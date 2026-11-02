ગાંધીનગર મનપાની વેરા વસૂલાતમાં વિક્રમી સિદ્ધિ: વ્યવસાયવેરા અને વાહનવેરામાં રૂ. 23.75 કરોડની આવક
મનપા દ્વારા ગત વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ વ્યવસાયવેરાના માંગણા બિલો પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે વ્યવસાયકારો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 2, 2026 at 9:03 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં વેરા વસૂલાતની કામગીરીમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવી છે. 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં મનપાએ વ્યવસાયવેરા પેટે રૂ. 11.87 કરોડ અને વાહનવેરા પેટે રૂ. 11.88 કરોડ મળી કુલ રૂ. 23.75 કરોડની વસૂલાત કરી છે. જેમાં વ્યવસાયવેરામાં નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકના 77 ટકા અને વાહનવેરામાં 88 ટકા લક્ષ્યાંક હાંસલ થયો છે.
મનપા દ્વારા ગત વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ વ્યવસાયવેરાના માંગણા બિલો પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે વ્યવસાયકારો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. વ્યવસાયવેરો ભરવાની અંતિમ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર નિયત કરવામાં આવી હતી. જોકે, સમયમર્યાદામાં વેરો નહીં ભરનાર પાસેથી નિયમ મુજબ દર મહિને 1 ટકા વ્યાજ વસૂલવાની જોગવાઈ છે.
બીજી તરફ, કેટલાક વ્યવસાયકારો દ્વારા હજુ સુધી વેરો ભરવામાં આવ્યો ન હોવાથી મનપા દ્વારા બાકી વેરાની વસૂલાત અને નવી નોંધણી માટે ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ઝુંબેશ દરમિયાન અધિનિયમની કલમ 5 અને 10 હેઠળ કસૂરવાર વ્યવસાયકારો સામે પેનલ્ટી અને દંડ સહિતની દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ અંગે સંબંધિત શાખાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.
મનપા વિસ્તારમાં જે નાગરિકો અને વ્યવસાયકારોએ હજુ સુધી વ્યવસાયવેરા હેઠળ નોંધણી કરાવી નથી, તેમને કોઈપણ પ્રકારની પેનલ્ટી કે દંડાત્મક કાર્યવાહીથી બચવા માટે ચાલુ નવેમ્બર મહિનાના અંત સુધીમાં ફરજિયાત નોંધણી કરાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ માટે નજીકના જનસેવા કેન્દ્રનો સંપર્ક કરી બાકી વેરાની ભરપાઈ અને નવી નોંધણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા મનપા દ્વારા અનુરોધ કરાયો છે.
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