ટુકડા ધારા હેઠળ રદ્દ થયેલા જમીનના વેચાણ વ્યવહારને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી રાહત, 2026ના કાયદાકીય સુધારાનો મળ્યો લાભ
ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહેસાણા જિલ્લાના જગુદણ ગામની ખેતીની જમીનના વેચાણ વ્યવહારને લઈને મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો
Published : October 10, 2026 at 4:45 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહેસાણા જિલ્લાના જગુદણ ગામની ખેતીની જમીનના વેચાણ વ્યવહારને લઈને મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. જમીનના ટુકડાના વેચાણ અને કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી ન હોવાના આધારે મહેસૂલી એન્ટ્રી રદ્દ કરવાના મામલે હાઈકોર્ટે કાયદામાં થયેલા સુધારાને ધ્યાનમાં રાખીને અરજદારોની અરજી મંજૂર કરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપતાં મહેસાણા ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને સ્પેશિયલ સેક્રેટરી, મહેસૂલ વિભાગના અગાઉના આદેશો રદ કર્યા હતા.
શું છે ટુકડા ધારો અને શા માટે બનાવવામાં આવ્યો?
ગુજરાત જમીનના ટુકડાકરણ અને એકત્રીકરણ અધિનિયમ, 1947ને સામાન્ય રીતે ટુકડા ધારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખેતીની જમીનના અતિશય નાના ટુકડા પડવાથી ખેતી કરવી મુશ્કેલ બને છે, જમીનની ઉત્પાદકતા અને આર્થિક ઉપયોગિતા પર અસર પડી શકે છે અને ખેતીના સંચાલનમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. આવી પરિસ્થિતિને રોકવા માટે આ કાયદામાં જમીનના ટુકડાકરણને નિયંત્રિત કરવાની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.
આ કાયદા હેઠળ જમીનના નિર્ધારિત લઘુત્તમ પ્રમાણ કરતાં નાના ટુકડા ઊભા કરવા અથવા કાયદાની જોગવાઈઓનો ભંગ કરીને જમીનનું વેચાણ કે વિભાજન કરવા પર નિયંત્રણો લાગુ પડી શકે છે. કાયદાની જોગવાઈઓને આધીન રહીને જમીનના આવા વ્યવહારો કરવા જરૂરી બને છે. કાયદાના ભંગના કિસ્સામાં સક્ષમ મહેસૂલી સત્તાધિકારીઓ કાર્યવાહી કરી શકે છે.
જોકે, જમીનનો દરેક વેચાણ વ્યવહાર ગેરકાયદેસર હોય એવું નથી. કોઈ વ્યવહાર કાયદાની વિરુદ્ધ છે કે નહીં તેનો નિર્ણય સંબંધિત જમીન, લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને કેસના તથ્યોના આધારે થાય છે.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
આ કેસ મહેસાણા જિલ્લાના જગુદણ ગામે આવેલી બ્લોક નંબર 559ની ખેતીની જમીનનો હતો. આ જમીનના સહમાલિકોમાંથી જયદેવભાઈ અમરસંગ બારોટે 11 જુલાઈ, 1996ના રોજ પોતાનો હિસ્સો કામુબેન પ્રહલાદભાઈ પટેલને નોંધાયેલ વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચ્યો હતો. ત્યારબાદ રમણલાલ શંકરલાલ બારોટે 18 ફેબ્રુઆરી, 2000ના રોજ પોતાનો બાકીનો હિસ્સો હાલના અરજદારોને નોંધાયેલ વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચ્યો હતો. આ વેચાણના આધારે 16 એપ્રિલ, 2000ના રોજ મહેસૂલી નોંધ નંબર 713 પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી.
જોકે, વેચાણ વ્યવહારના આશરે પાંચ વર્ષ બાદ મહેસાણા ડેપ્યુટી કલેક્ટરે ગુજરાત જમીનના ટુકડાકરણ અને એકત્રીકરણ અધિનિયમ, 1947ની કલમ 9 હેઠળ સ્વયંપ્રેરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જમીનના ટુકડાના વેચાણ માટે કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી લેવામાં આવી ન હોવાનું જણાવી ડેપ્યુટી કલેક્ટરે 23 મે, 2005ના રોજ વેચાણની મહેસૂલી એન્ટ્રી રદ કરી હતી અને 250 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.
આ નિર્ણયને અરજદારોએ પડકાર્યો હતો, પરંતુ સ્પેશિયલ સેક્રેટરી, મહેસૂલ વિભાગે 17 ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો નિર્ણય યથાવત રાખ્યો હતો. ત્યારબાદ અરજદારોએ બંને આદેશોને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યા હતા.
2026ના કાયદાકીય સુધારાથી શું બદલાયું?
અરજદારો તરફથી એડ્વોકેટ એમ. બી. પરીખે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના મહેસૂલ વિભાગે 14 જુલાઈ, 2026ના રોજ બહાર પાડેલા વટહુકમથી અધિનિયમની કલમ 9માં પેટાકલમ (4) ઉમેરવામાં આવી છે.
આ સુધારેલી જોગવાઈ મુજબ, 29 જાન્યુઆરી, 1948થી 31 માર્ચ, 2026 સુધીના સમયગાળામાં કાયદાની જોગવાઈઓ વિરુદ્ધ થયેલા જમીનના વેચાણ અથવા ભાગલાના વ્યવહારોને કોઈ દંડ કે પ્રીમિયમ વસૂલ્યા વિના નિયમિત થયેલા ગણવામાં આવશે. આવા વ્યવહારોને લગતી કોઈ કાર્યવાહી સત્તાધિકારી સમક્ષ પેન્ડિંગ હોય તો તે પણ સમાપ્ત ગણાશે.
એડવોકેટ એમ. બી. પરીખે રજૂઆત કરી હતી કે અરજદારોનો જમીનનો વેચાણ વ્યવહાર પણ આ સમયગાળામાં થયો હોવાથી સુધારેલી કાયદાકીય જોગવાઈનો લાભ મળવો જોઈએ અને અગાઉના આદેશો રદ થવા જોઈએ. રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલાં સરકારી વકીલ વૈષ્ણવી વર્માએ પણ અધિનિયમની કલમ 9માં પેટાકલમ (4) ઉમેરવામાં આવી હોવાની હકીકત રજૂ કરી હતી.
હાઈકોર્ટે શું અવલોકન કર્યું?
ગુજરાત હાઈકોર્ટે એ સુધારેલી કલમ 9(4)નું અવલોકન કરતાં નોંધ્યું હતું કે કાયદામાં નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન થયેલા જમીનના વેચાણ અથવા ભાગલાના વ્યવહારોને નિયમિત થયેલા ગણવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. હાલના કેસમાં જમીનનો વેચાણ વ્યવહાર પણ આ સમયગાળાની અંદર થયો હોવાથી તેને સુધારેલી જોગવાઈનો લાભ મળવાપાત્ર છે.
અદાલતે નોંધ્યું હતું કે હાલના કેસમાં સંબંધિત સત્તાધિકારી સમક્ષ કોઈ કાર્યવાહી પેન્ડિંગ નથી. તેથી પેન્ડિંગ કાર્યવાહી સમાપ્ત થવાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. જોકે, અગાઉ જમીનના વેચાણ વ્યવહારને કાયદાની જોગવાઈઓના ભંગના આધારે ગેરકાયદેસર ગણાવી મહેસૂલી એન્ટ્રી રદ કરવામાં આવી હતી. સુધારેલી કાયદાકીય જોગવાઈને ધ્યાનમાં લેતાં અગાઉના આદેશો રદ કરવા યોગ્ય હોવાનું અદાલતે માન્યું હતું.
ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને મહેસૂલ વિભાગના આદેશો રદ
તમામ હકીકતો અને કાયદાકીય જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારોની અરજી મંજૂર કરી હતી. અદાલતે 17 ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ સ્પેશિયલ સેક્રેટરી, મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા આદેશ તેમજ 23 મે, 2005ના રોજ મહેસાણા ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલા આદેશને રદ કર્યા હતા. આ સાથે જ અદાલતે નિયમને આખરી બનાવ્યો હતો અને ખર્ચ અંગે કોઈ આદેશ કર્યો નહોતો.આમ, ટુકડા ધારા હેઠળ જમીનના વેચાણ વ્યવહારને લઈને વર્ષોથી ચાલતા વિવાદમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે 2026ના કાયદાકીય સુધારાનો લાભ આપીને અરજદારોને રાહત આપી છે. આ ચુકાદો જમીનના ટુકડાકરણના કાયદા હેઠળ અગાઉ થયેલી કાર્યવાહી અને સુધારેલી જોગવાઈઓની અસરના સંદર્ભમાં મહત્ત્વનો છે.
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