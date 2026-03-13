અમદાવાદના ભદ્ર પાથરણા બજારમાં ફેરિયાઓને મોટી રાહત: હાઇકોર્ટે AMCને શું આદેશ કર્યો?

ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 21 માર્ચ સુધીમાં 586 સર્ટિફાઇડ ફેરિયાઓને ભદ્ર પરિસરમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ કર્યો છે.

ભદ્ર પાથરણા બજારમાં ફેરિયાઓની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 8:26 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના ભદ્ર પ્લાઝા વિસ્તારમાંથી પાથરણાંવાળાઓને દૂર કરવાના મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આવ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 21 માર્ચ સુધીમાં 586 સર્ટિફાઇડ ફેરિયાઓને ભદ્ર પરિસરમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ કર્યો છે. આ મામલે વર્ષ 2014માં જાહેરહિતની અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અરજી પર લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સુનાવણી બાદ ચીફ જસ્ટિસની બેન્ચે આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જાહેર કર્યો હતો.

હાઇકોર્ટે ચુકાદામાં શું કહ્યું?
હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે કે, અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ કાયદાનો યોગ્ય અમલ કરવામાં આવ્યો નથી. સર્વે કર્યા વગર ભદ્ર વિસ્તારને ફેરિયા પ્રતિબંધિત વિસ્તાર જાહેર કરી શકાય નહીં તેમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે. કોર્ટે જણાવ્યું છે કે, પહેલા સર્વે કરવામાં આવે અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને સાથે રાખીને યોગ્ય યોજના તૈયાર કરવામાં આવે. ત્યારબાદ જ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવવી જોઈએ.

ભદ્રમાં 586 ફેરિયાઓને પ્રમાણપત્ર અપાયેલા છે
ચુકાદા મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ત્રણ અધિકારીઓની સમિતિ બનાવવાની રહેશે, જેમાં એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. આ સમિતિ એક અઠવાડિયામાં ફેરિયાઓના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરશે. કોર્પોરેશનના રેકોર્ડ મુજબ ભદ્ર વિસ્તારમાં કુલ 844 ફેરિયાઓને સ્થાન આપી શકાય છે. જોકે હાલમાં 586 ફેરિયાઓને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું છે. તેથી હાઇકોર્ટે આ 586 ફેરિયાઓને 21 માર્ચ સુધી ભદ્ર વિસ્તારમાં ફરી સ્થાન આપવા સૂચના આપી છે.

બાકી રહેલા 258 ફેરિયાઓને દિવાળી પહેલા કરવામાં આવેલી હંગામી વ્યવસ્થા મુજબ અન્ય સ્થળે ખસેડવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે ફેરિયાઓને સ્થાન આપતી વખતે આવાગમન માટેનો માર્ગ અવરોધિત ન થાય તેની પણ ખાસ તકેદારી રાખવાની રહેશે.

હાઇકોર્ટે નોંધ્યું છે કે ભદ્ર વિસ્તારમાંથી પાથરણાંવાળાઓને દૂર કરવાની કાર્યવાહી કાયદા અને અગાઉના હાઇકોર્ટના નિર્દેશના વિરુદ્ધ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે હાલમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સામે સીધી કાર્યવાહી કરી નથી, પરંતુ જો પાથરણાંવાળા ફરિયાદ કરશે તો યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે તેવી પણ નોંધ કરી છે. આ દરમિયાન કોર્પોરેશન તરફથી હાઇકોર્ટના આદેશ પર છ અઠવાડિયાનો સ્ટે માંગવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હાઇકોર્ટે તે માંગને નકારી કાઢી હતી. આ મામલે વધુની સુનાવણી હવે 17 એપ્રિલના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગેસની અછત મુદ્દે વિધાનસભા બહાર કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ: બોટલ, લાકડા અને છાણા સાથે અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન
  2. મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધની અસર: સુરતમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે-48 પરની હોટલોમાં ગેસની અછત, મેનૂમાંથી ઈડલી-ઢોંસા ગાયબ
  3. સરદાર સરોવરનું પાણી ‘સોનાથી મોંઘું’! માત્ર 2 વર્ષમાં સરકારને ₹1620 કરોડથી વધુની આવક

