'પેટ્રોલ-ડીઝલનો વપરાશ ઓછો કરો, વર્ક ફ્રોમ હોમને પાથમિકતા આપો', 24 કલાકમાં બીજી વખત PMની દેશવાસીઓને અપીલ
વડાપ્રધાન મોદીએ ફરીથી એકવાર દેશવાસીને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના સંક્ટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલનો સંયમિત વપરાશ કરવા અપીલ કરી હતી.
Published : May 11, 2026 at 9:08 PM IST
વડોદરા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વડોદરાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. સરદારધામ છાત્રાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ બાદ પોતાના સંબોધનમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ફરીથી એકવાર દેશવાસીને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના સંક્ટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલનો સંયમિત વપરાશ કરવા અને જરૂર ન હોય તો સોનું ન ખરીદવા માટે અપીલ કરી હતી.
પોતાના સંબોધનમાં PM મોદીએ કહ્યું કે, પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં દુનિયા સતત અસ્થિર પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે. પહેલા કોરોનાનું સંકટ, પછી વૈશ્વિક આર્થિક પડકારો અને હવે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતો તણાવ. આ બધી પરિસ્થિતિઓની અસર સતત સમગ્ર દુનિયા પર પડી રહી છે અને ભારત પણ તેમાંથી બાકાત નથી. પશ્ચિમ એશિયાનો વધતો તણાવ આ દાયકાના મોટા સંકટોમાંથી એક છે. આપણે મળીને કોરોના સામે મુકાબલો કર્યો તો આ સંકટ સામે પણ લડીશુ.
PMએ કહ્યું કે, સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે કે દેશના લોકો પર આ વિપરીત પરિસ્થિતિની ઓછામાં ઓછી અસર થાય. પરંતુ આવા સમયે દેશને જનભાગીદારીની શક્તિની મોટી જરૂર છે. આપણે ભારતના નાગરિક તરીકે પોતાના કર્તવ્યને પ્રાથમિકતા આપવી પડશે. પહેલા પણ જ્યારે દેશ મોટા યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયો છે ત્યારે સરકારની અપીલ પર દરેક નાગરિકે પોતાની ફરજ નીભાવી છે. આજે પણ આ ફરજ નીભાવવાની જરૂર છે. દેશના સંસાધનો પર પડતો ભારને ઓછો કરીએ.
VIDEO | Vadodara, Gujarat: PM Narendra Modi (@narendramodi) says, " today, i am reiterating my appeal in gujarat as well, and i say this with a sense of right over you. i urge every citizen of the country to reduce the use of petrol and diesel, use the metro, electric buses and… pic.twitter.com/BNuIA0rOUk— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
વડાપ્રધાને કહ્યું, તમે જાણો છો કે ભારત વિદેશથી કેટલા ઉત્પાદનોને મગાવવા લાખો કરોડોની મુદ્રાનો ઉપયોગ કરે છે. વિદેશથી આવતા માલની કિંમતો આસમાને પહોંચી છે. સપ્લાય ચેન પણ સંપૂર્ણ રીતે તૂટી ગઈ છે. આથી દેશ પર આ બેવડું સંકટ છે. આપણે એવા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ઓછો કરવાનો છે જે વિદેશથી આવે છે. એવા વ્યક્તિગત કામથી પણ બચવાનું છે જેમાં વિદેશી મુદ્રા ખર્ચ થાય છે. ભારતના ઈમ્પોર્ટનો મોટો ભાગ ક્રૂડ ઓઇલ છે. દુર્ભાગ્યથી જે વિસ્તારથી દુનિયાના મોટા ભાગને તેલ મળે છે, આજે તે જ વિસ્તાર સંઘર્ષ અને યુદ્ધની સ્થિતિમાં છે. એટલા માટે જ્યાં સુધી સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી આપણે મળીને નાના-નાના સંકલ્પ લેવા પડશે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, મારી દેશના દરેક નાગરિકને અપીલ છે જ્યાં સંભવ હોય પેટ્રોલ-ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરો. મેટ્રોનો ઉપયોગ કરો, ઈલેક્ટ્રિક બસ અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો વધુ ઉપયોગ કરો. કાર પુલિંગને પ્રોત્સાહન આપો, જેમની પાસે કાર છે તે એક કારમાં વધુ લોકોને લઈને જાય. જેમની પાસે EV છે તે પણ અન્યને મદદ કરે. ડિજિટલ ટેકનોલોજીએ એટલું બધુ સરળ બનાવી દીધું છે. ટેકનોલોજીની મદદ પણ ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે. આ જરૂરી છે કે સરકારી અને પ્રાઈવેટ ઓફિસમાં વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ્સ અને વર્ક ફ્રોમ હોમને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે. હું કેટલીક સ્કૂલોને પણ આગ્રહ કરી કે થોડા સમય માટે ઓનલાઈન ક્લાસની વ્યવસ્થા પર કામ કરે.
PMએ વધુમાં કહ્યું, માત્ર ઈંધણ જ નહીં ખાવાના તેલ પર પણ દેશની મોટી વિદેશી મુદ્રા ખર્ચ થાય છે. જો આપણે ખાવાના તેલનો વપરાશ ઓછો કરીએ તો દેશ અને આપણા સ્વાસ્થ્યને લાભ થશે. સુરતના લોકોને ખાસ કહું છું. આવી જ રીતે હું આજે સમાજના બધા ભાઈ બહેનોને તમારા પરિવારનો સદસ્ય છું એટલે આગ્રહથી કહું છું, સોનાની આયાત પર પણ દેશના વધુ પૈસા વિદેશ જાય છે. જ્યાં સુધી સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય આપણે સોનાની ખરીદી ટાળીએ. સોનાની જરૂર નથી. આજે સમયની માંગ છે કે આપણે વોકલ ફોર લોકલને જનઆંદોલન બનાવીએ. વિદેશી સામાનની જગ્યાએ લોકલ ઉત્પાદનો અપનાવીએ. આપણા ગામ, આપણા શહેરના વેપારીઓને આપણે શક્તિ આપીએ.
આ ઉપરાંત તેમણે ખેતીમાં પણ સ્વદેશી ખાતરને વધારવા અને ડીઝલ પંપની જગ્યાએ સોલર પંપનો ઉપયોગ વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો અને ખેડૂતોને કેમિકલ યુક્ત ખાતરના વપરાશને બદલે કુદરતી ખેતી કરવા પર અપીલ કરી હતી. સાથે જ વિદેશમાં વેકેશન અને ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ પર પણ અપીલ કરતા ભારતમાં જ ફરવા અને વેડિંગ કરવા પર અપીલ કરી હતી.
નોંધનીય છે કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં PM મોદીએ બીજી વખત દેશવાસીઓને આ પ્રકારની અપીલ કરી છે. આ પહેલા ગઈકાલે હૈદરાબાદમાં એક કાર્યક્રમમાં સંબોધન દરમિયાન પણ તેમણે દેશવાસીઓને પેટ્રોલ-ડીઝલનો વપરાશ ઓછો કરવા અને બિન-જરૂરી સોનાની ખરીદી ટાળવા માટે અપીલ કરી હતી.
