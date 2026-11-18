ગોધરા કાંડના 7 દોષિતોને ગુજરાત HCની રાહત; 10 ડિસેમ્બર સુધી પેરોલ લંબાવ્યા! સજા માફીની અરજીઓ પેન્ડિંગ હોવાથી સરકારને ટકોર
2002ના ગોધરા ટ્રેન અગ્નિકાંડ કેસમાં આજીવન કારાવાસની સજા ભોગવી રહેલા સાત દોષિતોને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે.
Published : November 18, 2026 at 11:20 AM IST
અમદાવાદ: 2002ના ગોધરા ટ્રેન અગ્નિકાંડ કેસમાં આજીવન કારાવાસની સજા ભોગવી રહેલા સાત દોષિતોને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. રાજ્ય સરકાર સમક્ષ સજા માફીની અરજીઓ પેન્ડિંગ હોવાના કારણે હાઈકોર્ટે સાતેય દોષિતોની પેરોલ અવધિ 10 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવાનો આદેશ કર્યો છે.
અરજદારો વતી એડવોકેટ દીપક સિંધીએ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સાતેય દોષિતોની સજા માફી માટેની અરજીઓ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ પેન્ડિંગ છે. અગાઉ હાઈકોર્ટે આ અરજીઓ પર સમયમર્યાદામાં નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો હોવા છતાં સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ આખરી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. આ સંજોગોમાં દોષિતોની પેરોલ અવધિ લંબાવવી જોઈએ.
નોંધનીય છે કે 28 ફેબ્રુઆરી, 2002ના રોજ ગોધરા રેલવે સ્ટેશન નજીક સાબરમતી એક્સપ્રેસના S-6 કોચમાં આગચંપીની ઘટનામાં 59 લોકોનાં મોત થયાં હતાં.
આ કેસમાં કુલ 31 દોષિતો આજીવન કારાવાસની સજા ભોગવી રહ્યા છે. તેમાંથી મહેબૂબ પોપા, મહેબૂબ લતીફો, જાબીર બિન્યામીન બેહરા, રમજાની બિન્યામીન બેહરા, શોકત બીબીનો, સિરાજ મેડા અને અનવર મેડા સહિતના સાત દોષિતોએ પેરોલ લંબાવવા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
આ સાતેય દોષિતોને અગાઉ જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં ચાર મહિના માટે પેરોલ પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની બીજી વખત દાખલ કરવામાં આવેલી સજા માફીની અરજીઓ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ વિચારણા હેઠળ હોવાથી હાઈકોર્ટે અગાઉ સંબંધિત સત્તાધીશોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે અને પ્રાધાન્ય ચાર મહિનામાં અરજીઓ પર નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
આ કેસમાં હાઈકોર્ટે લાંબા સમયથી જેલમાં રહ્યાની બાબત પણ ધ્યાને લીધી હતી. મહેબૂબ પોપાની અરજીમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે તેમણે 22 વર્ષ અને 11 મહિનાનો જેલવાસ ભોગવ્યો છે. આ સંજોગોમાં ચાર મહિના માટે અથવા રાજ્ય સરકાર સજા માફી અંગે નિર્ણય લે ત્યાં સુધી, બેમાંથી જે સમય વહેલો આવે ત્યાં સુધી પેરોલ પર મુક્તિ આપવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, ચાર મહિના બાદ પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સજા માફીની અરજીઓ પર કોઈ આખરી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હોવાથી દોષિતોએ ફરી પેરોલ લંબાવવાની માગ કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે પેરોલ લંબાવવાની માગનો વિરોધ કર્યો હતો અને અરજીઓ સરકાર સમક્ષ વિચારણા હેઠળ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
આ દરમિયાન સરકારી વકીલે પેરોલ લંબાવવાની માગનો વિરોધ કર્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટ રાજ્ય સરકારની કામગીરી સામે સવાલ ઉઠાવતાં ટકોર કરી હતી કે, બે બાબતો એકસાથે નહીં બને. તમે સજા માફી અંગે નિર્ણય પણ ન લો અને તેમને પેરોલ પણ ન મળે. જ્યાં સુધી તમે સજા માફીની અરજીઓ પર નિર્ણય નહીં લો ત્યાં સુધી તેમની પેરોલ લંબાવવી પડશે. તમે નિર્ણય નથી લઈ રહ્યા તેમાં તેમનો કોઈ વાંક નથી. હાઈકોર્ટે આ ટકોર સાથે સાતેય દોષિતોની પેરોલ અવધિ 10 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી છે. હવે આગામી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકાર સજા માફીની અરજીઓ અંગે શું નિર્ણય લે છે તે જોવું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
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