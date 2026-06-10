જામનગરમાં બનશે 168 MWનું હાઈપરસ્કેલ AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ અને મેટા વચ્ચે ખાસ કરાર
ભારતીય બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)એ જામનગરમાં 168 MW (મેગાવોટ) ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે અમેરિકાની ટેક કંપની મેટા સાથે ભાગીદારી કરી છે.
Published : June 10, 2026 at 1:48 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)એ જામનગરમાં 168 MW (મેગાવોટ) ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે અમેરિકાની ટેક કંપની મેટા સાથે ભાગીદારી કરી છે. બે વર્ષમાં ડિલિવર કરવાની યોજના ધરાવતી આ સુવિધઆ મેટાને કેપેસિટી લીઝ પર આપશે, જેમાં સ્કેલ કરવાનો વિકલ્પ પણ મળશે.
સંયુક્ત નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, મેટા માટે ભારતમાં આ પ્રથમ બિલ્ટ-ટુ-સુટ ડેટા સેન્ટર કેપેસિટી હશે અને આ નવી કેપેસિટી AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે વૈશ્વિક હબ તરીકે ઉદભવમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ સુવિધા મેટાના વૈશ્વિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સેવા આપશે, તેના મુખ્ય બિઝનેસ અને AI કમ્પ્યુટ જરૂરિયાતોને ટેકો આપશે.
કરાર હેઠળ, RIL ડેટા સેન્ટરના સમગ્ર જીવનચક્ર, ડિઝાઇન અને બાંધકામથી લઇને ઉપયોગી મેનેજમેન્ટ, રિન્યુએબલ પાવર સપ્લાય, નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી અને પુરી રીતે મેનેજ્ડ ઓપરેશન સામેલ છે. આ RILને આ પ્રોજેક્ટ માટે સિંગલ-વિંડો સોલ્યૂશન પ્રોવાઇડર બનાવે છે.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "મેટા સાથેની આ ભાગીદારી ભારતના ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે એક બદલાવ લાવનારી ક્ષણ છે. મેટાના લેવલની ગ્લોબલ ટેકનોલોજી લીડર માટે ભારતના પ્રથમ બિલ્ટ-ટુ-સુટ ડેટા સેન્ટરનું નિર્માણ એ દર્શાવે છે કે ભારત વૈશ્વિક AI ક્રાંતિમાં સૌથી આગળ રહેવા માટે તૈયાર છે. જામનગર હાઇપરસ્કેલ AI કમ્પ્યુટિંગ માટે એક લેન્ડમાર્ક ડેસ્ટિનેશન બનશે અને આ વિઝનને હકીકત બનાવવા માટે મેટા સાથે ભાગીદારી પર અમને ગર્વ છે."
ડેટા સેન્ટરની બીજી ખાસિયત એ છે કે તે રિન્યુએબલ એનર્જીથી ચાલશે અને ડિસેલિનેટેડ દરિયાઇ પાણીથી ઠંડુ થશે. મેટા ભારતમાં બે અગ્રણી ક્લીન એનર્જી પ્રોવાઇડર્સ ક્લીનમેક્સ અને ફોર્થ પાર્ટનર એનર્જી સાથે અલગથી પાર્ટનરશિપ કરી રહ્યું છે જેથી લગભગ 1GW રિન્યુએબલ એનર્જીને સપોર્ટ કરી શકાય.
આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પાસું છે, કારણ કે વિશ્વભરમાં ડેટા સેન્ટર સ્ટ્રક્ચર એનર્જીની માંગ અને તેના ઓપરેશન માટે પાણીની જરૂરિયાતોને કારણે પર્યાવરણીય જોખમોનો પર્યાય બનવા લાગ્યા છે.
નિવેદન અનુસાર, ગુજરાતનું વ્યૂહાત્મક સ્થાન મોટા પાયે ડેટા સેન્ટર ઓપરેશન માટે મોટો ફાયદો આપે છે જેમાં મજબૂત ડિલિવરી ક્ષમતા, રિન્યુએબલ એનર્જી અને પાણીની પહોંચ, ભારતના પશ્ચિમ સબમરીન કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશનોની નિકટતા અને Jioનું વ્યાપક ફાયબર નેટવર્કનો સમાવેશ થાય છે.
મેટાના ફાઉન્ડર અને CEO માર્ક ઝકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતમાં અમારૂ પ્રથમ AI ઇનેબલ્ડ ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે રિલાયન્સ સાથે કામ કરવાનો અમને ગર્વ છે. જામનગરમાં આ વર્લ્ડ ક્લાસ ફેસિલિટી અમને ભારતની ઇકોનોમીમાં અમારા લાંબા ગાળાના રોકાણને વધુ ગાઢ બનાવતી વખતે અમારા AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વૈશ્વિક સ્તરે વધારવામાં મદદ કરશે."
ખાસ વાત આ છે કે, આ પહેલી વાર નથી જ્યારે મેટા અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે આવ્યા હોય. 2020માં મેટાએ ભારતના ઝડપથી વધતી ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં પગપેસારો કરવા માટે RIL-માલિકીના Jio પ્લેટફોર્મમાં $5.7 બિલિયનનું રોકાણ કર્યું હતું.
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