તાપી જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસ સભ્યનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર નકલી નિકળ્યું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 2:55 PM IST

તાપી : જિલ્લા પંચાયતની ગુણસદા બેઠક પરથી વર્ષ 2021-2026ના કાર્યકાળ માટે ચૂંટાયેલા પૂર્વ મહિલા સભ્ય અને કોંગ્રેસ અગ્રણી રેહાનાબેન રાજુભાઈ ગામીતનું અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)નું જાતિ પ્રમાણપત્ર સુરત વિભાગીય જાતિ પ્રમાણપત્ર વિશ્લેષણ સમિતિ દ્વારા તપાસ બાદ અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સમિતિએ દસ્તાવેજોમાં સામે આવેલી ગંભીર વિસંગતતાઓને આધારે આ નિર્ણય લીધો હતો.

મળતી માહિતી અનુસાર, વાલોડ તાલુકાના વેડછી ગામના રહેવાસી રાકેશભાઈ લલ્લુભાઈ ચૌધરીએ વર્ષ 2023માં રેહાનાબેનના જાતિ પ્રમાણપત્ર સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપોની ચકાસણી માટે વિભાગીય સમિતિ દ્વારા આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના વિજિલન્સ સેલ મારફતે વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.

રેહાનાબેન ગામીત, કોંગ્રેસ સભ્ય (Etv Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન સરકારી દસ્તાવેજોમાં નોંધાયેલી વિગતો વચ્ચે મોટી વિસંગતતાઓ ઉજાગર થઈ. વર્ષ 2009ના એક પ્રમાણપત્રમાં રાજુભાઈ ગામીતને રેહાનાબેનના પતિ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વર્ષ 2015ના પ્રમાણપત્રમાં તે જ રાજુભાઈને તેમના પિતા તરીકે દર્શાવાયા હતા. આ ઉપરાંત, શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રમાં પિતાનું નામ તુરાપભાઈ ગામીત નોંધાયેલું મળી આવ્યું. આ વિરોધાભાસી માહિતીઓને કારણે રેહાનાબેનના આદિવાસી હોવાનો દાવો શંકાના દાયરામાં આવી ગયો.

તમામ દસ્તાવેજી પુરાવા અને સુનાવણીની કાર્યવાહી પૂર્ણ કર્યા બાદ સુરત વિભાગીય જાતિ પ્રમાણપત્ર વિશ્લેષણ સમિતિએ 31 મે, 2026ના રોજ રેહાનાબેનનું જાતિ પ્રમાણપત્ર અમાન્ય જાહેર કરવાનો આદેશ આપ્યો. આ નિર્ણયના પગલે તેઓ હવે ભવિષ્યમાં અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત રાખવામાં આવેલી કોઈપણ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી શકશે નહીં. સરકારી દસ્તાવેજોમાં ખોટી કે ભ્રામક માહિતી રજૂ કરવા બદલ સંબંધિત તંત્ર દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ શરૂ થઈ શકે છે.

આ સમગ્ર મામલો તાપી જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગયો છે. સોનગઢ તાલુકામાં કોંગ્રેસની મજબૂત પકડ મનાય છે, પરંતુ આ કિસ્સાએ પક્ષના સ્થાનિક નેતૃત્વ સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. રાજકીય નિરીક્ષકોના મતે, કોંગ્રેસના કાર્યકાળ દરમિયાન કેટલા આવા બોગસ દસ્તાવેજો બન્યા તેની પણ તપાસ થવી જરૂરી છે. બીજી તરફ ભાજપને આ મામલે સીધો લાભ મળી શકે છે, જેના કારણે જિલ્લાના સત્તા સમીકરણમાં મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

