ભાવનગર: આકરી ગરમી વચ્ચે મહુવા યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીની 1.25 લાખ ગુણીની આવક
સેક્રેટરી વિશાલભાઈ પંચાણીના જણાવ્યા અનુસાર 90 ટકા સફેદ ડુંગળી ડિહાઇડ્રેશન પ્લાન્ટમાં અને 10 ટકા દક્ષિણ ભારતમાં આરોગવા જાય છે.
Published : May 1, 2026 at 2:24 PM IST
ભાવનગર: મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આકરા ઉનાળાની ગરમી વચ્ચે પણ સફેદ ડુંગળીની જબ્બર આવક થઈ રહી છે. યાર્ડના આંકડા અનુસાર હાલમાં રોજના 1,25,792 જેટલી ગુણી સફેદ ડુંગળીનું આગમન થાય છે, જે ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ બન્યું છે. સાથે જ ડુંગળીના ભાવ પણ પોષણક્ષમ સ્તરે ટકી રહ્યા છે.
ભાવનગર જિલ્લો ડુંગળી પકવવાનું પીઠુ ગણાય છે, પરંતુ સફેદ ડુંગળીનું સૌથી વધુ વાવેતર તળાજા અને મહુવા તાલુકામાં કેન્દ્રિત છે. ચોમાસામાં ખેડૂતો મગફળીનું વાવેતર કરી લીધા બાદ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર મહિનામાં સફેદ ડુંગળીનું વાવેતર કરે છે. આ પાક હાલ તૈયાર થતાં આકરી ગરમીમાં પણ ખેડૂતો વેચાણ માટે યાર્ડમાં ઉમટી રહ્યા છે. સીઝનનો અંત નજીક આવી રહ્યો છે, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં એક દિવસમાં 3 લાખ ગુણી સુધીની રેકોર્ડ આવક નોંધાઈ છે.
ભાવની વાત કરીએ તો, સફેદ ડુંગળીનો સૌથી નીચો ભાવ 20 કિલોના 170 રૂપિયા અને સૌથી ઊંચો ભાવ 284 રૂપિયા સુધી મળી રહ્યો છે. તેની સામે યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીની આવક નહિવત છે, જે રોજના માત્ર 4,467 ગુણી નોંધાઈ છે. લાલ ડુંગળીના ભાવ 60 રૂપિયાથી માંડી 245 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલો સુધીના રહે છે. આમ, સફેદ ડુંગળી ખેડૂતોને સારો આર્થિક લાભ કરાવી રહી છે.
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના સેક્રેટરી વિશાલભાઈ પંચાણીએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, “સફેદ ડુંગળીની સીઝન ત્રણથી ચાર મહિના ચાલે છે. આ પાકનો 90 ટકા હિસ્સો ડિહાઇડ્રેશન પ્લાન્ટમાં જાય છે, જ્યાં તેનો ફ્લેક્સ અને પાવડર બનાવવામાં આવે છે. બાકીનો 10 ટકા હિસ્સો દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં આરોગવા માટે ખરીદાય છે, કારણ કે ત્યાંની ખાણીપીણીમાં સફેદ ડુંગળી પસંદ કરવામાં આવે છે.” ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે લાલ ડુંગળી જ આરોગવામાં આવે છે, તેથી સફેદ ડુંગળીનું ઉત્પાદન સંપૂર્ણ રીતે વ્યાવસાયિક ઉદ્દેશ માટે થાય છે.
આકરી ગરમીમાં પણ પાકની મબલખ આવકને ધ્યાનમાં રાખી યાર્ડ વહીવટી તંત્ર દ્વારા સબ-યાર્ડની સુવિધા પણ વિકસાવવામાં આવી છે, જેથી ખેડૂતોને કોઈ અગવડ ન પડે. ડિહાઇડ્રેશન ઉદ્યોગ અને દક્ષિણ ભારતની માંગ સતત રહેતી હોવાથી સ્થાનિક ખેડૂતો માટે સફેદ ડુંગળીનો પાક નફાકારક પૂરવાર થઈ રહ્યો છે.
