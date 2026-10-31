પૂર્વ અમદાવાદમાં ડ્રેનેજ બેકિંગની સમસ્યામાંથી મળશે રાહત, 3 વોર્ડના અંદાજે 2.25 લાખ નાગરિકોને મળશે લાભ
નિકોલ, ગોપાલચોક, ઠક્કરબાપાનગર અને વિરાટનગર સહિતના વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજ ચોકિંગ, બેકિંગ અને વારંવાર થતા લીકેજની સમસ્યાનું થશે નિવારણ
Published : October 31, 2026 at 1:41 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા તથા લાંબા સમયથી સર્જાતી ડ્રેનેજ ચોકિંગ, બેકિંગ અને વારંવાર થતા લીકેજની સમસ્યાઓના નિવારણ માટે મેયર હિતેશ બારોટ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી કરવામાં આવી છે. ઠક્કરબાપાનગર વિસ્તારમાં આવેલા હયાત જીવણવાડી ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનની 600 મી.મી. વ્યાસની રાઇઝિંગ લાઇનનું માઇક્રો ટનલિંગ પદ્ધતિથી નાખવામાં આવેલી નવી ટ્રંક મેઇન લાઇન સાથે સફળતાપૂર્વક જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે. આ કામગીરીથી પૂર્વ અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોની ડ્રેનેજ વ્યવસ્થામાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
હયાત જીવણવાડી ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનની 600 મી.મી. વ્યાસની રાઇઝિંગ લાઇનને નવી ટ્રંક મેઇન લાઇન સાથે જોડવામાં આવતા નવી લાઇનની વધુ ક્ષમતાનો ઉપયોગ શક્ય બનશે. પરિણામે ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનને પૂરતી ક્ષમતાથી કાર્યરત રાખી શકાશે અને ડ્રેનેજના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા વધુ અસરકારક બનશે. આ કામગીરીના પરિણામે નિકોલ, ગોપાલચોક, ઠક્કરબાપાનગર અને વિરાટનગર સહિતના આસપાસના વિસ્તારોમાં વારંવાર સર્જાતી ડ્રેનેજ ચોકિંગ અને બેકિંગની સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવામાં મદદ મળશે.
આ ઉપરાંત, ડ્રેનેજ રાઇઝિંગ લાઇનમાં વારંવાર સર્જાતા લીકેજની સમસ્યામાંથી પણ નાગરિકોને રાહત મળશે. નવી ટ્રંક મેઇન લાઇન સાથે જોડાણ થવાથી જૂની વ્યવસ્થા પરનું ભારણ ઘટશે અને ડ્રેનેજ નેટવર્કની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે.
નિકોલ સહિતના વિસ્તારોને રાહત
જશોદાનગરથી નરોડા હાઇવે પર આવેલી હાલની 1600 મી.મી. વ્યાસની ડ્રેનેજ ટ્રંક મેઇન લાઇન પર આસપાસના વિસ્તારોના ડ્રેનેજના પાણીના નિકાલનો ભાર રહેતો હતો. હવે હયાત જીવણવાડી ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનની રાઇઝિંગ લાઇનને નવી ટ્રંક મેઇન લાઇન સાથે જોડવામાં આવતાં જૂની 1600 મી.મી. ટ્રંક મેઇન લાઇન પરનો ભાર ઓછો થશે. તેના પરિણામે નિકોલ, ગોપાલચોક, ઠક્કરબાપાનગર અને વિરાટનગર સહિતના વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજ બેકિંગની સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવામાં નોંધપાત્ર મદદ મળશે.
આ કામગીરીનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ હેતુ જૂની ડ્રેનેજ ટ્રંક મેઇન લાઇનના રિહેબિલિટેશન માટે ડ્રેનેજના પ્રવાહને નવી માઇક્રો ટનલિંગ લાઇન તરફ ડાયવર્ટ કરવાનો પણ છે. જીવણવાડી પમ્પિંગ સ્ટેશનની હયાત 600 મી.મી. વ્યાસની રાઇઝિંગ લાઇનને નવી ટ્રંક મેઇન લાઇન સાથે સફળતાપૂર્વક જોડવામાં આવતાં જૂની ટ્રંક લાઇનના રિહેબિલિટેશનની કામગીરી હાથ ધરી શકાશે. સાથે જ નિકોલ વિસ્તાર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા વધુ સુદ્રઢ બનશે અને લાંબા સમયથી સર્જાતી ડ્રેનેજ બેકિંગ તથા ચોકિંગની સમસ્યાઓમાં રાહત મળશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આ કામગીરીથી કુલ 3 વોર્ડની અંદાજે 2.25 લાખ જેટલી વસ્તીને સીધો લાભ મળશે. માઇક્રો ટનલિંગ જેવી આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડ્રેનેજ નેટવર્કની ક્ષમતામાં વધારો કરવા સાથે નાગરિકોને વારંવાર સર્જાતી ડ્રેનેજ સમસ્યાઓમાંથી રાહત આપવાની દિશામાં AMCનું આ મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.
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