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જુનાગઢમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી: દિવસના 450 રૂપિયા માનદ વેતન

જુનાગઢ શહેરના સ્થાનિક યુવાનો માટે આ તક છે. આવતી કાલે સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી જિલ્લા ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાંથી અરજીપત્રક મેળવીને ભરેલું પરત આપવાનું રહેશે.

ટ્રાફિક બ્રિગેડ
ટ્રાફિક બ્રિગેડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 1:48 PM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટાડવા અને શહેરમાં વાહન વ્યવસ્થા સુચારુ રીતે ચલાવવા માટે ટ્રાફિક બ્રિગેડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અને જિલ્લા પોલીસના સંયુક્ત ઉપક્રમે ૨૧ જગ્યાઓ માટે માનદ વેતનથી ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

જુનાગઢ શહેરના સ્થાનિક યુવાનો માટે આ તક છે. આવતી કાલે સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી જિલ્લા ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાંથી અરજીપત્રક મેળવીને ભરેલું પરત આપવાનું રહેશે. ત્યારબાદ લેખિત કસોટી દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

જુનાગઢમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી: દિવસના 450 રૂપિયા માનદ વેતન
જુનાગઢમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી: દિવસના 450 રૂપિયા માનદ વેતન (ETV Bharat Gujarat)

શૈક્ષણિક લાયકાત અને ઉંમર મર્યાદા:

ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં જોડાવા માટે ન્યૂનતમ ધોરણ-૧૦ પાસ શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જરૂરી છે. ૧૮ થી ૪૦ વર્ષની વયના મહિલા તેમજ પુરુષ ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ઉમેદવારે જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારનો સ્થાનિક રહેવાસી હોવો જોઈએ અને તેની સામે કોઈપણ પ્રકારનો ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલો ન હોવો જોઈએ.

માનદ વેતન:

પસંદગી પામેલા ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોને દિવસના ₹૪૫૦ના માનદ વેતનની સાથે મહિનામાં વધુમાં વધુ ૨૭ દિવસની હાજરીની જવાબદારી રહેશે.

જરૂરી પ્રમાણપત્રો:

ઉમેદવારોએ આધારકાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, રાશનકાર્ડ, રહેઠાણનો પુરાવો (લાઇટબિલ/ઘરવેરાની પહોંચ), શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રોની બે નકલ, શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (વય નક્કી કરવા માટે) અને બે તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે અરજી કરવાની રહેશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • શારીરિક કસોટી: પુરુષો માટે ૮૦૦ મીટર ૪ મિનિટમાં અને મહિલાઓ માટે ૪૦૦ મીટર ૨:૩૦ મિનિટમાં પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
  • લેખિત પરીક્ષા: ટ્રાફિક સંબંધિત પ્રશ્નો અને સામાન્ય જ્ઞાન પર આધારિત ૧૦૦ ગુણની પરીક્ષા.

શારીરિક કસોટી માત્ર ઉમેદવારની શારીરિક ક્ષમતા ચકાસવા માટે છે. અંતિમ પસંદગી લેખિત પરીક્ષાના આધારે જ થશે. આ ભરતી તદ્દન હંગામી (કામચલાઉ) પ્રકૃતિની છે અને તેમાં કોઈ કાયમી નોકરીનો હક્ક ઉમેદવારોને મળશે નહીં.

અરજી કરવા માગતા યુવાનોએ આવતી કાલ સાંજે ૫ વાગ્યા સુધીમાં જિલ્લા ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાં સંપર્ક કરવો.

TAGGED:

JUNAGADH
HONORARIUM OF 450 PER DAY
TRAFFIC BRIGADE PERSONNEL
JUNAGADHTRAFFIC BRIGADE
RECRUITMENT OF TRAFFIC BRIGADE

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