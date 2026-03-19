દુષ્કર્મ પીડિતા સગીરાને રાહત: 16 સપ્તાહના ગર્ભપાતને ગુજરાત હાઇકોર્ટની મંજૂરી

આ મામલે સગીરાએ અદાલતનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો અને ગર્ભ રાખવાની પોતાની અસમર્થતા વ્યક્ત કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 3:33 PM IST

અમદાવાદ: ગાંધીનગરની 16 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતા સગીરાને મહત્વપૂર્ણ રાહત આપતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે 16 સપ્તાહના ગર્ભના ગર્ભપાત માટે મંજૂરી આપી છે. આ મામલે સગીરાએ અદાલતનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો અને ગર્ભ રાખવાની પોતાની અસમર્થતા વ્યક્ત કરી હતી.

અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે તાત્કાલિક પગલાં લેતા ગાંધીનગરની સરકારી હોસ્પિટલને સગીરાની વિગતવાર મેડિકલ તપાસ કરવા નિર્દેશ આપ્યા હતા. ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલા મેડિકલ પરીક્ષણમાં ગર્ભપાત માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોવાનું જણાવતા રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રિપોર્ટને આધારે કોર્ટે ગર્ભપાતને મંજૂરી આપી છે.

પ્રસ્તુત કેસમાં સગીરા સાથે થયેલા દુષ્કર્મ અંગે ડિસેમ્બર 2025માં ડભોડા પોલીસ મથકે આરોપી સામે ગુનો નોંધાયો હતો. કેસની તપાસ ચાલી રહી છે ત્યારે ગર્ભપાતની મંજૂરી સાથે હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપતા ડોક્ટરોને ગર્ભમાંથી મળતા ડીએનએ સેમ્પલને સાચવીને તપાસ અધિકારીને સોંપવા કહ્યું છે, જેથી પુરાવા તરીકે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે.

કોર્ટએ પોતાના આદેશમાં સગીરાના માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપી છે. સાથે જ સમાજમાં પડતી અસર અને સગીરાના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું નોંધ્યું છે. કોર્ટ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવી પરિસ્થિતિમાં પીડિતાની ઈચ્છા અને કલ્યાણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

આ પ્રક્રિયા માટે ડોક્ટરોની વિશેષ પેનલ રચવામાં આવશે, જેમાં અનુભવી અને સિનિયર તબીબો સામેલ રહેશે. ગર્ભપાત કરતા પહેલા સગીરાને તેની સાથે જોડાયેલા તમામ જોખમો અંગે વિગતવાર માહિતગાર કરવામાં આવશે અને તેની સંમતિ લેવામાં આવશે.

કોર્ટએ વધુમાં નિર્દેશ આપ્યો છે કે જો ગર્ભપાત દરમિયાન બાળક જીવિત જન્મે તો સગીરા અને નવજાત બંનેને યોગ્ય તબીબી સારવાર અને સુરક્ષા આપવામાં આવશે. જો સગીરા બાળક રાખવા ઈચ્છતી ન હોય તો ત્યારબાદની કાર્યવાહી જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવશે.

અરજદારના વકીલ એડવોકેટ પી.વી પટાળિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ કેસમાં અદાલતે પીડિતાની માનસિક સ્થિતિ અને ભવિષ્યને કેન્દ્રમાં રાખીને સંવેદનશીલ અને સમયસર નિર્ણય લીધો છે. કાયદો માત્ર નિયમો પૂરતો નથી, પરંતુ માનવતા સાથે જોડાયેલો છે અને આ ચુકાદો તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે, આવો નિર્ણય અન્ય સમાન કેસોમાં પણ માર્ગદર્શનરૂપ બની શકે છે, જ્યાં પીડિતાઓને ઝડપી અને સંવેદનશીલ ન્યાય મળવો જરૂરી બને છે.

