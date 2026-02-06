ETV Bharat / state

જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી, જુનાગઢ અને વિસાવદરના યુવાનો માટે અંતિમ તક

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વિસાવદર નગરપાલિકામાં રહેતા સ્થાનિક યુવાનો માટે જુનાગઢ અને વિસાવદર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માટેની અરજી આપવાનો આજે અંતિમ દિવસ છે.

જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી
જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વિસાવદર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિક યુવાનો માટે આજે નગરપાલિકા અને કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાન તરીકે માનદ સેવામાં જોડાવા માટે અંતિમ તક છે. આજે સાંજના પાંચ વાગ્યા બાદ ટ્રાફિક બ્રિગેડની અરજી સ્વીકારવાનું બંધ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ભરતી માટેની અંતિમ પ્રક્રિયા ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતી સમિતિ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે.

ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માટે અંતિમ દિવસ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વિસાવદર નગરપાલિકામાં રહેતા સ્થાનિક બેરોજગાર યુવાનો માટે જુનાગઢ અને વિસાવદર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માટેની અરજી આપવાનો આજે અંતિમ દિવસ છે. જે યુવાનો શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થાના કામ સાથે જોડાવા માંગતા હોય આવા તમામ યુવાનોએ આજે સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં નજીકના પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી ફોર્મ મેળવીને પરત આપવાનું રહેશે. ત્યારબાદ જૂનાગઢ અને વિસાવદરમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ સમિતિ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવાને લઈને નિયમ પ્રમાણેની કાર્યવાહી શરૂ થશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (Etv Bharat Gujarat)

શૈક્ષણિક લાયકાત

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી વિગતો અનુસાર ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ થવા માંગતા પ્રત્યેક ઉમેદવારને પ્રતિ દિવસ 450 રૂપિયાનું દૈનિક માનદ સેવા ભથ્થું આપવામાં આવશે. જેમાં ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધારે શૈક્ષણિક લાયકાત યોગ્ય માનવામાં આવશે. 18 વર્ષથી લઈને 35 વર્ષ સુધીની ઉંમર મર્યાદા પણ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ થવા માંગતા યુવાનો પાસે રાખવામાં આવી છે. વધુમાં પુરુષ ઉમેદવારની ઊંચાઈ પાંચ ફૂટ પાંચ ઇંચ અને મહિલા ઉમેદવારો માટે પાંચ ફૂટની લઘુતમ ઊંચાઈ માગવામાં આવી છે.

જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી
જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાય NCC, NSS, SRP, રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ રમતગમતની સ્પર્ધા જીતેલા તેમજ ખડતલ શરીર અને વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા પ્રત્યેક મહિલા અને પુરુષ અરજીકર્તાઓને ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી કરવા માટે યોગ્યતાના ધોરણે પહેલી પસંદગી આપવામાં આવશે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વિસાવદર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિક યુવાનો માટે આજે નગરપાલિકા અને કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાન તરીકે માનદ સેવામાં જોડાવા માટે અંતિમ તક છે. આજે શુક્રવાર સાંજના પાંચ વાગ્યા બાદ ટ્રાફિક બ્રિગેડની અરજી સ્વીકારવાનું બંધ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ ભરતી માટેની અંતિમ પ્રક્રિયા ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતી સમિતિ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે.

જુનાગઢ અને વિસાવદરના યુવાનો માટે ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં અંતિમ તક
જુનાગઢ અને વિસાવદરના યુવાનો માટે ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં અંતિમ તક (Etv Bharat Gujarat)

ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માટે અંતિમ દિવસ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વિસાવદર નગરપાલિકામાં રહેતા સ્થાનિક બેરોજગારી યુવાનો માટે જુનાગઢ અને વિસાવદર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માટેની અરજી આપવાનો આજે અંતિમ દિવસ છે, જે યુવાનો શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થાના કામ સાથે જોડાવા માંગતા હોય આવા તમામ યુવાનોએ આજે સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં નજીકના પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી ફોર્મ મેળવીને પરત આપવાનું રહેશે, ત્યારબાદ જૂનાગઢ અને વિસાવદરમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ સમિતિ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવાને લઈને નિયમ પ્રમાણેની કાર્યવાહી શરૂ થશે.

ધોરણ 10 ની લઘુતમ શૈક્ષણિક લાયકાત

જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી વિગતો અનુસાર ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ થવા માંગતા પ્રત્યેક ઉમેદવારને પ્રતિ દિવસ 450 રૂપિયાનું દૈનિક માનદ સેવા ભથ્થું આપવામાં આવશે, જેમાં ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધારે શૈક્ષણિક લાયકાત યોગ્ય માનવામાં આવશે 18 વર્ષથી લઈને 35 વર્ષ સુધીની ઉંમર મર્યાદા પણ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ થવા માંગતા યુવાનો પાસે રાખવામાં આવી છે. વધુમાં પુરુષ ઉમેદવારની ઊંચાઈ પાંચ ફૂટ પાંચ ઇંચ અને મહિલા ઉમેદવારો માટે પાંચ ફૂટની લઘુતમ ઊંચાઈ માગવામાં આવી છે. આ સિવાય એન.સી.સી એન.એસ.એસ આર.એસ.પી રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ રમતગમતની સ્પર્ધા જીતેલા તેમજ ખડતલ શરીર અને વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા પ્રત્યેક મહિલા અને પુરુષ અરજીકર્તાઓને ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી કરવા માટે યોગ્યતાના ધોરણે પહેલી પસંદગી આપવામાં આવશે.

