નાસિરનગર ડિમોલિશન કેસમાં SMC કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનને રાહત, સિંગલ જજના હુકમ પર ડિવિઝન બેન્ચનો સ્ટે
SMC કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનને 27 નવેમ્બરે હાઈકોર્ટ સમક્ષ વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં
Published : November 26, 2026 at 6:23 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આજે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)ના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દ્વારા સિંગલ જજના હુકમને પડકારતી અપીલ ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અપીલ પર સાડા ત્રણ કલાકથી વધુ સમય સુધી સુનાવણી ચાલી હતી. આખરે ડિવિઝન બેન્ચે સિંગલ જજના છેલ્લા હુકમ પર સ્ટે આપ્યો છે. જેના કારણે SMC કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનને આવતીકાલે એટલે કે 27 નવેમ્બરે હાઈકોર્ટ સમક્ષ વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં.
શું છે સમગ્ર વિવાદ
સમગ્ર વિવાદની વાત કરીએ તો નાસિરનગરમાં થયેલા ડિમોલિશન બાદ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાના મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન SMC દ્વારા અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ ફાળવવા અંગે કોર્ટ સમક્ષ એકથી વધુ વખત વલણ બદલવામાં આવતું હોવાની રજૂઆત થઈ હતી. આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતાં સિંગલ જજે મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનને બીજી વખત વ્યક્તિગત રીતે 27 નવેમ્બરે કોર્ટમાં હાજર રહેવા આદેશ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, બંને સામે ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી શા માટે શરૂ ન કરવી તે અંગે પણ જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો. સિંગલ જજના આ હુકમ સામે SMCના કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દ્વારા ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ અપીલ કરવામાં આવી હતી. અપીલ દરમિયાન કોર્પોરેશન તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જ્યારે કોર્ટ ઓફિસર તેમના વતી કોર્ટમાં રજૂઆત કરી રહ્યા હોય ત્યારે અધિકારીઓને વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવા બોલાવવાની જરૂર નથી. વધુમાં ડિમોલિશનની ઘટના બની ત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અલગ વ્યક્તિઓ હતા, જ્યારે હાલ બંને હોદ્દા પર નવી વ્યક્તિઓ છે. આ ઘટનામાં કોર્પોરેશનના પાંચ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને તે સમયના મ્યુનિસિપલ કમિશનરની બદલી પણ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે અને હજુ સુધી તપાસનો અહેવાલ આવ્યો નથી.
આ સંજોગોમાં હોદ્દેદારો અને અધિકારીઓની વ્યક્તિગત હાજરી વિના પણ કેસની સુનાવણી થઈ શકે છે તેવી દલીલ કરવામાં આવી હતી. અપીલમાં વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જો SMCની ચૂંટાયેલી બોડીએ નાસિરનગરના અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ નહીં આપવાનો નિર્ણય કર્યો હોય તો અધિકારીઓ તે નિર્ણયની વિરુદ્ધ જઈ શકે નહીં. આવી સ્થિતિમાં અધિકારીઓ સામે કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી શરૂ કરવી યોગ્ય નથી. અસરગ્રસ્તોના મકાનો રોડલાઇનમાં ગેરકાયદેસર રીતે આવેલા હતા અને નોટિસ આપ્યા વિના પણ તેનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હોત તો પણ તેને ગેરકાયદેસર કૃત્ય કહી શકાય નહીં. ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારાઓને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં આવી જ પ્રકારની અરજીઓ કોર્ટમાં આવતી રહેશે તેવી રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ નાસિરનગરના અસરગ્રસ્તો તરફથી આ અપીલનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અસરગ્રસ્તો વતી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાના મુદ્દે SMC વારંવાર પોતાનું વલણ બદલી રહ્યું છે. કોર્ટ સમક્ષ અગાઉ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અંગે સ્વીકાર કર્યા બાદ હવે તેમાંથી પીછેહઠ કરવામાં આવી રહી છે. આ જ કારણસર સિંગલ જજે કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનને વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવા આદેશ કર્યો હતો અને કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી શા માટે ન કરવી તે અંગે જવાબ માંગ્યો હતો.
અસરગ્રસ્તો તરફથી વધુમાં ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, જે જમીન પર ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું તે સરકારની નહીં પરંતુ ખાનગી વ્યક્તિની માલિકીની છે. એક બિલ્ડર દ્વારા કથિત રીતે સંપૂર્ણ કાવતરું ઘડીને ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરાવવામાં આવી હોવાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી. સિંગલ જજે પણ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ પાસાને ધ્યાને લીધો હોવાનું અસરગ્રસ્તો તરફથી જણાવાયું હતું. વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, SMC ડિમાર્કેશન કરવા ગયું હતું, પરંતુ વાસ્તવમાં ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી તે સમયના મ્યુનિસિપલ કમિશનરના નિર્દેશથી જ કરવામાં આવી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.અસરગ્રસ્તોના વકીલ તરફથી એવી દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી કે, જો સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન મૂળ અરજીમાં પક્ષકાર જ ન હોય તો તેમની તરફથી દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલ પણ કાયદાકીય રીતે ટકવાપાત્ર નથી.
આ સમગ્ર મામલે SMC તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી એચ વિર્ક દ્વારા રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની લાંબી દલીલો સાંભળ્યા બાદ ડિવિઝન બેન્ચે સિંગલ જજના છેલ્લા હુકમ પર સ્ટે આપ્યો છે. પરિણામે મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનને 27 નવેમ્બર એટલે કે આવતીકાલે વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં.
જોકે, આ સ્ટેના કારણે નાસિરનગરના અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાના મૂળ વિવાદનો અંત આવ્યો નથી. ડિમોલિશનની કાયદેસરતા, અસરગ્રસ્તોના પુનર્વસન અને SMCની અગાઉની રજૂઆતો સહિતના મુદ્દાઓ પર આગળની કાનૂની કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
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