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સુરેન્દ્રનગરની 140 વર્ષ જૂની હેરિટેજ ઇમારતનો હેરિટેજ લુક સાથે પુનર્વિકાસ: ચાર મહિનામાં પૂર્ણ થશે કામ

સુરેન્દ્રનગરમાં જવાહર ગ્રાઉન્ડ સામે અને પોલીસ ગ્રાઉન્ડમાં આવેલી એક અત્યંત પૌરાણિક ઇમારતના વિકાસ માટે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરની 140 વર્ષ જૂની હેરિટેજ ઇમારતનો હેરિટેજ લુક સાથે પુનર્વિકાસ: ચાર મહિનામાં પૂર્ણ થશે કામ
સુરેન્દ્રનગરની 140 વર્ષ જૂની હેરિટેજ ઇમારતનો હેરિટેજ લુક સાથે પુનર્વિકાસ: ચાર મહિનામાં પૂર્ણ થશે કામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 7:01 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેર ઐતિહાસિક અને હેરિટેજ સિટી તરીકે સમગ્ર ગુજરાતમાં જાણીતું છે. એક સમયે રાજા-રજવાડાઓ અને બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન પણ આ વિસ્તાર અત્યંત વિકસિત ગણાતો હતો. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરને ‘ઝાલાવડ’ અને ‘કાપ’ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. આ સમયગાળામાં અહીં અનેક ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક ઇમારતોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો ભવ્ય વારસો આજે પણ જળવાઈ રહ્યો છે.

હેરિટેજ ઇમારતનું પુનઃવિકાસ

સુરેન્દ્રનગરમાં જવાહર ગ્રાઉન્ડ સામે અને પોલીસ ગ્રાઉન્ડમાં આવેલી એક અત્યંત પૌરાણિક ઇમારતના વિકાસ માટે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ૧૮૮૦ના દાયકામાં રાજ્યના બાળકોના અભ્યાસ માટે બાંધવામાં આવેલ આ ઇમારતને પછી પોલીસ વિભાગને સોંપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી અહીં પોલીસ વિભાગની કચેરીઓ કાર્યરત હતી.

સુરેન્દ્રનગરના ડીવાયએસપી પાર્થ પરમાર (ETV Bharat Gujarat)

ગણતરીના વર્ષો પહેલાં આ ઇમારત જર્જરિત બની ગઈ હતી અને તેની છત પણ પડી ગઈ હતી. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને રાજકોટ રેન્જ આઈજી નિરલિપ્ત રાય અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના માર્ગદર્શન હેઠળ ઐતિહાસિક ઇમારતને તોડી પાડવાને બદલે તેના હેરિટેજ લુક જાળવીને વિકાસ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

જર્જરિત ભાગોને દૂર કરીને નવા સ્વરૂપમાં વિકાસ કરવામાં આવશે અને ત્યાં પોલીસ અધિકારીઓ માટે અલગ-અલગ આધુનિક કચેરીઓ બનાવવામાં આવશે. હાલમાં એજન્સીને કામ સોંપી દેવામાં આવ્યું છે અને ચાર મહિનામાં આ કામ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

રાજકોટ રેન્જ આઈજી નિરલિપ્ત રાયે આ પ્રોજેક્ટનું ભૂમિ પૂજન કરીને કામગીરીનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરના ડીવાયએસપી પાર્થ પરમારે જણાવ્યું કે, “આ હેરિટેજ બિલ્ડિંગ છે તેથી તેનું વિકાસ કાર્ય હેરિટેજ લુક જાળવીને જ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં અલગ-અલગ કચેરીઓ સ્થાપિત કરવા માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. ચાર મહિનામાં કામ પૂર્ણ થશે અને ત્યારબાદ ઓફિસોની ફાળવણી કરવામાં આવશે.”

આ ઉપરાંત આઈજીએ પોલીસ પેરેડ ગ્રાઉન્ડ, શૂટિંગ રેન્જ, ટેબલ ટેનિસ અને જવાહર ગ્રાઉન્ડની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમના વિકાસ માટે હેડક્વાર્ટર DYSP પાર્થ પરમારને જરૂરી સૂચનો આપ્યા હતા. પોલીસ પરિવારના બાળકો માટે રમત-ગમત અને ગાર્ડનની સુવિધાઓ વિકસાવવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

TAGGED:

REDEVELOPMENT OF HERITAGE BUILDING
SURENDRANAGAR
RETAINING ITS HERITAGE LOOK
HERITAGE BUILDING IN SURENDRANAGAR
140 YEAR OLD HERITAGE BUILDING

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