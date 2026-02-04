ETV Bharat / state

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા CCEની 5200 પદ માટે ભરતી, આવતીકાલથી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તેમજ ગુપ-B) માટે 5200 પદ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

CCEની 5200 પદ માટેની ભરતી
CCEની 5200 પદ માટેની ભરતી (Canva)
Published : February 4, 2026 at 12:15 PM IST

હૈદરાબાદ: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે વધુ એક મોટી તક સમાન ભરતીઓ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. મંડળ દ્વારા વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તેમજ ગુપ-B)ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તેમજ ગુપ-B) (કમ્બાઈન્ડ કોમ્પેટેટીવ એક્ઝામિનેશન) માટે સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJASની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

ગ્રુપ-A

સંવર્ગ (વર્ગ-3)જગ્યાવડાની કચેરી
સમાજ કલ્યાણ125નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગર
કાર્યલય અધિક્ષક 03નિયામકશ્રી, મત્સ્યઉદ્યોગ કચેરી
કલેક્ટર કચેરીના ક્લાર્ક (મહેસૂલી ક્લાર્ક) 1600 કલેક્ટર કચેરીઓ
હેડ ક્લાર્ક134 વિવિધ ખાતાના વડા
સિનિયર ક્લાર્ક 503 વિવિધ ખાતાના વડા
કુલ ગ્રુપ-A 2365

ગ્રુપ-B

સંવર્ગ (વર્ગ-3)સંવર્ગ (વર્ગ-3)વડાની કચેરી
જુનિયર ક્લાર્ક3005વિવિધ ખાતાના વડા
કુલ ગ્રુપ-B3005

ક્યારથી ભરી શકાશે ફોર્મ ?

તમામ પદો માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર 5 ફેબ્રુઆરી 2026ના 2 કલાકથી 20 ફેબ્રુઆરી 11.59 કલાક દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

અરજી કરતા પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત

અરજી કરવા માટેની વિગતવાર સુચનાઓ સહિત આ સમગ્ર જાહેરાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે, ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, જાતિ તેમજ અન્ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમાં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહેશે અને તે પ્રમાણપત્રોમાં દર્શાવ્યા મુજબની જરૂરી વિગતો અરજી પત્રકમાં ભરવાની રહેશે.

