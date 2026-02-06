જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી, જુનાગઢ અને વિસાવદરના યુવાનો માટે અંતિમ તક
Published : February 6, 2026 at 9:22 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વિસાવદર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિક યુવાનો માટે આજે નગરપાલિકા અને કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાન તરીકે માનદ સેવામાં જોડાવા માટે અંતિમ તક છે. આજે સાંજના પાંચ વાગ્યા બાદ ટ્રાફિક બ્રિગેડની અરજી સ્વીકારવાનું બંધ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ભરતી માટેની અંતિમ પ્રક્રિયા ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતી સમિતિ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે.
શૈક્ષણિક લાયકાત
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી વિગતો અનુસાર ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ થવા માંગતા પ્રત્યેક ઉમેદવારને પ્રતિ દિવસ 450 રૂપિયાનું દૈનિક માનદ સેવા ભથ્થું આપવામાં આવશે. જેમાં ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધારે શૈક્ષણિક લાયકાત યોગ્ય માનવામાં આવશે. 18 વર્ષથી લઈને 35 વર્ષ સુધીની ઉંમર મર્યાદા પણ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ થવા માંગતા યુવાનો પાસે રાખવામાં આવી છે. વધુમાં પુરુષ ઉમેદવારની ઊંચાઈ પાંચ ફૂટ પાંચ ઇંચ અને મહિલા ઉમેદવારો માટે પાંચ ફૂટની લઘુતમ ઊંચાઈ માગવામાં આવી છે.
આ સિવાય NCC, NSS, SRP, રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ રમતગમતની સ્પર્ધા જીતેલા તેમજ ખડતલ શરીર અને વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા પ્રત્યેક મહિલા અને પુરુષ અરજીકર્તાઓને ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી કરવા માટે યોગ્યતાના ધોરણે પહેલી પસંદગી આપવામાં આવશે.
