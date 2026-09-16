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ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડાના આલીદ્રામાં સોમનાથ એકેડમી સ્કૂલની માન્યતા રદ

બોર્ડની તપાસ અને હિયરિંગ બાદ કમિટીએ લીધો નિર્ણય; ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને નજીકની અન્ય શાળાઓમાં પ્રવેશ આપી શૈક્ષણિક વર્ષ બચાવાશે

સુત્રાપાડા તાલુકાના આલીદ્રા ખાતે કાર્યરત સોમનાથ એકેડમી સ્કૂલની માન્યતા બોર્ડ દ્વારા રદ
સુત્રાપાડા તાલુકાના આલીદ્રા ખાતે કાર્યરત સોમનાથ એકેડમી સ્કૂલની માન્યતા બોર્ડ દ્વારા રદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 7:34 PM IST

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ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા તાલુકાના આલીદ્રા ખાતે કાર્યરત સોમનાથ એકેડમી સ્કૂલની માન્યતા બોર્ડ દ્વારા રદ કરવામાં આવી છે. પ્રાચી માટે મંજૂર થયેલી આ ખાનગી શાળા હાલ આલીદ્રા ખાતે કાર્યરત હોવા અંગે ફરિયાદો સામે આવ્યા બાદ બોર્ડ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ બાદ બંને પક્ષોને સાંભળવા માટે વીડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે હિયરિંગ યોજાયું હતું, જેમાં કમિટીએ શાળાની માન્યતા રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

સોમનાથ એકેડમીમાં ધોરણ 9 અને 10 તેમજ ધોરણ 11 અને 12ના સામાન્ય તથા વિજ્ઞાન પ્રવાહના વર્ગો ચલાવવામાં આવતા હતા. શાળાની સ્થળબદલીને લઈને ફરિયાદો ઉઠ્યા બાદ શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા સમગ્ર મામલાની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓનલાઈન વીડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે હિયરિંગ યોજાયું હતું.

હિયરિંગ દરમિયાન સંબંધિત બંને પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ બોર્ડની કમિટીએ શાળાની માન્યતા રદ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ નિર્ણયની જાણ થતાં શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓમાં ચિંતા જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક વર્ષ અધવચ્ચે ન અટકી જાય અને પરીક્ષાઓ સહિતના અભ્યાસક્રમ પર અસર ન પડે તે અંગે વાલીઓમાં પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા.

સોમનાથ એકેડમી સ્કૂલ (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને અસર ન થાય તે માટે વિકલ્પ વ્યવસ્થા

શાળા સામે કાર્યવાહી વચ્ચે શિક્ષણ વિભાગે વિદ્યાર્થીઓના હિતને પ્રાથમિકતા આપતાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે સોમનાથ એકેડમીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને નજીકની અન્ય માન્યતા પ્રાપ્ત શાળાઓમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. જેથી શાળા બંધ થવાની કાર્યવાહીના કારણે વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક વર્ષ બગડે નહીં અને તેમનો અભ્યાસ સતત ચાલુ રહી શકે.

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સંબંધિત સ્થાનિક કચેરીઓને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. બોર્ડના નિર્ણયની અમલવારી માટે સ્થાનિક શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં વિદ્યાર્થીઓને અન્ય શાળાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.

સ્થળ બદલી મુદ્દે તપાસ બાદ બોર્ડની કાર્યવાહી

સોમનાથ એકેડમી શાળા મૂળ પ્રાચી માટે મંજૂર થયેલી હોવા છતાં આલીદ્રા ખાતે કાર્યરત હોવા અંગે ફરિયાદો સામે આવી હતી. આ મામલે બોર્ડ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ હિયરિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. હિયરિંગ પૂર્ણ થયા બાદ કમિટીના નિર્ણયથી શાળાની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે.

હવે સ્થાનિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ, શૈક્ષણિક રેકોર્ડ અને ટ્રાન્સફર સહિતની જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ બોર્ડના નિર્ણય અનુસાર શાળા સામેની આગળની કાનૂની અને વહીવટી કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે.

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