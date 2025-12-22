ETV Bharat / state

‘ધર્મ માતાપિતાએ આપેલો છે, માતાપિતાને પરિવર્તિત નથી કરી શકતા તો ધર્મ પરિવર્તન કઈ રીતે?’, જગદગુરુ શંકરચાર્યનું નિવેદન

મહારાજે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ ધર્મમાં જન્મ લીધો હોય તે જ ધર્મને સમર્પિત રહેવું જોઈએ, કોઈપણ ધર્મ કે જાતિને ક્યારેય અપમાનિત ન કરવી જોઈએ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 5:49 PM IST

દાહોદ: દાહોદ જિલ્લાના લીમડી ખાતે ‘સર્વધર્મ યાત્રા’ અંતર્ગત સભાનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં જગદગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજની નિશ્રામાં યોજાયેલી સભામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને સાધુ સંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

દેશભરમાં ચાલી રહેલા ધર્માંતરણ મામલે જગદગુરુ શંકરાચાર્યએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું હતું. શ્રી સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ ધર્મમાં જન્મ લીધો હોય તે જ ધર્મને સમર્પિત રહેવું જોઈએ, કોઈપણ ધર્મ કે જાતિને ક્યારેય અપમાનિત ન કરવી જોઈએ, કોઈપણ દેવી દેવતાનું પણ અપમાન ન થવું જોઈએ, પોતાનો ધર્મ માતાપિતાએ આપેલો ધર્મ છે, માતાપિતાને પરિવર્તિત નથી કરી શકતા તો ધર્મ કઈ રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે? પોતાના ધર્મને જ સમજીને તેનો સ્વીકાર કરી તેના આધારે જ પોતાનું જીવન જીવવું જોઈએ. ધર્મ પરિવર્તનનો કોઈ કાયદો જ નથી. ક્યારેય ધર્મ પરિવર્તન થઈ શકે નહીં, ધર્મ પરિવર્તનની કોઈ વિધિ કે વિધાન નથી ના કોઈ સંવિધાન છે તો ધર્મપરિવર્તન કઈ રીતે શક્ય છે? પોતાના માતાપિતા જે ધર્મ કે જાતિના હોય તે જ સાચો ધર્મ અને તેજ પાળવો જોઈએ. જો પોતાના શરીરમાં વહેતું રક્ત નથી બદલી શકાતું તો ધર્મ કઈ રીતે બદલી શકાય?

વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, કેટલાક લોકો ભોળા લોકોને લોભ લાલચ આપી ધર્મ પરિવર્તન કરાવે છે, તે ખોટું છે. જેના કારણે હિન્દુ સમાજના લોકોએ બની બેઠેલા સાધુ સંતોથી અને વિધર્મીઓથી સાવધાન રહેવું જોઈએ, સાથે જ હિન્દુ ધર્મમાં રહેલા નાસ્તિક લોકોથી પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે તેવું નિવેદન આપ્યું હતું.

સભામાં ઉપસ્થિત ભક્તોને પોતાના પ્રવચનમાં ધર્મના માર્ગે કઈ રીતે આગળ વધવું, તેમજ દુનિયાદારીની મોહમાયાથી પર રહી આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની માર્ગદર્શિકા આપી આત્મચિંતન અને ધર્મ પ્રત્યે જાગૃત થઈ ધર્મ પ્રત્યે જોડાવવા પ્રેરીત કર્યા હતા.

