આણંદ સ્પાય કેમેરા કેસમાં કેતકી વ્યાસને સુપ્રીમ કોર્ટથી મોટી રાહત, હાઈકોર્ટના આદેશ પર લગાવ્યો સ્ટે
સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે આપતા કેસમાં કેતકી વ્યાસને તાત્કાલિક રાહત મળી છે.
Published : July 1, 2026 at 8:45 PM IST
અમદાવાદ: તત્કાલીન આણંદ જિલ્લા કલેક્ટર ડી. એસ. ગઢવીની ચેમ્બરમાં કથિત રીતે સ્પાય કેમેરા લગાવવાના અને વીડિયો રેકોર્ડિંગના બહુચર્ચિત કેસમાં તત્કાલીન રેસિડેન્ટ એડિશનલ કલેક્ટર કેતકી વ્યાસને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મહત્વપૂર્ણ રાહત મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે આપતા કેસમાં કેતકી વ્યાસને તાત્કાલિક રાહત મળી છે.
કેતકી વ્યાસે એડવોકેટ ડૉ. ઓમ કોટવાલ મારફતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં વિશેષ અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજી પર સુનાવણી બાદ સર્વોચ્ચ અદાલતે ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશના અમલ પર હાલ પૂરતો સ્ટે આપવાનો હુકમ કર્યો છે. પરિણામે, આગામી સુનાવણી સુધી હાઈકોર્ટના આદેશનો અમલ સ્થગિત રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ સમગ્ર મામલો તત્કાલીન આણંદ કલેક્ટર ડી. એસ. ગઢવીની ચેમ્બરમાં કથિત રીતે સ્પાય કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા હોવાના આરોપોને લઈને સામે આવ્યો હતો. તપાસ એજન્સીના આરોપ મુજબ, ચેમ્બરમાં ગુપ્ત રીતે કેમેરા લગાવી કલેક્ટરની અંગત પળોના વીડિયો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તે વીડિયોનો ઉપયોગ કરીને કલેક્ટરને બ્લેકમેલ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં કેતકી વ્યાસ સામે પણ ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે.જોકે, કેતકી વ્યાસે શરૂઆતથી જ પોતાના પર લાગેલા તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને કાનૂની પ્રક્રિયા દ્વારા રાહત મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હવે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા સ્ટે બાદ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.
અરજદારના એડવોકેટ ડૉ. ઓમ કોટવાલે જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટે કેસની હકીકતો અને રજૂ કરાયેલા કાનૂની મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અરજદારને કાયદા મુજબ ન્યાય મળે તે માટે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ તમામ મુદ્દાઓ વિગતવાર રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને કોર્ટે પ્રાથમિક તબક્કે રાહત આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે હવે કેસની આગામી સુનાવણી દરમિયાન તમામ મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત દલીલો રજૂ કરવામાં આવશે.
હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટના આ સ્ટેને કારણે કેસની આગળની કાર્યવાહી આગામી સુનાવણી અને સર્વોચ્ચ અદાલતના અંતિમ નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે.