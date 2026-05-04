દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાને રાહત, 24 સપ્તાહના ગર્ભપાતને ગુજરાત હાઈકોર્ટની મંજૂરી

સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે જામનગર સિવિલ હોસ્પિટલને સગીરાની તાત્કાલિક મેડિકલ તપાસ કરવા અને 4 મે સુધીમાં વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો હતો.

Published : May 4, 2026 at 8:34 PM IST

અમદાવાદ: જામનગરમાંથી એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં દુષ્કર્મની શિકાર બનેલી 17 વર્ષ અને 7 મહિનાની સગીરાએ 24 સપ્તાહના ગર્ભના ગર્ભપાત માટે અરજી કરી હતી. આ અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે જામનગર સિવિલ હોસ્પિટલને સગીરાની તાત્કાલિક મેડિકલ તપાસ કરવા અને 4 મે સુધીમાં વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો હતો. આ રિપોર્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયા બાદ તેમાં ગર્ભપાત શક્ય હોવાનું સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

મેડિકલ બોર્ડના આ અભિપ્રાયને આધારે હાઈકોર્ટે સગીરાને ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપી છે. સાથે જ કોર્ટ દ્વારા કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકાઓ પણ આપવામાં આવી છે.

કોર્ટએ જણાવ્યું છે કે, ગર્ભપાત પહેલાં સગીરાની બાંહેધરી લેવાય. ઉપરાંત, ગર્ભમાંથી મળતા ડીએનએ નમૂનાઓ તપાસ અધિકારીને સોંપવા સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી આરોપી સામે મજબૂત પુરાવા ઉભા કરી શકાય. આ ઉપરાંત, જો ગર્ભપાત દરમિયાન બાળક જીવિત જન્મે તો તેને તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ સારવાર આપવામાં આવે. અને જો સગીરા બાળક રાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ મુજબ આગળની કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરવા કોર્ટએ સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે.

આ કેસમાં આરોપી સામે જામનગરના ધ્રોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં પહેલેથી જ ફરિયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે અને તપાસ પ્રક્રિયા ચાલુ છે.

અરજદાર પક્ષના વકીલ નિશિત આચાર્યએ દલીલ કરી હતી કે સગીરાની માનસિક અને શારીરિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાત માટે મંજૂરી આપવી જરૂરી છે. કોર્ટએ આ દલીલોને માન્ય રાખી માનવતાવાદી અભિગમ અપનાવ્યો છે.

