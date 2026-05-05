રીકન્સ્ટ્રક્શન કે વરઘોડો? વડોદરા પોલીસ સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કન્ટેમ્પ્ટ અરજી
Published : May 5, 2026 at 10:13 PM IST
અમદાવાદ: વડોદરામાં ગણેશ મૂર્તિ પર ઈંડા ફેંકવાના કથિત કેસમાં આરોપીઓની રીકન્સ્ટ્રક્શનના નામે પરેડ કરાવવાના મામલે હવે કાયદાકીય વિવાદ ઊભો થયો છે. આ મામલે 5 અરજદારોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વડોદરા પોલીસ કર્મચારીઓ સામે કન્ટેમ્પ્ટ અરજી દાખલ કરી છે.
અરજદારોનો આક્ષેપ છે કે ઓગસ્ટ 2025માં બનેલી ઘટનામાં શરૂઆતમાં પોલીસ ફરિયાદ અજાણ્યા ઇસમો સામે નોંધાઈ હતી. બાદમાં તપાસ દરમિયાન પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ શરૂ કરી હતી. જોકે, ધરપકડ બાદ આરોપીઓને રીકન્સ્ટ્રક્શનના નામે આશરે 1.5 કિલોમીટર લાંબી પરેડ કરાવવામાં આવી હતી.
અરજદારોના જણાવ્યા મુજબ આ કાર્યવાહી માત્ર ઘટનાની પુનઃરચના પૂરતી મર્યાદિત નહોતી, પરંતુ તે દરમિયાન આરોપીઓને જાણે દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા હોય તેવું વર્તન કરવામાં આવ્યું. પોલીસ દ્વારા માફી મંગાવવામાં આવતી હોય તેવો માહોલ ઉભો થયો હતો અને આ સમગ્ર ઘટના સંબંધિત સામગ્રી ગુજરાત પોલીસની વેબસાઇટ પર પણ મૂકવામાં આવી હતી.
અરજદારો તરફથી સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક એ હાઇકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર આરોપીઓ ઘટના સ્થળે હાજર હોય તો પણ પોલીસ તેમને આવી રીતે જાહેરમાં પરેડ કરાવી શકે નહીં. આ મામલે તેમણે કોર્ટ સમક્ષ ત્રણ CD પણ રજૂ કરી હતી.
તેમણે કોર્ટ સમક્ષ એ પણ રજૂઆત કરી કે અરજદારોએ ગણેશ મૂર્તિ પર ઈંડા ફેંક્યા નથી. તેમ છતાં આ કેસમાં જામીન મળ્યા બાદ પણ એક પછી એક અન્ય કેસોમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને અંતે PASA હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે પણ નોંધ્યું હતું કે અવારનવાર સમાચારપત્રોમાં પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ સામે આવા પ્રકારના પગલાં લેવાતા હોવાના અહેવાલો સામે આવે છે. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી હતી કે રીકન્સ્ટ્રક્શનની કોઈ સ્વતંત્ર પુરાવાકીય મૂલ્ય નથી, અને તપાસ માટે તેની જરૂર હોય ત્યારે જ તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ.
અરજદારોએ વધુમાં પાટણના ચાણસ્માનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું હતું કે ત્યાં પણ 19 જેટલા લોકોને પોલીસ દ્વારા આશરે 2 કલાક સુધી માર મારવાનો આક્ષેપ થયો હતો. વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે વર્ષ 2021થી આવા બનાવોમાં વધારો થયો છે અને પોલીસને ઉપરથી સૂચના વિના આવી કાર્યવાહી શક્ય નથી.
હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે આવી અન્ય અરજીઓ પણ કોર્ટ સમક્ષ આવી રહી છે અને તમામ સમાન મુદ્દાવાળી અરજીઓને ક્લબ કરીને સાથે સુનાવણી કરવામાં આવી શકે છે. સાથે જ કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું કે પોલીસ કાયદો હાથમાં લઈ શકે નહીં, સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શનોનું ઉલ્લંઘન કરી શકે નહીં અને નાગરિકોના બંધારણીય અધિકારોનું હનન સ્વીકાર્ય નથી.