લગ્નના વાયદા પર દુષ્કર્મના કેસમાં યુવકને રાહત, નિર્દોષ છૂટકારાને પડકારતી અપીલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફગાવી
લાંબા સમય સુધી સંમતિથી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહ્યા બાદ માત્ર લગ્ન કરવાની ના પાડવાના આધારે દુષ્કર્મનો ગુનો બનતો નથી: ગુજરાત હાઈકોર્ટ
Published : October 22, 2026 at 2:55 PM IST
અમદાવાદ: લગ્નના વાયદા પર દુષ્કર્મના આરોપમાં નિર્દોષ છૂટેલા યુવકના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા યુવકને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાને પડકારતી પીડિતાની અપીલ હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે લાંબા સમય સુધી સંમતિથી સાથે રહેતા પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓના સંબંધોમાં માત્ર લગ્ન ન થવા કે સંબંધ તૂટી જવાના આધારે દુષ્કર્મનો ગુનો સાબિત થઈ શકે નહીં. આ કેસમાં અરજદાર તરફથી વકીલ ઋષભ જૈને દલીલો રજૂ કરી હતી.
અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટે 31 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ આરોપીને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 376, 376(2)(n) અને 323 હેઠળના ગુનાઓમાં શંકાનો લાભ આપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો. આ ચુકાદાને પીડિતાએ હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. અરજદારના વકીલ ઋષભ જૈને દલીલ કરી હતી કે ટ્રાયલ કોર્ટે પુરાવાઓનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કર્યું નથી અને પીડિતાની જુબાની તથા તબીબી પુરાવાઓની અવગણના કરી છે. ફરિયાદની વિગતો અનુસાર, યુવતી અમદાવાદના ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં આવેલી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી અને આરોપી યુવક સાથે આશરે એક વર્ષથી પ્રેમસંબંધમાં હતી. 13 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ યુવતી આરોપીના ઘરે ગઈ હતી. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે 14 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ સાથે રહેવા અંગે કરાર થયો હતો. યુવતીનો આક્ષેપ હતો કે આરોપીએ લગ્ન કરવાનું વચન આપીને તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. બંને શરૂઆતમાં આરોપીના ઘરે અને ત્યારબાદ અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં આવેલા ભાડાના મકાનમાં સાથે રહેતાં હતાં. યુવતીએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે આરોપી તેની સાથે મારપીટ કરતો હતો અને પૈસાની માંગણી કરતો હતો.
ફરિયાદ મુજબ, 29 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ આરોપીએ યુવતીને તેના જન્મદિવસે લગ્ન કરવાનું કહ્યું હતું અને અગાઉ કરવામાં આવેલા કરારને રદ કરવા જણાવ્યું હતું. યુવતીના આક્ષેપ મુજબ, આરોપીએ આત્મહત્યા કરવાની ધમકી આપતાં કરાર રદ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આરોપી યુવતીને મોટેરા સ્ટેડિયમ પાસે લઈ ગયો હતો અને ત્યાં રસ્તા પર ઉતારીને જતો રહ્યો હતો. આ પછી યુવતીએ પોતાના પિતા સાથે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
અરજદારના વકીલ ઋષભ જૈને હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે સેશન્સ કોર્ટે પીડિતાની જુબાનીને યોગ્ય કારણો વિના નકારી કાઢી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તબીબી પુરાવાઓમાં યુવતીના શરીર પર ઈજાનાં નિશાન હોવાનો ઉલ્લેખ હોવા છતાં મારપીટના આરોપ અંગે ટ્રાયલ કોર્ટે યોગ્ય ચર્ચા કરી નહોતી. તેમણે એવી પણ દલીલ કરી હતી કે 29 જાન્યુઆરીએ કરાર રદ થયા બાદ બીજા જ દિવસે, એટલે કે 30 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. તેથી ફરિયાદ મોડી નોંધાઈ હોવાનો કે પાછળથી વિચાર કરીને આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોવાનો અભિગમ યોગ્ય નહોતો. અરજદાર તરફથી નિર્દોષ છૂટકારાનો ચુકાદો રદ કરીને આરોપીને કાયદા મુજબ સજા કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
જોકે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે પુરાવાઓની સમીક્ષા કર્યા બાદ અપીલ ફગાવી દીધી હતી. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે યુવતીએ તબીબી તપાસ દરમિયાન ડૉક્ટરને આપેલી માહિતીમાં આરોપી સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાનો અને બંને લાંબા સમયથી કરારના આધારે સાથે રહેતાં હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કોર્ટના મતે, આ માહિતી સંબંધની પ્રકૃતિ અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ હતી. આ ઉપરાંત, યુવતીના પિતા અને કાકાની જુબાનીમાં પણ તે પોતાની ઇચ્છાથી આરોપી સાથે રહેવા ગઈ હોવાની બાબત સામે આવી હતી.
અરજદારના વકીલ ઋષભ જૈન એ જણાવ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે બંને વચ્ચે થયેલા કરારોને પણ ધ્યાનમાં લીધા હતા. 14 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ થયેલા પ્રથમ કરારમાં બંનેએ પોતાની ઇચ્છાથી સાથે રહેવાનો નિર્ણય લીધો હોવાનું જણાવાયું હતું. જ્યારે 29 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ થયેલા બીજા કરારમાં બંનેએ પોતાની મરજીથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો હોવાનું નોંધાયું હતું. હાઈકોર્ટના મતે, આ દસ્તાવેજો અને સાક્ષીઓની જુબાનીને ધ્યાનમાં લેતાં સંબંધની શરૂઆતથી જ લગ્નના ખોટા વાયદા દ્વારા શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ શંકાથી પર સાબિત થયો નહોતો.ચુકાદામાં હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે લગ્નનું વચન આપીને દુષ્કર્મ કરવાના આરોપમાં એ તપાસવું જરૂરી છે કે વચન આપતી વખતે જ આરોપીનો લગ્ન કરવાનો ઇરાદો નહોતો અને તેણે માત્ર શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે મહિલાને છેતરી હતી કે નહીં. માત્ર લગ્ન ન થવા અથવા સંબંધ તૂટી જવાથી દરેક કિસ્સામાં દુષ્કર્મનો ગુનો બનતો નથી. દરેક કેસમાં સંબંધોની પરિસ્થિતિ, પક્ષકારોનું વર્તન અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે નિર્ણય લેવો જરૂરી છે.
હાઈકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે નિર્દોષ છૂટકારાના ચુકાદા સામેની અપીલમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માટે માત્ર અલગ મત હોવો પૂરતો નથી. ટ્રાયલ કોર્ટનો ચુકાદો પુરાવાની દૃષ્ટિએ અસંભવિત હોય અથવા તેમાં ગંભીર કાનૂની ભૂલ હોય ત્યારે જ હસ્તક્ષેપ કરી શકાય. હાલના કેસમાં સેશન્સ કોર્ટનો નિર્ણય સંભવિત જણાતો હોવાથી હાઈકોર્ટે તેમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ગુજરાત હાઈકોર્ટે પીડિતાની અપીલ ફગાવી દીધી હતી અને આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરતો સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો યથાવત્ રાખ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: