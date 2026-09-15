આંગડિયા લૂંટનો આરોપી માઉન્ટ આબુના જંગલમાંથી સાધુના વેશમાં ઝડપાયો, નવસારીના વાંસદામાં 12.50 લાખની કરી હતી લૂંટ
લૂંટ બાદ આરોપીઓ મુંબઈ ભાગી ગયા અને રકમની વહેંચણી કરી અલગ-અલગ દિશામાં ફરાર થયા બાદ રાજારામ પરિવારની સલાહથી માઉન્ટ આબુના આશ્રમમાં છુપાયો હતો.
Published : September 15, 2026 at 2:54 PM IST
નવસારી: વાંસદામાં સાડા બાર લાખ રૂપિયાની આંગડિયા લૂંટના કેસમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. લૂંટ બાદ પોલીસથી બચવા રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુના અંતરિયાળ જંગલમાં આવેલા આશ્રમમાં સાધુનો વેશ ધારણ કરીને છુપાયેલા મુખ્ય સૂત્રધાર રાજારામ ઉર્ફે રાજુ રૂપારામ ચૌધરીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આરોપી સુધી પહોંચવામાં સોશિયલ મીડિયાની રીલ્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ મહત્વની કડી બની હતી.
સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો ગત 20 જુલાઈના રોજ વાંસદા ટાઉનમાં આવેલી રમેશકુમાર અંબાલાલની આંગડિયા પેઢીમાં કેટલાક શખ્સો "ધરમપુર ખાતે આંગડિયા કરવું છે" તેમ કહીને સ્લાઇડર દરવાજો ખોલાવી અંદર ઘૂસ્યા હતા. ત્યારબાદ આરોપીઓએ પેઢીમાંથી રોકડા ₹12.50 લાખની લૂંટ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા.
કેસની તપાસ દરમિયાન એલસીબી નવસારી અને વાંસદા પોલીસે સંયુક્ત કાર્યવાહી કરીને અગાઉ ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા. જો કે, લૂંટનો મુખ્ય સૂત્રધાર રાજારામ પોલીસની પકડથી દૂર હતો.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે લૂંટ બાદ આરોપીઓ મુંબઈ પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંથી રકમની વહેંચણી કર્યા બાદ અલગ-અલગ દિશામાં ફરાર થયા હતા. રાજારામ પરિવારની સલાહથી માઉન્ટ આબુના ડુંગર ગીરી આશ્રમમાં પહોંચી ગયો હતો. અહીં તેણે પોતે કાયમી સેવક બનવા ઈચ્છે છે તેમ કહી આશ્રમમાં આશરો લીધો હતો અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સાધુ તથા સેવાદારના વેશમાં રહેતો હતો.
પરંતુ આરોપીને ખબર નહોતી કે આશ્રમમાંથી સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ થતી રીલ્સ જ તેની ઓળખ છતી કરી દેશે. વાંસદા પોલીસ સોશિયલ મીડિયા અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સનું મોનિટરિંગ કરી રહી હતી. આ દરમિયાન એક વીડિયોમાં દેખાતા સેવાદાર પર પોલીસની નજર પડી અને તપાસ બાદ તે રાજારામ હોવાનું સામે આવ્યું.
બાતમી પાક્કી થતાં પોલીસ ટીમ માઉન્ટ આબુ પહોંચી હતી. આશ્રમના બાપુને સમગ્ર હકીકત સમજાવી વિશ્વાસમાં લીધા બાદ પોલીસે આશ્રમમાંથી જ સાધુના સ્વાંગમાં છુપાયેલા માસ્ટરમાઇન્ડને ઝડપી લીધો હતો.
વાંસદા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયદીપસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, વાંસદામાં સાડા બાર લાખ રૂપિયાની આંગડિયા લૂંટના કેસમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. આ કેસનો મુખ્ય આરોપી રાજારામ સોશિયલ મીડિયાની રીલ્સના કારણે પકડાયો છે. પોલીસ સતત વોચ કરી રહી હતી અને બાતમી પાક્કી થતાં ટીમ માઉન્ટ આબુ પહોંચી મુખ્ય સૂત્રધારને દબોચી લીધો છે.
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