મદદનીશ ગ્રંથપાલની 100 જગ્યા પર ભરતી, જાણો અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ અને વધુ વિગત

ગ્રંથાલય નિયામક હસ્તકના મદદનીશ ગ્રંથપાલની 100 જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. ઉમેદવારો 30 ડિસેમ્બર સુધી ઓજસ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

મદદનીશ ગ્રંથપાલની 100 જગ્યા પર ભરતી
મદદનીશ ગ્રંથપાલની 100 જગ્યા પર ભરતી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
ગાંધીનગર: ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ હેઠળના ગ્રંથાલય નિયામક હસ્તકના મદદનીશ ગ્રંથપાલની 100 જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. ઉમેદવારો 30 ડિસેમ્બર સુધી ઓજસ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

વય મર્યાદા

અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 36 વર્ષથી વધારે ન હોવી જોઈએ, પરંતુ સરકારના નિયમોનુસાર અનામત કેટેગેરીના ઉમેદવારોને ઉંમર મર્યાદામાં છુટછાટ મળશે. ભરતી બાદ ઉમેદવારોનો પગાર 26 હજાર રહેશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

અરજી કરનાર ઉમેદવારે લાઈબ્રેરી સાયન્સ અથવા તેની સમકક્ષ સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવેલી હોવી જોઈએ. ઉમેદવાર ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષાનો જાણકાર હોવો જરૂરી છે.

MCQથી પરીક્ષા લેવાશે

MCQ આધારીત કમ્પ્યુટર બેઈઝ્ડ ટેસ્ટ લેવાશે. જેમાં તાર્કિક કસોટીઓ, ગણિતિક કસોટી, ભારતીય બંધારણ, કરન્ટ અફેર્સ સહિતના વિષયો રહેશે.

સંપાદકની પસંદ

