ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા CCEની 5200 પદ માટે ભરતી, આવતીકાલથી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તેમજ ગુપ-B) માટે 5200 પદ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : February 4, 2026 at 12:15 PM IST
હૈદરાબાદ: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે વધુ એક મોટી તક સમાન ભરતીઓ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. મંડળ દ્વારા વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તેમજ ગુપ-B)ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તેમજ ગુપ-B) (કમ્બાઈન્ડ કોમ્પેટેટીવ એક્ઝામિનેશન) માટે સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJASની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.
ગ્રુપ-A
|સંવર્ગ (વર્ગ-3)
|જગ્યા
|વડાની કચેરી
|સમાજ કલ્યાણ
|125
|નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગર
|કાર્યલય અધિક્ષક
|03
|નિયામકશ્રી, મત્સ્યઉદ્યોગ કચેરી
|કલેક્ટર કચેરીના ક્લાર્ક (મહેસૂલી ક્લાર્ક)
|1600
|કલેક્ટર કચેરીઓ
|હેડ ક્લાર્ક
|134
|વિવિધ ખાતાના વડા
|સિનિયર ક્લાર્ક
|503
|વિવિધ ખાતાના વડા
|કુલ ગ્રુપ-A
|2365
ગ્રુપ-B
|સંવર્ગ (વર્ગ-3)
|સંવર્ગ (વર્ગ-3)
|વડાની કચેરી
|જુનિયર ક્લાર્ક
|3005
|વિવિધ ખાતાના વડા
|કુલ ગ્રુપ-B
|3005
ક્યારથી ભરી શકાશે ફોર્મ ?
તમામ પદો માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર 5 ફેબ્રુઆરી 2026ના 2 કલાકથી 20 ફેબ્રુઆરી 11.59 કલાક દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.
અરજી કરતા પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત
અરજી કરવા માટેની વિગતવાર સુચનાઓ સહિત આ સમગ્ર જાહેરાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે, ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, જાતિ તેમજ અન્ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમાં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહેશે અને તે પ્રમાણપત્રોમાં દર્શાવ્યા મુજબની જરૂરી વિગતો અરજી પત્રકમાં ભરવાની રહેશે.