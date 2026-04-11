વેરાવળમાં ભાજપમાં બળવો: સિંધી સમાજની ટિકિટ મુદ્દે નારાજગી, મતદાન બહિષ્કારની ચીમકી

સિંધી સમાજના એક દાવેદાર ઉમેદવારને પરંપરાગત રીતે મજબૂત ગણાતા વોર્ડ નંબર 1ના બદલે વોર્ડ નંબર 8માંથી ટિકિટ ફાળવવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 12:08 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવતાં ભાજપમાં આંતરિક અસંતોષ ઉગ્ર બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ટિકિટ ફાળવણીને લઈને સિંધી સમાજમાં ભારે નારાજગી ફાટી નીકળી છે, જે હવે ખુલ્લા વિરોધમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે.

માહિતી મુજબ, સિંધી સમાજના એક દાવેદાર ઉમેદવારને પરંપરાગત રીતે મજબૂત ગણાતા વોર્ડ નંબર 1ના બદલે વોર્ડ નંબર 8માંથી ટિકિટ ફાળવવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી સમાજમાં અસંતોષ ફેલાયો છે. સમાજના આગેવાનો આને “અન્યાય અને અવગણના” ગણાવી રહ્યા છે, કારણ કે વોર્ડ નંબર 1માં સિંધી સમાજનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર છે અને વર્ષોથી તેઓ આ વોર્ડમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે.

આ નિર્ણયના વિરોધમાં સિંધી સમાજના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં યુવાનો જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે એકત્ર થયા હતા. તેમણે પક્ષના નેતૃત્વ સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ ઉગ્ર રીતે રજૂ કરી હતી. કાર્યાલય બહાર થોડા સમય માટે તંગદિલીનો માહોલ પણ સર્જાયો હતો, જેના કારણે રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે.

સમાજના આગેવાનોએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે જો વોર્ડ નંબર 1માંથી ટિકિટ ફાળવણી અંગેનો નિર્ણય બદલવામાં નહીં આવે તો સિંધી સમાજ ચૂંટણીમાં મતદાનનો બહિષ્કાર કરશે. આ ચીમકી ભાજપ માટે ગંભીર ચિંતા ઉભી કરે છે, કારણ કે સ્થાનિક સ્તરે સિંધી સમાજનો મતબેંક ચૂંટણીના પરિણામોને અસર કરી શકે છે.

સોશિયલ મીડિયામાં પણ આ મુદ્દો ભારે ચર્ચામાં છે. વોટ્સએપ અને ફેસબુક પર વિરોધ દર્શાવતા સંદેશાઓ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ભાજપ માટે આ આંતરિક વિખવાદ મોટો પડકાર બની રહ્યો છે, જ્યારે વિરોધ પક્ષો આ મુદ્દાને રાજકીય હથિયાર બનાવવાની તૈયારીમાં છે.

જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ડૉ. સંજય પરમારે જણાવ્યું છે કે સમાજ સાથે વાટાઘાટો ચાલુ છે અને જલ્દી સમાધાન આવશે તેવી આશા છે. હવે જોવું રહ્યું કે ભાજપ આ અસંતોષને કેવી રીતે શાંત કરે છે.

