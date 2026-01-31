ETV Bharat / state

પદ્માવત આંદોલન બાદ ક્ષત્રિય સમાજને મોટી રાહત: 2017ના ઉગ્ર આંદોલનમાં થયેલા 11 પોલીસ કેસ પરત ખેંચાયા

વર્ષ 2017માં સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ “પદ્માવત”ના વિરોધ દરમિયાન ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓ પર દાખલ થયેલા પોલીસ કેસો ગુજરાત સરકાર દ્વારા પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોની લાંબી અને સંયુક્ત મહેનત હવે રંગ લાવી છે. વર્ષ 2017માં સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ “પદ્માવત”ના વિરોધ દરમિયાન ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓ પર દાખલ થયેલા પોલીસ કેસો ગુજરાત સરકાર દ્વારા પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે.

ફિલ્મ “પદ્માવત” દરમિયાન ક્ષત્રિય સમાજની સંસ્કૃતિ, સંસ્કારો અને ભારતીય નારીના ગૌરવને ઠેસ પહોંચાડતું ખોટું અને કાલ્પનિક ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવી સમગ્ર દેશ અને ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય સમાજમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. આ વિરોધ કોઈ સરકાર કે વ્યક્તિ સામે નહોતો, પરંતુ સમાજને બદનામ કરતી ફિલ્મ અને તેના નિર્માતા સામે હતો.

આ ઉગ્ર આંદોલન દરમિયાન આવેશમાં આવીને થયેલા દેખાવો બાદ અનેક યુવાઓ સામે પોલીસ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ કેસો પરત ખેંચવા માટે ઉત્તર ગુજરાત રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રવક્તા જયરાજસિંહ પરમારની આગેવાની હેઠળ વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ અને આગેવાનો દ્વારા સરકાર સમક્ષ સતત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.

જયરાજસિંહ પરમાર, રાજપૂત કરણી સેના પ્રમુખ વિરભદ્રસિંહ જાડેજા, મહાકાલ સેના પ્રમુખ વિજયસિંહ ચાવડા, રાજપૂત વિદ્યાસભા પ્રમુખ અશ્વિનસિંહ સરવૈયા અને અન્ય આગેવાનો સાથે એક હજારથી વધુ આગેવાનો ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડાની ઉપસ્થિતિમાં સ્વર્ણિમ સંકુલના નર્મદા હોલ ખાતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને તત્કાલીન કાયદામંત્રી તથા વર્તમાન ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સાથે બેઠક કરી સમગ્ર કેસોની વિગતવાર રજૂઆત કરી હતી.

ત્યારબાદ ઉચ્ચસ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળે મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસની હાજરીમાં ફરીથી રજૂઆત કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ કેસો પરત ખેંચવાની ખાતરી આપી હતી.

આજે મહુડી (વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશન તાબા) અને મહેસાણા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના કુલ 11 જુદા જુદા નાના-મોટા સેશન્સ કેસોમાં સરકાર દ્વારા કોર્ટમાં અરજી રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેને નામદાર કોર્ટે મંજૂરી આપી છે.અમદાવાદ ખાતે થયેલા કેટલાક કેસો હજુ પેન્ડિંગ છે, જેમાં કાર્યવાહી ચાલુ છે

આ સમગ્ર મામલે ઉત્તર ગુજરાત રાજપૂત સમાજના અધ્યક્ષ જયરાજસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2017માં સંજય લીલા ભણસાલી દ્વારા બનાવાયેલી ફિલ્મ “પદ્માવતી”માં ઇતિહાસ સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા હતા. ફિલ્મમાં ક્ષત્રિય સમાજની સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસનું ખોટું અને અપમાનજનક ચિત્રણ થતાં સમગ્ર દેશ તેમજ ગુજરાત રાજ્યમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ રોષના વિરોધરૂપે ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળોએ દેખાવો થયા હતા, જેમાં જુદા જુદા પોલીસ મથકોમાં ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓ પર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દેખાવો કોઈ સરકાર કે સંસ્થા સામે નહોતા, પરંતુ સમાજના ગૌરવ અને ઇતિહાસને બચાવવા માટે હતા.

જયરાજસિંહ પરમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ તમામ કેસો પરત ખેંચવા માટે સરકાર સમક્ષ સતત અને વિગતવાર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને અંતે રાજ્ય સરકારે ક્ષત્રિય સમાજની માંગણીને સ્વીકારી છે. આજે આ કેસો પરત ખેંચવાનો નિર્ણય ક્ષત્રિય સમાજ માટે ન્યાય અને સત્યની જીત સમાન છે.

આ નિર્ણય સાથે વર્ષોથી કેસોની વેદના ભોગવી રહેલા યુવાઓ અને તેમના પરિવારોએ મોટી રાહત અનુભવી છે અને સમગ્ર ગુજરાતનો ક્ષત્રિય સમાજ સરકારના આ નિર્ણયને આવકારી રહ્યો છે.

