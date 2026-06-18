સુરેન્દ્રનગર: થાનગઢ અને મુળી પંથકના 27 ગામો માટે રાહતના સમાચાર, પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનના વાલ્વ ખોલાયા
મુળી અને થાનગઢ વિસ્તારમાં નર્મદાના પાણીની કાયમી વ્યવસ્થા ન હોવાથી, તંત્ર દ્વારા પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનના 'સ્કાવર વાલ્વ' ખોલવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
Published : June 18, 2026 at 10:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ અને મુળી તાલુકામાં લાંબા સમયથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો અને ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. વાવણીની સિઝન હોવા છતાં વરસાદના અભાવે ખેડૂતો વાવણી કરી શકતા ન હતા, તેમજ પીવાના પાણી અને માલઢોર માટે પણ પાણીની તંગી વર્તાઈ રહી હતી. આ વિકટ પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને સ્થાનિક આગેવાનોએ મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરી હતી, જેના પગલે તંત્ર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
27 ગામોના તળાવ-ચેકડેમ થશે પાણીથી છલોછલ
મુળી અને થાનગઢ વિસ્તારમાં નર્મદાના પાણીની કાયમી વ્યવસ્થા ન હોવાથી, તંત્ર દ્વારા પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનના 'સ્કાવર વાલ્વ' ખોલવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય રાજુ કરપડા અને સ્થાનિક આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં આ વાલ્વ ખોલીને પાણી છોડવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થાના કારણે આસપાસના ૨૭ ગામોના તળાવ, ચેકડેમ અને નદી-નાળામાં પાણી પહોંચાડવામાં આવશે.
ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર
અંદાજિત એક સપ્તાહમાં જ તમામ જળાશયો ભરાઈ જવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી પિયત, સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવશે. પાણી મળતા જ ખેડૂતોએ કપાસ અને મગફળી જેવા પાકોનું વાવેતર શરૂ કરી દીધું છે. પાક માટે પાણી મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
"મુળી-થાનગઢ વિસ્તારમાં પાણીની કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન હોવાથી પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનના સ્કાવર વાલ્વ ખોલવામાં આવ્યા છે. રોજનું 2000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવશે, જેથી ટૂંક સમયમાં જ 27 ગામોના જળાશયો ભરાઈ જશે અને માલધારીઓ તેમજ ખેડૂતોને રાહત થશે." રાજુ કરપડા, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય
બીજી તરફ સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, વરસાદ ખેંચાવાના કારણે જે ચિંતા હતી તે આ નિર્ણયને કારણે દૂર થઈ છે. ખેતીકામ શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે.
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