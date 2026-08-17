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છોટા ઉદેપુરના કોરાજમાં પ્રેમસંબંધનો કરુણ અંત: સંબંધ રાખવાનો ઇનકાર કરતાં ત્રણ સંતાનોની માતાની હત્યા, કુટુંબી ભત્રીજો ઝડપાયો

છોટા ઉદેપુરના કોરાજમાં પ્રેમ સંબંધનો કરૂણ અંત આવ્યો છે. ત્રણ સંતાનોની માતા તેના જ કુટુંબીક ભત્રીજા સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની વાત સામે આવી છે.

છોટા ઉદેપુરના કોરાજમાં પ્રેમસંબંધનો કરુણ અંત
છોટા ઉદેપુરના કોરાજમાં પ્રેમસંબંધનો કરુણ અંત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 1:56 PM IST

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છોટા ઉદેપુર: છોટા ઉદેપુરના કોરાજમાં પ્રેમ સંબંધનો કરૂણ અંત આવ્યો છે. ત્રણ સંતાનોની માતા તેના જ કુટુંબીક ભત્રીજા સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની વાત સામે આવી છે. જોકે, મહિલાએ સંબંધનો અંત લાવવાનો નિર્ણય કરતા મામલો વણસ્યો હતો અને મહિલાની તેના જ ઘરમાં તીક્ષ્ણ હથિયાર દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ, FSL અને ડૉગ સ્કવોર્ડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે આરોપીને ઝડપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પ્રેમ સંબંધનો કરૂણ અંત

પોલીસ તપાસ અનુસાર, ત્રણ સંતાનોની માતા ભારતી રાઠવાનો તેના જ કુટુંબીક ભત્રીજા સુનિલ રાઠવા સાથે છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રેમસંબંધ હતો. જોકે, બાદમાં ભારતીને આ સંબંધ ખોટો હોવાનો અહેસાસ થતાં તેણે સંબંધનો અંત લાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

ભારતીએ સંબંધ તોડી નાખવાની વાત સુનિલને જણાવી હતી. જોકે આરોપી આ નિર્ણય સ્વીકારવા તૈયાર નહોતો અને મહિલા પર ફરી સંબંધ રાખવા માટે દબાણ કરતો હોવાનો પોલીસનો દાવો છે.

છોટા ઉદેપુરના કોરાજમાં પ્રેમસંબંધનો કરુણ અંત (ETV Bharat Gujarat)

ભજનના કાર્યક્રમ વચ્ચે ઘરમાં ઘૂસ્યો આરોપી

15 ઓગસ્ટના દિવસે ભારતીના ઘરની બાજુમાં ભજન-સત્સંગનો કાર્યક્રમ હતો. પરિવારના કેટલાક સભ્યો કાર્યક્રમમાં ગયા હતા, જ્યારે ભારતી પોતાના બાળકો સાથે ઘરના એક રૂમમાં સૂતી હતી. આ દરમિયાન આરોપી સુનિલ રાઠવા રાત્રિના સમયે ભારતીના ઘરમાં પહોંચ્યો હતો.

મધરાત્રીના આશરે બે વાગ્યાના અરસામાં ભારતી અને સુનિલ વચ્ચે પ્રેમસંબંધ તોડવાના મુદ્દે બોલાચાલી થઈ હોવાની આશંકા છે. ત્યારબાદ મામલો ઉગ્ર બનતા સુનિલે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકી ભારતી પર હુમલો કર્યો હોવાનો આરોપ છે. હુમલા બાદ સુનિલ ફરાર થઇ ગયો હતો.

ભારતીની નાની દીકરીના રડવાનો અવાજ આવતા પરિવારજનોને ઘટનાની જાણ થઈ. દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ દરવાજો ન ખુલતા આસપાસના લોકોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ગામલોકોએ જ્યારે દરવાજો ખોલ્યો ત્યારે અંદર ભારતીનો મૃતદેહ લોહી લુહાણ હાલતમાં મલી આવ્યો હતો.

સંબંધ રાખવાનો ઇનકાર કરતાં ત્રણ સંતાનોની માતાની હત્યા
સંબંધ રાખવાનો ઇનકાર કરતાં ત્રણ સંતાનોની માતાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની જાણ પોલીસને કરવામાં આવતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે સમગ્ર ઘટનાસ્થળની તપાસ શરૂ કરી હતી. પુરાવા એકત્ર કરવા FSLની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી હતી જ્યારે ડોગ સ્કવોર્ડની મદદથી પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે તપાસ તેજ કરતા ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યાના આરોપી સુનિલ રાઠવાને ઝડપી પાડ્યો હતો.

હાલ પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પ્રેમ સંબંધના આ કરુણ અંતે એક પરિવારને માતા ગુમાવી છે, ત્રણ દીકરીઓને માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે અને સમગ્ર ગામને હચમચાવી દીધું છે.

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