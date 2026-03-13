ETV Bharat / state

ગેમ્બલર ગેંગે જૂનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા એક દાયકાથી આતંક મચાવ્યો હતો.

જૂનાગઢમાં ગેમ્બલર ગેંગના ડરથી મુક્તિ: પોલીસે ગેરકાયદેસર કબજો હટાવી દુકાન મૂળ માલિકને પરત અપાવી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 8:58 AM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ શહેરના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં છેલ્લા છ વર્ષથી ગેરકાયદેસર કબજો જમાવી રાખેલી એક દુકાનને પોલીસે મુક્ત કરીને તેના મૂળ માલિકને પરત અપાવી દીધી છે. આ કાર્યવાહી કુખ્યાત 'ગેમ્બલર ગેંગ' સામે ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ (ગુજસીટોક / GUJCTOC) હેઠળ ચાલી રહેલી વ્યાપક પોલીસ કાર્યવાહીના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે.

સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં નરસિંહ મહેતા ચોરા (સરોવર) સામે આવેલી આ દુકાન પર ગેમ્બલર ગેંગના મુખ્ય સભ્ય અબાસ કુરેશી (જેને અસલમ કુરેશી ઉર્ફે ગેમ્બલર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) દ્વારા છ વર્ષ પહેલાં ગેરકાયદેસર કબજો જમાવવામાં આવ્યો હતો. ગેંગે પહેલાં દુકાન ભાડે રાખી હતી, પરંતુ પછીથી તેનો કબજો અન્ય વ્યક્તિને ભાડે આપીને ગેરકાયદેસર રીતે હસ્તગત કરી લીધો હતો. મૂળ માલિકે દુકાન પરત માંગી ત્યારે ગેંગ દ્વારા ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે માલિક ડરના માર્યા ફરિયાદ કરવાથી ચૂપ રહ્યો હતો.

ગેમ્બલર ગેંગે જૂનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા એક દાયકાથી આતંક મચાવ્યો હતો. ગેંગના મોટાભાગના સભ્યો હવે જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં છે, જેમાં ગુજસીટોક હેઠળ નોંધાયેલા ગુનાઓના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી બાદ સ્થાનિક લોકોમાં ગેંગના ડરનું સામ્રાજ્ય તૂટ્યું છે અને હવે લોકો ધીમે ધીમે પોલીસ સમક્ષ આવીને ફરિયાદ કરી રહ્યા છે.

ગ્રામ્ય ડીવાયએસપી રવિરાજસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "ગુજસીટોક અંતર્ગત જેલમાં રહેલા ગેંગના સભ્યો દ્વારા પચાવી પાડવામાં આવેલી મિલકતોને પરત મેળવવા માટે પોલીસની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અમે તમામ લોકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે જો ગેમ્બલર ગેંગ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ભોગવી હોય તો તેઓ નિર્ભય થઈને પોલીસ મથકનો સંપર્ક કરે. જૂનાગઢ પોલીસ તેમની મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્તિ અપાવવા પ્રતિબદ્ધ છે."

આ ઘટના ગુજસીટોક કાયદાના અમલથી સંગઠિત ગુનાખોરી સામે પોલીસના કડક વલણને દર્શાવે છે. જેના કારણે સુખનાથ ચોક વિસ્તારના રહેવાસીઓ અને વેપારીઓમાં રાહતની લાગણી છે. પોલીસે વધુ કાર્યવાહી ચાલુ રાખી છે અને આવા વધુ કિસ્સાઓમાં મિલકતો પરત મેળવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવાનું વચન આપ્યું છે.

