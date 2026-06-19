વરસાદમાં વિલંબ વચ્ચે રાહતના સમાચાર, ઉકાઈ ડેમમાં એક વર્ષ ચાલે તેટલો પાણીનો જથ્થો
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ અલ-નીનોની અસરને કારણે ચાલુ વર્ષે ચોમાસું પાછું ઠેલાતા ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે
Published : June 19, 2026 at 5:34 PM IST
તાપી: હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ અલ-નીનોની અસરને કારણે ચાલુ વર્ષે ચોમાસું પાછું ઠેલાતા ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, આ ચિંતા વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતવાસીઓ માટે પીવાના પાણીને લઈને રાહતના સમાચાર આવ્યા છે.
તાપી જિલ્લામાં આવેલા અને દક્ષિણ ગુજરાતના પાંચ જિલ્લાની તરસ છીપાવતા ઉકાઈ ડેમમાં આગામી એક વર્ષ સુધી ચાલે તેટલો પીવાના પાણીનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાનું ડેમ પ્રશાસન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, સત્તાધીશોએ લોકોને પાણીનો કરકસરયુક્ત ઉપયોગ કરવા પણ અપીલ કરી છે.
દક્ષિણ ગુજરાત માટે રાહતના સમાચાર
દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાવાને કારણે પાણીની કટોકટી સર્જાવાની અટકળો વચ્ચે ઉકાઈ ડેમના સત્તાધીશોએ મોટી રાહત આપી છે. ડેમના નાયબ કાર્યપાલક ઇન્જિનિયર મયંક રાઠોડના જણાવ્યા અનુસાર, ગત વર્ષની સરખામણીએ હાલ ડેમની જળસપાટી 310.80 ફૂટ ઓછી હોવા છતાં, કેચમેન્ટ એરિયામાં ઉપલબ્ધ 2028 .97 એમ.સી.એમ. લાઈવ જથ્થો આગામી એક વર્ષ સુધી પાંચ જિલ્લાની પીવાના પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે સક્ષમ છે.
વરસાદ પાછો ખેંચતા ઉકાઇ ડેમની હાલની જળસપાટી 310.80 ફૂટ છે અને ડેમના કેચમેન્ટમાં હાલ પાણીનો લાઇવ જથ્થો 2028.97 એમ. સી. એમ છે. બીજી તરફ હાલના સમય કરતા ગત વર્ષે ઉકાઇ ડેમની જળસપાટી 314.62 ફૂટ હતું જે હાલના સમય કરતા વધુ હતું.
હાલની પરિસ્થિતિ જોતા દક્ષિણ ગુજરાતના 5 જેટલા જિલ્લાઓને પીવાના પાણી માટે એક વર્ષ સુધી પીવાનું પાણી ચાલી શકે એમ છે. સાથે જ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ડેમ તેની પૂર્ણતઃ સપાટી 345 સુધી ભરાય છે ત્યારે આ વર્ષે પણ સારો વરસાદ વરસે અને ડેમ તેની પૂર્ણતઃ સપાટી સુધી પહોંચે તેવી આશા સેવાઇ રહી છે જેનાથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચાલતા ઉધોગો અને ખેતી કાર્યો ધમધમતા ચાલી શકે.