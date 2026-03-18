ETV Bharat / state

રેલવેમાં એપ્રેન્ટિસની 2801 જગ્યાઓ ઉપર ભરતી, 11મી એપ્રિલ સુધી કરી શકાશે અરજી

રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ સેલ (આરઆરસી) દ્વારા વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની કુલ 2801જગ્યા અંતર્ગત પ્રતિ માસ 7000 રુપિયાથી 8050 સુધીનું સ્ટાઈપેન્ડ ચૂકવવામાં આવશે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: દક્ષિણ મધ્ય રેલેવે દ્વારા ટેકનિકલ ક્ષેત્રે કારકિર્દી માટે ધોરણ 10, આઈટીઆઈ પાસની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે 2801 એપ્રેન્ટિસની જગ્યા ૫૨ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ સેલ (આરઆરસી) દ્વારા વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની કુલ 2801જગ્યા અંતર્ગત પ્રતિ માસ 7000 રુપિયાથી 8050 સુધીનું સ્ટાઈપેન્ડ ચૂકવવામાં આવશે. ઉમેદવારો 11મી એપ્રિલ સુધી અરજી કરી શકશે.

ભરતી પ્રક્રિયાનું માળખું

મેરિટ લિસ્ટના આધારે વિધાર્થીની પસંદગી

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોના ધો.- 10 અને ITIના ગુણની સરેરાશ કાઢીને તૈયાર કરાશે.

બે ઉમેદવારોના ગુણ સમાન હશે, તો જેની ઉંમર વધુ તેને પ્રાથમિકતા મળશે.

ઉંમર સરખી હશે, તો ધો.10 વહેલું પાસ જોવાશે.

અરજીઓના આધારે શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ટેસ્ટ માટે બોલાવાશે.

કેવી રીતે કરવી અરજી ?

  • રેલવેની સત્તાવાર વેબસાઈટ scr.indianrailways.gov.in ૫૨ જાઓ.
  • ‘Apprentice Recruitment 2026' પર ક્લિક કરી New Registration કરો.
  • મોબાઈલ પર આવેલા આઈડી અને પાસવર્ડથી Login કરો.
  • ફોર્મમાં તમારી પર્સનલ, 10મું અને ITI ની વિગતો ભરો.
  • ફોટો, સહી, ધો.10ની માર્કશીટ અને ITI સર્ટિફિકેટ સ્કેન કરી અપલોડ કરો.
  • ઓનલાઇન રૂ.100 ફી ભરો (SC/ST/મહિલા માટે ફ્રી)
  • બધી વિગતો ચેક કરી ફોર્મ Submit કરો અને પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો.

TAGGED:

RECRUITMENT 2026
ITI RAILWAY APPRENTICE 2026
SCR APPRENTICE ONLINE FORM 2026
RAILWAY 2801 APPRENTICE VACANCY
RAILWAY JOB 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.