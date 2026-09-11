27 વર્ષ જૂના લાંચ કેસમાં પોલીસકર્મીઓને મોટી રાહત, ગુજરાત હાઈકોર્ટે સજા રદ કરી
1999માં પાટણમાં ઓટોરિક્ષા અકસ્માતના કેસને લઈને પોલીસકર્મીઓ દ્વારા લાંચ માગવામાં આવી હોવાનો આરોપ થયો હતો
Published : September 11, 2026 at 3:36 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે 27 વર્ષ જૂના લાંચ કેસમાં દયાશંકર ત્રિપાઠી સહિત બે પોલીસકર્મીઓને મોટી રાહત આપી છે. પાટણમાં વર્ષ 1999માં નોંધાયેલા લાંચના આ કેસમાં નીચલી અદાલતે બંને પોલીસકર્મીઓને ફટકારેલી બે વર્ષની સખત કેદની સજા હાઈકોર્ટે રદ કરી બંનેને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં વર્ષ 1999માં પાટણમાં ઓટોરિક્ષા અકસ્માતના કેસને લઈને પોલીસકર્મીઓ દ્વારા લાંચ માગવામાં આવી હોવાનો આરોપ થયો હતો. આરોપ મુજબ રિક્ષાચાલક ભાનુપ્રસાદ ઓઝા પાસેથી પોલીસ કાર્યવાહી ન કરવા બદલ શરૂઆતમાં રૂ 1,500ની લાંચ માગવામાં આવી હતી. બાદમાં લાંચની રકમ રૂ900 નક્કી થઈ હતી, જેમાંથી રૂ800 ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. બાકી રહેલી રૂ 100ની રકમ આપવા માટે ફરિયાદી ભાનુપ્રસાદ ઓઝાએ ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારબાદ ACB દ્વારા ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને તેના આધારે બંને પોલીસકર્મીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં પાટણની વિશેષ ACB કોર્ટે વર્ષ 2005માં બંને પોલીસકર્મીઓને બે વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી.નીચલી અદાલતના આ નિર્ણયને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટે અપીલની સુનાવણી દરમિયાન કેસના પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓના નિવેદનોની વિગતવાર તપાસ કરી હતી.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં માત્ર કથિત લાંચની રકમ મળી આવવી પૂરતી નથી, પરંતુ લાંચની માંગણી અને તેનો સ્વીકાર વિશ્વસનીય પુરાવાથી સાબિત થવો જરૂરી છે.કેસમાં લાંચની માંગણી અને સ્વીકાર અંગેના પુરાવા પ્રોસિક્યુશનના કેસને પૂરતું સમર્થન આપતા ન હોવાનું હાઈકોર્ટના ધ્યાન પર આવ્યું હતું. પરિણામે માત્ર રકમની રિકવરીના આધારે બંને પોલીસકર્મીઓને દોષિત ઠેરવવાનું યોગ્ય ન હોવાનું માની હાઈકોર્ટે નીચલી અદાલતનો ચુકાદો રદ કર્યો હતો.
અરજદારો તરફથી વકીલ રોહન મજમુદારે જણાવ્યું હતું કે, લાંચની માંગણી અને સ્વીકાર અંગે પ્રોસિક્યુશન દ્વારા કાયદેસર રીતે પૂરતા અને વિશ્વસનીય પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી. માત્ર ટ્રેપ દરમિયાન રકમની રિકવરી થઈ હોવાના આધારે લાંચનો ગુનો સાબિત થઈ શકે નહીં. આ તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં લેતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે દયાશંકર ત્રિપાઠી સહિત બંને પોલીસકર્મીઓની દોષિત ઠરાવતી સજા રદ કરી તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 27 વર્ષ જૂના આ કેસમાં હાઈકોર્ટનો આ નિર્ણય લાંચના કેસમાં ‘માગણી અને સ્વીકાર’ સાબિત કરવાની કાનૂની આવશ્યકતાને ફરી એકવાર મહત્વ આપે છે.
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