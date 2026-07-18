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આજથી ગિરનાર પર્વત પર જવા-આવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી, રોપવેથી જતાં લોકોને પણ કરવી પડશે નોંધણી

આજથી જુનાગઢમાં ગિરનારની નવી-જૂની સીડી અને રોપવેથી ગિરનાર પર્વત પર જતા તમામ યાત્રીકો માટે ઈન આઉટ રજીસ્ટ્રેશન હંગામી ધોરણે અમલી બનશે.

હવે મંજુરી વગર નહીં જઈ શકાય ગિરનાર પર્વત પર
હવે મંજુરી વગર નહીં જઈ શકાય ગિરનાર પર્વત પર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 7:18 AM IST

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જુનાગઢ: જો તમે ગિરનાર પર્વત ચઢવા માટે કે અહીં આવેલા વિવિધ મંદિરોના દર્શન કરવા માટે આવી રહ્યા છો, તો તમારા માટે આ જાણવું ખૂબ જ મહત્વનું રહેશે. ગિરનારની જૂની અને નવી સીડીની સાથે રોપવે પરથી ગિરનાર પર્વત પર યાત્રા માટે આવતા તમામ યાત્રિકો માટે ઈન અને આઉટ રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.

કોઈ પણ પ્રવાસી ક્યૂ આર કોડને સ્કેન કરીને ઇન અને આઉટ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકશે. જે પ્રવાસી પાસે મોબાઈલ ફોન નથી તેવા તમામ પ્રવાસી અને યાત્રિકો સ્થળ પર ફરજ પરના કર્મચારી ઓ પાસે ઓફલાઈન ઈન અને આઉટ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે. આ પ્રકારની હંગામી વ્યવસ્થા આજથી એટલે કે 18 એપ્રિલથી ગિરનાર પર્વત પર અમલી બનવા જઈ રહી છે.

લોકોની સુરક્ષાને લઈને વનવિભાગ અને વહિવટીતંત્રએ લીધો નિર્ણય
લોકોની સુરક્ષાને લઈને વનવિભાગ અને વહિવટીતંત્રએ લીધો નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)

ગિરનાર પર્વત પર ઇન આઉટ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત

ગત 4 જૂલાઈના રોજ પરિવાર સાથે ગિરનાર દર્શન કરવા આવેલા 11 વર્ષના એક બાળકનો વહેલી સવારે પાંચ થી સાડા પાંચ ના સમયગાળા દરમિયાન સિંહ દ્વારા શિકાર કરાતા ભારે હડકંપ મચી ગયો હતો.

ગિરનારના ઇતિહાસમાં સીડી પર પ્રથમ વખત કોઈ હિંસક પ્રાણી દ્વારા શિકાર કરવાની આ પહેલી ઘટના હતી. જેને લઈને વન વિભાગ મ્યુનિસિપલ કમિશનર પોલીસ તંત્ર અને જિલ્લા કલેકટરની સાથે તમામ સરકારી વિભાગોએ તુરંત આ પ્રકારની ઘટના ફરીથી ન બને તે માટે મનોમંથન કરવાની શરૂઆત કરી હતી.

રાજ્યની સરકારે પણ સોમવારે વન વિભાગના તમામ અધિકારી ઓની એક બેઠક બોલાવી હતી, જેમાં યાત્રિકોની સલામતી અને વન્યજીવોને નુકસાન ન થાય તે માટેના યોગ્ય પગલા ભરવાની દિશામાં કામ શરૂ થયું હતું.

ગિરનાર પર્વત પર જવા-આવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી
ગિરનાર પર્વત પર જવા-આવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી (Etv Bharat Gujarat)

નવી અને જૂની સીડી ની સાથે રોપવેમાં અમલીકરણ

પ્રવાસીઓની ગિરનાર મુલાકાતને લઈને ઇન અને આઉટ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ગિરનારની નવી અને જૂની સીડીની સાથે રોપવેથી ગિરનાર પર્વત પર જતા તમામ યાત્રિકો અને પ્રવાસીઓનું પણ ઓફ લાઈન અને ઓન લાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કોઈ પણ પ્રવાસી પોતાના મોબાઈલથી ગિરનારની નવી અને જૂની સીડીની સાથે રોપવે પર લગાવવામાં આવેલા ક્યુ આર કોડ સ્કેન કરીને ગિરનાર પર જતી વખતે ઇન અને પરત ફરતી વખતે આઉટ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

હાલમાં સિંહના હુમલામાં એક બાળકનું મોત થતાં તંત્રએ લીધો નિર્ણય
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સમગ્ર વિષયમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા એક વેબસાઈટ પણ વિકસાવવામાં આવી છે. જેમાં કોઈ પણ પ્રવાસી કે યાત્રિક ગિરનાર પ્રવાસ શરુ કરે અને પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેમનું ઇન અને આઉટ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે તે માટેની વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે જે આજ શનિવારથી હંગામી ધોરણે શરૂ થઈ રહી છે.

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