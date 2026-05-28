7 વર્ષ જૂના ડેલ લેપટોપ કેસમાં ગ્રાહકને મોટી રાહત: રકમ વ્યાજ સાથે પરત કરવા ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટે આપ્યો હુકમ
સોલા વિસ્તારમાં રહેતા ગ્રાહકે સપ્ટેમ્બર-2017માં 62,730 રૂપિયામાં ડેલ કંપનીનું લેપટોપ ખરીદ્યું હતું.
Published : May 28, 2026 at 12:52 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટ એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં ડેલ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ઇન્ફિનિટી રિટેલ લિમિટેડ સામે ગ્રાહકના પક્ષમાં નિર્ણય આપતાં લેપટોપની ખરીદીની રકમ 9 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ સાથે પરત કરવાનો હુકમ કર્યો છે. સાથે જ માનસિક યાતના અને કાનૂની ખર્ચ પેટે કુલ 25 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં સોલા વિસ્તારમાં રહેતા ગ્રાહકે સપ્ટેમ્બર-2017માં 62,730 રૂપિયામાં ડેલ કંપનીનું લેપટોપ ખરીદ્યું હતું. ખરીદી બાદ થોડા જ સમયમાં લેપટોપમાં વારંવાર ટેકનિકલ ખામીઓ આવવા લાગી હતી. ગ્રાહકે અનેક વખત કંપનીનો સંપર્ક કરી ટ્રબલશૂટિંગ અને ઓન-સાઇટ સર્વિસની માંગણી કરી હતી. શરૂઆતમાં કંપની દ્વારા કામચલાઉ ઉકેલ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સમસ્યાનો કાયમી નિકાલ આવ્યો નહોતો.
મે -2018 દરમિયાન કરવામાં આવેલી ઓન-સાઇટ સર્વિસ માટેની રજૂઆતો પર પણ યોગ્ય ધ્યાન અપાયું નહોતું. પરિણામે ગ્રાહકે વર્ષ 2018માં અમદાવાદ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન સમક્ષ ડેલ ઇન્ડિયા અને રિટેલર ઇન્ફિનિટી રિટેલ લિમિટેડ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ફરિયાદમાં લેપટોપ બદલાવી આપવા અથવા ખરીદીની રકમ પરત આપવા માંગ કરવામાં આવી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન રિટેલર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેઓ માત્ર વેચાણકર્તા છે અને વિવાદમાં તેમની કોઈ સીધી ભૂમિકા નથી. જ્યારે ડેલ કંપનીએ દાવો કર્યો હતો કે ગ્રાહકની ફરિયાદોનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો હતો અને ગ્રાહકે કેટલીક પ્રક્રિયામાં સહકાર આપ્યો નહોતો. કંપનીએ લેપટોપ પડી જવાની ઘટનાનો પણ ઉલ્લેખ કરીને પોતાની જવાબદારી નકારી હતી.
તમામ દલીલો અને પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ કોર્ટે નોંધ્યું કે આજના ડિજિટલ અને ઇન્ટરનેટ યુગમાં, ખાસ કરીને શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે લેપટોપ એક અત્યંત જરૂરી સાધન છે. વારંવાર ખામીઓ આવતી હોય ત્યારે ગ્રાહક અનિશ્ચિત સમય સુધી ટ્રબલશૂટિંગ માટે લેપટોપ જમા કરાવી શકે નહીં. કંપનીની જવાબદારી હતી કે તે વોરંટી સમયગાળા દરમિયાન સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવે અથવા જરૂરી હોય તો ઉપકરણ બદલી આપે.
કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે સામે પક્ષ સમસ્યાનો સંતોષકારક અને કાયમી ઉકેલ લાવવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. ઉપરાંત રિટેલર માત્ર ડીલર હોવાનું કારણ આપી પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં. આથી બંને પક્ષોની સેવામાં ખામી હોવાનું કમિશને માન્ય રાખ્યું હતું.
લેપટોપ હવે સાત વર્ષથી વધુ જૂનું હોવાથી તેને બદલાવી આપવાનો આદેશ યોગ્ય ન હોવાનું કમિશને નોંધ્યું. જોકે ગ્રાહકને ખરીદીની સંપૂર્ણ રકમ 9 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ સાથે પરત આપવા તેમજ 25 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ કેસમાં અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરનાર વકીલ વી.બી. લિંમાચિયાએ જણાવ્યું હતું કે ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત સેવા મેળવવાનો અધિકાર છે. જો વોરંટી સમયગાળા દરમિયાન ઉત્પાદનની ખામી દૂર ન થાય અને કંપની યોગ્ય સેવા આપવામાં નિષ્ફળ જાય તો ગ્રાહક કાયદા હેઠળ વળતર અને ન્યાય મેળવવા હકદાર છે. ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા હેઠળ આ ચુકાદો અન્ય ગ્રાહકો માટે પણ માર્ગદર્શક અને મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.