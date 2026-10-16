ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી 2022ના કેસમાં સુરતના એડવોકેટ મેહુલ બોઘરાને મોટી રાહત, પોલીસ ફરિયાદ રદ કરી
બોઘરા સામે પોલીસને જાતિસૂચક શબ્દો કહેવા, ટ્રાફિક બ્રિગેડ સુપરવાઈઝરને ધમકી, 30 હજારની ખંડણી તથા સરકારી ફરજમાં અવરોધ ઊભો કરવા સહિતના આરોપો હતા
Published : October 16, 2026 at 7:07 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના વકીલ અને સામાજિક કાર્યકર મેહુલ બોઘરાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. વર્ષ 2022માં સુરતના સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની સામે નોંધાયેલી ફરિયાદને પડકારતી અરજી હાઈકોર્ટે મંજૂર કરી છે અને તેમની સામેની ફરિયાદ રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ કેસમાં બોઘરા સામે પોલીસ કર્મચારીને જાતિસૂચક શબ્દો કહી અપમાનિત કરવા, ટ્રાફિક બ્રિગેડના સુપરવાઈઝરને ધમકી આપવા, દર મહિને 30 હજાર રૂપિયાની ખંડણી માગવા તથા સરકારી ફરજમાં અવરોધ ઊભો કરવા સહિતના આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, કેસની હકીકતો, ઉપલબ્ધ વિડિયો રેકોર્ડિંગ અને કાયદાકીય જોગવાઈઓની સમીક્ષા કર્યા બાદ હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જાહેર રસ્તા પર ફેસબુક લાઇવ કરી રહેલી વ્યક્તિ એકસાથે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ પણ કરે અને પોલીસ પાસેથી ખંડણી માગે અથવા હુમલો કરે તે અત્યંત અસંભવિત જણાય છે.
ફરિયાદ મુજબ, 18 ઓગસ્ટ, 2022ના રોજ સુરતના લસાણા મેઈન રોડ પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા દરમિયાન મેહુલ બોઘરા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ફરિયાદી આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટરના આક્ષેપ મુજબ, બોઘરાએ તેમની જાતિને લઈને અપમાનજનક શબ્દો કહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ટ્રાફિક બ્રિગેડના સુપરવાઈઝરનો વિડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને દર મહિને 30 હજાર રૂપિયા માગ્યા હોવાનો પણ આરોપ હતો.
ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે બોઘરાએ ટ્રાફિક બ્રિગેડના સુપરવાઈઝર સાથે ઝપાઝપી કરી હતી, તેમનો શર્ટ ફાડી નાખ્યો હતો અને ગણવેશના શોલ્ડર બેજ તથા બટનને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ ઉપરાંત, સરકારી કર્મચારીઓને તેમની ફરજ બજાવવામાં અવરોધ ઊભો કર્યાનો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ અરજદાર મેહુલ બોઘરા તરફથી એડવોકેટ એસ.એમ. કીકાણીએ રજૂઆત કરી હતી કે બોઘરા લસાણા રોડ પર પોલીસ અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના કેટલાક કર્મચારીઓ દ્વારા ખાનગી રિક્ષામાં બેસીને કથિત રીતે કરવામાં આવતી ગેરકાયદે ઉઘરાણાની પ્રવૃત્તિને ખુલ્લી પાડવા માટે ફેસબુક પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કરી રહ્યા હતા.
અરજદારના પક્ષે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આ દરમિયાન ટ્રાફિક બ્રિગેડના સુપરવાઈઝર સાજન ભરવાડે લાકડાના જાડા દંડાથી બોઘરા પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં તેમને માથા અને પગમાં ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેમને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટનાને પગલે લોકોમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો અને પોલીસ તથા ટ્રાફિક બ્રિગેડના કર્મચારીઓ સામે હત્યાના પ્રયાસ સહિતની કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ હોવાની અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. એડવોકેટ એસ.એમ. કીકાણીએ દલીલ કરી હતી કે બોઘરા સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ અગાઉની ગંભીર ઘટનાના અનુસંધાનમાં કરવામાં આવેલી વળતી ફરિયાદ છે. અરજદારનો દાવો હતો કે તેમને દબાણમાં લાવવા અને અગાઉની ઘટનાને લગતી કાર્યવાહીમાંથી પીછેહઠ કરવા મજબૂર કરવાના હેતુથી ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરીને ઉપલબ્ધ હકીકતોનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જાહેર રસ્તા પર દિવસના સમયે ફેસબુક લાઇવ કરી રહેલી વ્યક્તિ એકસાથે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કરે અને પોલીસ પાસેથી ખંડણી માગે અથવા હુમલો કરે તે વાત અત્યંત અસંભવિત અને અસંગત જણાય છે. અરજદારના પક્ષે એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે વિડિયો રેકોર્ડિંગમાં બોઘરા હાથમાં મોબાઇલ પકડીને લાઇવ કરતા દેખાય છે અને તેમના દ્વારા શારીરિક બળનો ઉપયોગ થયો હોવાનું સ્પષ્ટ થતું નથી. પોલીસ કર્મચારીને ઈજા પહોંચી હોવાના આરોપને સમર્થન આપતા તબીબી પુરાવા અંગે પણ અરજદાર તરફથી સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
અરજદારના પક્ષે દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળની જોગવાઈઓ લાગુ કરવા માટે કાયદામાં નિર્ધારિત આવશ્યક તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ હોવું જરૂરી છે. આ કેસમાં વિવાદનો મૂળ આધાર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને કથિત ગેરકાયદે ઉઘરાણાના વિરોધ સાથે સંકળાયેલો હતો, જાતિગત ભેદભાવ સાથે નહીં, તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.અરજદારના પક્ષે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જાહેર અધિકારીઓની કામગીરીનું વિડિયો રેકોર્ડિંગ કરવું માત્ર એટલા માટે ગુનાહિત કૃત્ય બની જતું નથી. સરકારી કર્મચારીઓની કથિત ગેરરીતિઓને જાહેર કરવાના પ્રયાસને ખંડણી માગવા સમાન ગણી શકાય નહીં, તેવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી.
સમગ્ર કેસની હકીકતો, ઉપલબ્ધ સામગ્રી અને પક્ષકારોની દલીલોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ હાઈકોર્ટે અરજદાર સામેની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ઉપલબ્ધ હકીકતોના સંદર્ભમાં ફરિયાદ ચાલુ રાખવી કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ બની શકે છે.આ આધારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મેહુલ બોઘરા સામે સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2022માં નોંધાયેલી ફરિયાદ રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ નિર્ણયથી વકીલ અને સામાજિક કાર્યકર મેહુલ બોઘરાને આ કેસમાં મોટી કાયદાકીય રાહત મળી છે.
આ પણ વાંચો: