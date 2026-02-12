જુનાગઢ મહાશિવરાત્રી મેળામાં જામી રહ્યો છે ધાર્મિક માહોલ, દેશમાંથી આવેલા સંતોએ વ્યક્ત કરી ખુશી
Published : February 12, 2026 at 5:32 PM IST
જુનાગઢ: ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં મહાશિવરાત્રી મેળામાં હવે ધીમે ધીમે માહોલ ધાર્મિક બનતો જાય છે. સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા સંન્યાસીઓ અને મેળામાં શિવ સૈનિકો એવા નાગા સન્યાસીઓના દર્શન કરવા માટે ધીમે ધીમે ભવનાથ તળેટીમાં આવતા માહોલ જામતો જાય છે. ઈન્દોર અને ઉત્તરાખંડથી આવેલા સન્યાસીઓએ પણ સનાતન ધર્મની આ પરંપરાને ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં એક અનોખું માન અને સન્માન મળે છે તેવો સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં જામી રહ્યો છે મેળાનો માહોલ
ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આયોજિત મહાશિવરાત્રીનો મેળો આ વખતે મીની કુંભ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. ધીમે ધીમે હવે ભવનાથની ગીરી તળેટી પણ શિવ અને જીવના સમન્વયથી સંસ્કૃતિની સાથે સનાતન ધર્મની પરંપરાણે આગળ વધતી હોય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હજુ શિવરાત્રીને બે દિવસ બાકી છે ત્યારે શનિ અને રવિના દિવસોમાં લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તો મહાશિવરાત્રીના મેળાને માણવા માટે ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં આવશે. પ્રત્યેક ભાવિકોની આશા મનોકામના પૂર્ણ થાય તે માટે સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા સન્યાસીઓ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યા છે. આ વર્ષનો મીની કુંભ મેળો સાચા અર્થમાં સનાતન ધર્મની પરંપરાને ઉજાગર કરતો મેળો બની રહ્યો છે. મહાશિવરાત્રી પૂર્વે ભવનાથની તળેટીમાં માનવ મહેરામણ અને શિવ ભક્તોને આવકારવા માટે સન્યાસીઓ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
મેળામાં આવેલા સંન્યાસીઓએ વ્યક્ત કર્યો પ્રતિભાવ
ભવનાથના મેળામાં આપેલા ઇન્દોરથી આવેલા શુક્લાનંદ ગીરી મહારાજે તેમનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ વખતનો મેળો શિવ અને જીવની સાથે સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિને પણ જોડી રહ્યો છે. આ પ્રકારનું આયોજન ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં પ્રથમ વખત થયું છે જેને કારણે તેઓ એક સન્યાસી તરીકે ખૂબ જ રાજીપો વ્યક્ત કરે છે. આ જ પ્રકારના આયોજન ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં શિવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન થવા જોઈએ તેઓ તેમણે આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ઉતરાખંડથી આવેલા મહંત રજનીગીરીએ પણ ભવનાથની ગીરી તળેટી અને મહાશિવરાત્રીના મેળાને વિશેષ ગણાવ્યો હતો. તેઓ સ્વયમ દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડથી આવે છે પરંતુ તેમનો ગિરનારનો અહેસાસ અને અનુભવ ઉત્તરાખંડથી ખૂબ જ અલગ અને વિશેષ જોવા મળ્યો. તેઓ સ્વયંમ માને છે કે તેમને ઉત્તરાખંડના મેળામાં જે અનુભૂતિ થાય છે તેના કરતાં પણ વધારે અનુભૂતિ સિદ્ધ ભૂમિ ગિરનારના મહાશિવરાત્રી મેળાના મીની કુંભમાં થઈ રહી છે, જેથી તેઓ દર વર્ષે અહીં આવે છે અને આ જ પ્રકારે દર વર્ષે મીની કુંભમેળાનું આયોજન ગીરી તળેટીમાં થતું રહે તેવી આશાવાદ પણ તેમણે રાખી છે.
