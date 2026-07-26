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કરોડો ખર્ચ્યા બાદ શ્વાન કરડતા પણ અટક્યા, ભાવનગરમાં શ્વાન કરડવાના કેસોમાં આવ્યો મોટો ઘટાડો

ભાવનગર શહેરમાં શ્વાન કરડવાના કેસોમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. તેની પાછળ મહાનગર પાલિકાએ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે. આવો જાણીએ વિસ્તારથી...

શ્વાન કરડવાના કેસમાં મોટો ઘટાડો
શ્વાન કરડવાના કેસમાં મોટો ઘટાડો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 10:41 AM IST

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ભાવનગર: શહેરમાં રખડતા શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓમાં ઘટાડો થવા પામ્યો છે. આ જાણીને તમને નવાઈ જરૂર લાગશે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા છેલ્લા વર્ષોમાં કરવામાં આવેલી કામગીરીને લઈને શ્વાન કરડવાના કેસોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. જો કે શ્વાન કરડવાની ઘટનાઓ બની રહી છે. આમ છતાં પણ મહાનગરપાલિકાની કામગીરીને લઈને તેમાં ઘટાડો થઈ ચૂક્યો છે.

પાંચ વર્ષમાં ખસીકરણ અને રસીકરણ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગ દ્વારા શ્વાનને પગલે કાર્યવાહી થઈ રહી છે, ત્યારે પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગાઈડલાઈન મુજબ એનિમલ બર્થ કંટ્રોલને પગલે ખસીકરણ અને રસીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ભાવનગરમાં શ્વાન કરડવાના કેસોમાં આવ્યો મોટો ઘટાડો (Etv Bharat Gujarat)

2020-21 થી આ કામગીરી શરૂ કરીને અત્યાર સુધીમાં 30,000 થી વધુ સ્વાનનું ખસીકરણ કરી ચૂક્યા છીએ. ગયા વર્ષથી અમે માસ વેક્સીનેશન પણ સ્થળ ઉપર શરૂ કર્યું છે. જેમાં સ્થળ ઉપર 20,000 જેટલા શ્વાનનું માસ વેકસીનેશન થયું છે.

ભાવનગર મહાનગર પાલિકાએ કર્યો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ
ભાવનગર મહાનગર પાલિકાએ કર્યો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ (Etv Bharat Graphics Team)

રસીકરણ પાછળ મનપાએ કર્યો કરોડોનો ખર્ચ

મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગ દ્વારા થતી કાર્યવાહીને લઈને અધિકારી હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, માસ વેક્સિનેશન ખાસ કરીને ડોગમાં જે હડકવા કંટ્રોલ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ભાવનગરમાં શ્વાન કરડવાના કેસોમાં આવ્યો ઘટાડો
ભાવનગરમાં શ્વાન કરડવાના કેસોમાં આવ્યો ઘટાડો (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં ગયા વર્ષે આપણે 1.85 કરોડના ખર્ચે 20,000 જેટલા સ્વાનનું રસીકરણ કને ખસિકરણ કર્યું હતું. આ વર્ષે પણ 1.85 કરોડના ટેન્ડર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે બીજા 10,000 શ્વાનનું ખસીકરણ અને 20,000નું રસીકરણ કરવામાં આવનાર છે.

માસ વેક્સિનેશન ખાસ કરીને ડોગમાં જે હડકવા કંટ્રોલ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે.
માસ વેક્સિનેશન ખાસ કરીને ડોગમાં જે હડકવા કંટ્રોલ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે. (Etv Bharat Gujarat)

શ્વાન કરડવાના કેસમાં મોટો ઘટાડો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે વેક્સિનેશન છે, તેમાં જોઈએ તો ડોગ બાઇટના ઇન્સિડન્ટ છે, તે જાન્યુઆરીથી જુલાઈ સુધી એટલે કે સાત મહિનામાં 10,000 જેટલા કેસ નોંધાયા હતા. જેમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં જ 1800 જેટલા કેસો નોંધાયેલા હતા, ત્યારે જૂન મહિનામાં આ કેસો 1200 જેટલા થઈ ગયા છે અને આ મહિનામાં માત્ર 700 જેટલા કેસ નોંધાયા છે, એટલે એક રીતે જોવા જઈએ તો કેસોમાં ઘટાડો થયો છે.

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