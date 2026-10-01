આંગણવાડી વર્કર અને તેડાગર બહેનો માટે ભરતીની જાહેરાત, જાણો અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને છેલ્લી તારીખ
આંગણવાડીમાં વર્કર અને તેડાગર તરીકે માનદ વેતન સાથેની સેવા આપવા માગતી મહિલાઓ માટે ખાસ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
Published : October 1, 2026 at 9:45 AM IST
જુનાગઢ: કોર્પોરેશન અને જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારમાં આંગણવાડીમાં માનદ વેતન પર વર્કર અને તેડાગર બહેનોની ખાલી પડેલી જગ્યા અને ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર જગ્યાને ધ્યાને રાખીને ખાસ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત 21 મી સપ્ટેમ્બર 2026થી લઈને 14 મી ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં આંગણવાડીમાં વર્કર અને તેડાગર તરીકે માનદ વેતન સાથેની સેવા આપવા માગતી મહિલાઓ માટે ખાસ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
જુનાગઢ જિલ્લામાં આંગણવાડી કેન્દ્રમાં ભરતી જાહેર
રાજ્ય સરકાર દ્વારા જુનાગઢ શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી આંગણવાડી કેન્દ્રમાં વર્કર અને તેડાગર બહેનો માટે ખાસ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. કોઈ પણ મહિલા માનદ વેતન સાથે આંગણવાડીમાં કામ કરવા ઈચ્છા ધરાવતી હોય એવી તમામ બહેનોએ 14 મી ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં તેમના આવેદનપત્રો ઓનલાઇન સરકાર દ્વારા વેબસાઈટ અને પોર્ટલ પર ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં ભરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત જુનાગઢ કોર્પોરેશન અને જિલ્લા પંચાયત હસ્તક આવતા આંગણવાડી કેન્દ્રમાં ખાલી પડેલી અને ભવિષ્યમાં સંભવિત ખાલી પડનારી જગ્યાઓ પર ભરતી થઈ શકે, તે માટે ખાસ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ આપી વિગતો
જુનાગઢ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી જયંતસિંહ રાઠૌરે આપેલી વિગતો અનુસાર, જૂનાગઢ જિલ્લામાં ખાલી પડનારી અને આજના દિવસે ખાલી પડેલી તમામ જગ્યા ઉપર યોગ્યતાના આધારે વર્કર અને તેડાગર બહેનોની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરાવા જઈ રહી છે. જેમાં માનવ વેતન સાથે આંગણવાડીમાં કામ કરવા ઈચ્છા ધરાવતી બહેનોએ ઓનલાઇન પોતાનું આવેદનપત્ર દર્શાવવામાં આવેલી તમામ વિગતો અને શૈક્ષણિક લાયકાત સાથે સંપૂર્ણ ભરીને ઓનલાઇન સબમિટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત નીતિ નિયમોને આધારે આવેદન કરનારી મહિલાઓમાંથી યોગ્યતા ધરાવતી મહિલાઓને આંગણવાડીમાં વર્કર અને તેડાગર તરીકે પસંદ કરવામાં આવશે.
કઈ રીતે કરી શકાય અરજી
આંગણવાડીમાં વર્કર અને તેડાગર બહેનો ઓનલાઈન સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા પોર્ટલ (https://e-hrms.gujarat.gov.in) પર અરજી કરી શકે છે. આ પોર્ટલમાં ઉમેદવારો માટેની તમામ વિગતો ઓનલાઇન જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં સંપૂર્ણ વિગત સાથે ભરવામાં આવેલી અરજીને અંતિમ ગણીને તેના પર ભરતી માટે નિર્ણય પ્રક્રિયા શરૂ થશે. જુનાગઢ ગ્રામ્ય માટે 85 વર્કર અને 82 તેડાગર મળીને કુલ 167 જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. તેમજ શહેરી વિસ્તાર એટલે કે જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં આવતી આંગણવાડીમાં 20 વર્કર અને 29 હેલ્પર મળીને કુલ 49 જેટલી ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા માનદ સેવા અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવશે.
ધોરણ 10થી વધુ ભણેલી મહિલાઓ કરી શકે અરજી
આંગણવાડીમાં વર્કર અને તેડાગર બહેનોની ભરતી માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 10 નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. ધોરણ 12 ડિપ્લોમા સ્નાતક અને અનુસ્નાતક થયેલી મહિલાઓ પણ આંગણવાડીમાં માનદ સેવા માટે કામ કરવા ઈચ્છા ધરાવતી હોય, તો તેઓ પણ નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં અરજી કરી શકે છે. આંગણવાડીમાં કામ કરવા માંગતી કોઈ પણ અરજી કરતાં બહેનો, કોઈપણ પ્રકારના ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતી ન હોવાની સાથે, એક જ પરિવારમાંથી આવતી બે મહિલા એક જ આંગણવાડી કેન્દ્રમાં વર્કર કે તેડાગર તરીકે ભરતી માટેની અરજી ન કરી શકે. તેમજ અન્ય કોઈ પણ સ્થળ પર માનદ સેવા બજાવતી ન હોવી જોઈએ. સાથે સાથે તે કોઈ પણ પ્રકારના ચૂંટાયેલા સભ્ય કે ત્યાર બાદ કોઈ પણ પદ પર ન હોવા જોઈએ.
આ પણ વાંચોઃ
ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટે નોકરીની મોટી તક: 6,843 આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી જાહેર
BKNMU Recruitment 2026: જૂનાગઢની ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં 11 જગ્યાઓ માટે ભરતી