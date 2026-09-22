સાગબારાના આદિવાસી ખેડૂતોને હાઇકોર્ટની રાહત, બેદખલી પર રોક; સરકારના બેવડા વલણ પર સવાલ
સાગબારા તાલુકાના 12 જેટલા ગામોના ખેડૂતોનો આ સમગ્ર મુદ્દો વન અધિકાર કાયદા હેઠળના દાવા અને પરંપરાગત ખેતીના અધિકાર સાથે જોડાયેલો છે.
Published : September 22, 2026 at 8:06 PM IST
અમદાવાદ: નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકાના આદિવાસી ખેડૂતોના જંગલ જમીન પર ખેતી કરવાના અધિકારનો મામલો હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વના તબક્કે પહોંચ્યો છે. વર્ષોથી જંગલ જમીન પર ખેતી કરતા હોવા છતાં વિવિધ તકનિકી અને વહીવટી કારણોસર હેરાનગતિ થતી હોવાનો આક્ષેપ કરી અનેક આદિવાસી ખેડૂતોએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે. આ ખેડૂતો તરફથી એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે રજૂઆત કરી હતી. સાગબારા તાલુકાના 12 જેટલા ગામોના ખેડૂતોનો આ સમગ્ર મુદ્દો વન અધિકાર કાયદા હેઠળના દાવા અને પરંપરાગત ખેતીના અધિકાર સાથે જોડાયેલો છે.
સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર ખેડૂતો તરફથી કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, જંગલ જમીન પરથી તેમને બેદખલ કરવા માટે વિવિધ રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અરજદારોનો આક્ષેપ હતો કે આદિવાસીઓને બેદખલ કરવા માટે જ આદિવાસી જંગલ વિભાગના અધિકારીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સમગ્ર મામલામાં એક આદિવાસી સમુદાયને બીજા આદિવાસી સમુદાય સામે ઊભો કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
ખેડૂતો તરફથી સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, જે જમીન પર તેઓ વર્ષોથી ખેતી કરતા આવ્યા છે તે અંગે વન અધિકાર કાયદા હેઠળના દાવાઓનો અંતિમ નિકાલ હજુ બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં દાવાઓનો અંતિમ નિર્ણય થયા પહેલાં તેમને જમીન પરથી હટાવવાની કાર્યવાહી ન થવી જોઈએ. વન અધિકાર કાયદાની કલમ 4(5) હેઠળ દાવાની માન્યતા અને ચકાસણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પહેલાં બેદખલી સામે સુરક્ષા અંગે જોગવાઈ છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ અગાઉ પણ વન અધિકાર કાયદાના અમલ અને બાકી દાવાઓના નિકાલ અંગે આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લઈ ચૂક્યું છે.
સુનાવણી દરમિયાન જંગલ જમીન વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી ધરાવતા ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરફથી પણ એવી વાત સામે આવી કે કાયદો અને વ્યવસ્થા હાથમાં લઈને આદિવાસી લોકોને જમીન પરથી કાઢી શકાય નહીં. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે પણ રાજ્ય સરકારના વલણ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
હાઇકોર્ટે ખાસ કરીને સરકારના બેવડા વલણ અંગે સવાલ કર્યો હતો. કોર્ટની ટકોર હતી કે એક તરફ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સરકાર એવું કહે છે કે આદિવાસીઓને જમીન ખેડવા દેવામાં આવે, જ્યારે બીજી તરફ ગુજરાતમાં તેમને ખેતી કરતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે. કોર્ટના આ સવાલથી સરકારની કાર્યવાહી અને તેના અલગ-અલગ મંચ પરના વલણ વચ્ચેના તફાવત અંગે ગંભીર પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો.
એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટે આદિવાસી ખેડૂતોને હટાવવાની પ્રક્રિયા અંગે પણ ટકોર કરી હતી અને હાલની સ્થિતિમાં તેમને બેદખલ ન કરવા તથા સ્થિતિ જાળવી રાખવા નિર્દેશ આપ્યો છે. વર્ષોથી આ મામલે હેરાનગતિનો સામનો કરી રહેલા આદિવાસી ખેડૂતોને વધુ હેરાન ન કરવામાં આવે તે અંગે પણ કોર્ટે સ્પષ્ટ ટકોર કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે સમગ્ર મામલે વિગતવાર હુકમ કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. સરકારે જવાબ રજૂ કરવા માટે સમય માંગ્યો હતો, જેને કોર્ટ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકારનો વિગતવાર જવાબ અને વન અધિકારના દાવાઓ અંગેની સ્થિતિ આગામી સુનાવણીમાં સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.
મહત્વનું છે કે, સાગબારા અને સુરતના ઉમરપાડા વિસ્તારની જંગલ જમીન પર ખેતીના અધિકારને લઈને લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. સાગબારા વિસ્તારના ખેડૂતોનો દાવો છે કે તેઓ વર્ષોથી આ જમીન પર ખેતી કરતા આવ્યા છે, જ્યારે ઉમરપાડા વિસ્તારના સ્થાનિક ખેડૂતો પણ જમીન પર પોતાના અધિકારનો દાવો કરી રહ્યા છે. આ જમીન વિવાદને લઈને ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સાગબારાના ખેડૂતો દ્વારા લાંબો આંદોલન પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને સરકાર દ્વારા દાવાઓની તપાસ તથા પાત્ર લાભાર્થીઓને વન અધિકારની સનદ આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ મુદ્દો માત્ર જમીન પર ખેતી કરવાની મંજૂરી પૂરતો રહ્યો નથી, પરંતુ વન અધિકાર કાયદા હેઠળના દાવાઓનો નિકાલ ન થાય ત્યાં સુધી આદિવાસી ખેડૂતોને બેદખલ કરી શકાય કે નહીં, સરકારની કાર્યવાહી કાયદેસર છે કે નહીં અને બંને પક્ષના આદિવાસી ખેડૂતોના અધિકારોનું સંતુલન કેવી રીતે જળવાશે તે પણ મહત્વનો પ્રશ્ન બન્યો છે.
આ મામલે આગામી સુનાવણી ઓક્ટોબરના પ્રથમ સપ્તાહમાં, 5 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ હાથ ધરાશે.
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