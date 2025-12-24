સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માં નોન-ટીચિંગ સ્ટાફની 71 પોસ્ટ પર ભરતી, જાણો અંતિમ તારીખ અને ફી સહિતની તમામ વિગત
રાજકોટ સ્થિત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં નોન-ટીચિંગ સ્ટાફની 71 પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં વર્ગ 1થી લઈને વર્ગ-3ની માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.
Published : December 24, 2025 at 9:22 AM IST
રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ નોન-ટીચિંગ સ્ટાફ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં વર્ગ 1થી લઈને વર્ગ-3ની કુલ 71 પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં ટેક્નિકલ તેમજ વહીવટી પદોનો સમાવેશ થાય છે. ઉમેદવારો આગામી 11 જાન્યુઆરી સુધી યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.saurashtrauniversity.ac.in પર અરજી કરી શકશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, RC-9 અને 20 પદ માટે ઓનલાઈન અરજી સાથે હાર્ડ કોપી મોકલવી પણ ફરજીયાત છે. પદ અનુસાર આસિસ્ટન્ટ કલાર્ક માટે સ્નાતક જ્યારે લેબ આસિસ્ટન્ટ માટે B.Sc અથવા બી.ફાર્મ જેવી શૈક્ષણિક લાયકાત ફરજિયાત છે.
કેટલી અરજી ફી ?
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી વિવિધ નોન-ટીચિંગ સ્ટાફ માટે ભરતી માટે જનરલ કેટેગરી માટે 1 હજાર રૂપિયા અને અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે 750 રૂપિયા ફી નક્કી કરવામાં આવી છે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં ગ્રુપ-સી માટે બે તબક્કામાં લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
ક્લાર્કની સૌથી વધુ 35 જગ્યા
|પોસ્ટ
|જગ્યા
|આસિસ્ટન્ટ ક્લાર્ક
|35
|લેબ આસિસ્ટન્ટ
|05
|ટેકનિક્લ આસિસ્ટન્ટ
|03
|ડેટા ઓપરેટર
|02
|સિસ્ટમ મેનેજર
|01
|ડેપ્યુટી રજિસ્ટાર
|01
|અન્ય
|24
|કુલ
|71