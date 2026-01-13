ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગર પાલિકામાં આ પદ માટે ભરતી, 29મી સુધી કરી શકાશે અરજી, જાણો વધુ વિગત

ભાવનગર મહાનગર પાલિકા (BMC) ટેકનિશિયન, આસિસ્ટન્ટ, હેડ ક્લાર્ક સહિત ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામા આવી છે.

ભાવનગર મહાનગર પાલિકામાં નોકરીની તક
ભાવનગર મહાનગર પાલિકામાં નોકરીની તક (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 6:53 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગર પાલિકાએ વિવિધ 9 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડી છે. જેમા એડિશિનલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (મિકેનિકલ કે ઈલેક્ટ્રિકલ), ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ, હેડ ક્લાર્ક/ઈન્સ્પેક્ટર, સિનિયર ક્લાર્ક તેમજ લેબ ટેકનિશિયન જેવી જગ્યાઓ ભરાશે.

ઉમેદવારો 29મી સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. ત્યાર બાદ પોસ્ટ મારફતે 2 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં નિયત ફી ચૂકવવાની રહેશે. દરેક પોસ્ટ માટેની ઉંમર મર્યાદા પગાર ધોરણ અને અનામત બાબતની વિગતવાર માહિતી ભાવનગર મહાનગર પાલિકાની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવી છે.

આ 9 પદ પર નોકરીની તક

પદકેટલી જગ્યા
અધિક મદદનીશ ઈજનેર (મીકેનિકલ)01
અધિક મદદનીશ ઈજનેર (ઈલેક્ટ્રીકલ) 02
ટેકનીકલ આસિસ્ટન્ટ (મીકેનિકલ) 02
હેડ ક્લાર્ક-ઈન્સ્પેક્ટર01
સીનીયર ક્લાર્ક 01
લેબ ટેકનિશિયન 02
કુલ09

નોંધવા જેવી બાબતો

  • કોઈપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ફક્ત ઓનલાઈન જ અરજી કરવાની રહેશે.
  • આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ માટે ઓજસ (OJAS) વેબસાઈટ http://ojasgujarat.gov.in પરથી મેળવવાની રહેશે.
  • ઉમેદવારની નિયત થયેલી ફી તારીખ 2 ફેબ્રુઆરી 2026ના 3 વાગ્યા સુધીમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં ભરવાની રહેશે.
  • ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ ના-મંજુર ગણવામાં આવશે.
  • આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે જરૂર જણાશે પસંદગી સમિતિ દ્વારા મેરિટ આધારીત શોર્ટ લીસ્ટેડ થયેલ ઉમેદવારોને જ લેખિત પરીક્ષામાં બોલાવશે.
  • અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ફી, ઉંમર, વિગેરેમાં છુટછાટ આપવામાં આવશે.
  • સરકારશ્રીના નિતિ નિયમોનુસાર SC, ST, SEBC અને EWS મહિલા, વિકલાંગ માટેની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.
  • વધુ વિગતો માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પરથી માહિતી મેળવી લેવી.
  • પસંદગી મેરીટ અથવા લેખિત પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે. આ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય પસંદગી સમિતિ કરશે.
