રહ્યા છે.
