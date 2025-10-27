ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ઇન્દિરા બ્રિજ ખાતે છઠ પૂજાની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઉજવણી, હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ અસ્ત થતા સૂર્યની કરી પૂજા

નદીના કિનારે તૈયાર કરાયેલા આ ભવ્ય ઘાટ પર ધાર્મિક વિધિઓ, મહાઆરતી અને ભક્તિમય વાતાવરણથી સમગ્ર વિસ્તાર પવિત્ર બન્યો હતો.

Published : October 27, 2025 at 10:30 PM IST

અમદાવાદ: સૂર્ય ઉપાસનાના મહાપર્વ છઠ પૂજાની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક આસ્થાનું પ્રતીક એવી ભવ્ય ઉજવણી અમદાવાદના ઇન્દિરા બ્રિજ ઘાટ ખાતે કરવામાં આવી. ઉત્તર ભારતીય સમુદાય માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવતો આ તહેવાર હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ એકત્ર થઈને અસ્ત થતા સૂર્યની પૂજા કરી. નદીના કિનારે તૈયાર કરાયેલા આ ભવ્ય ઘાટ પર ધાર્મિક વિધિઓ, મહાઆરતી અને ભક્તિમય વાતાવરણથી સમગ્ર વિસ્તાર પવિત્ર બન્યો હતો. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા.

ઇન્દિરા બ્રિજ ખાતે સાંજે 4 વાગ્યાથી ઉત્તર ભારતના લોકો પૂજા માટે આવવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઇન્દિરા બ્રિજ નીચે છઠ પૂજા માટે ખાસ ઘાટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં મહિલાઓએ ધાર્મિક વિધિઓ સાથે પૂજા કરી. હજારોની સંખ્યામાં મહિલાઓ અને તેમના પરિવારજનો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

છઠ પૂજાના આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી આઈ. કે. જાડેજા, પૂર્વ મંત્રી ગોરધન ઝડફિયા અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી દર્શના વાઘેલા હાજર રહ્યા હતા. છઠ પૂજા ઘાટના આયોજક ડૉ. મહાદેવ ઝાએ જણાવ્યું કે, “અમે દર વર્ષે છઠ પૂજાનું આયોજન કરીએ છીએ. શ્રદ્ધાળુઓ પૂજા કરી શકે તે માટે અહીં પાણીના ઘાટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઘણા લોકો કાલે સવારે ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય આપવા માટે પૂજા કરશે. આ માટે રાત્રે રોકાવાની અને ભોજનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. આજે અહીં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ પધાર્યા છે. અંદાજે 15,000 થી 20,000 લોકો આજે આ ઘાટ પર પૂજા માટે આવશે.”

છઠ પૂજા માટે બિહારના દરભંગા જિલ્લામાંથી આવેલા સરોજ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, “બિહારના લોકો માટે છઠ પૂજાનું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ ઘણું ઊંચું છે. અમે દેશના કોઈપણ ખૂણે હોઈએ, તો પણ નજીકના નદીના ઘાટે જઈને છઠ પૂજા કરીએ છીએ.”

મધ્યપ્રદેશથી આવેલા ભવાનીબેન ઠાકુરે જણાવ્યું કે, “છઠ પૂજાનું વ્રત ત્રણ દિવસનું હોય છે, જેમાં ઉપવાસ રાખવામાં આવે છે. બીજા દિવસે અસ્ત થતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરવામાં આવે છે, અને ત્રીજા દિવસે સવારે ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય આપવામાં આવે છે.”

