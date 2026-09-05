શિક્ષક દિન પર શિક્ષકની વરવી વાસ્તવિકતા: પ્રલય અને નિર્માણના ઘડવૈયાઓ જ ગુજરાતમાં કાયમી ભરતી અને હક્કો માટે મજબૂર
ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષકોની વર્તમાન સ્થિતિની સમીક્ષા ETV ભારતે કરી છે, જાણો મનોજ ખત્રીના અહેવાલમાં.
Published : September 5, 2026 at 8:04 AM IST
અમદાવાદ: ચાણક્યની ઉક્તી છે કે, શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય ઓર નિર્માણ ઉસકી ગોદ મેં પલતે હૈં. એકબાજુ આજે 5મી સપ્ટેમ્બરે સમગ્ર દેશ જ્યારે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, ત્યારે આ વચ્ચે ગુજરાતમાં શિક્ષણ અને શિક્ષકોની વાસ્તવિક સ્થિતિ અંગે ETV ભારત દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. જે મુજબ રાજ્યની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં હજારો શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ, એક જ શિક્ષકથી ચાલતી હજારો શાળાઓ અને વર્ષોથી અટકેલી કાયમી ભરતીના કારણે રાજ્યના લાખો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અને શિક્ષણનું સ્તર જોખમમાં મુકાયું છે.
રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગમાં શિક્ષકોની ઘટના આંકડા જણાવતા ગુજરાત કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. મનિષ દોશી કહે છે, પ્રાથમિકથી લઈને હાયર સેકન્ડરી સુધીની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 40,000થી વધુ શિક્ષકોની જગ્યાઓ લાંબા સમયથી ખાલી છે. રાજ્યની 2,936 જેટલી શાળાઓ માત્ર એક જ શિક્ષકના સહારે ચાલી રહી છે, જ્યારે 14,562 શાળાઓમાં એક જ વર્ગખંડમાં એકથી વધુ ધોરણના બાળકોને બેસાડી અભ્યાસ કરાવવો પડે છે. રાજ્યમાં 38,000થી વધુ વર્ગખંડોની પણ અછત છે. આ ઉપરાંત, 10મા ધોરણ પછી 27.6% જેટલો મોટો ડ્રોપઆઉટ રેટ નોંધાઈ રહ્યો છે, જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગંભીર સ્થિતિ દર્શાવે છે.
વર્ષ 2023માં વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા દ્વારા રાજ્યમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ વિશે પ્રશ્ન પૂછાયો હતો, જેના જવાબમાં શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા અપાયેલા જવાબ મુજબ, વર્ષ 2022ની સ્થિતિએ રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં માધ્યમિક શિક્ષકોની 1057, ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષકોની 1287 જગ્યા મળીને કુલ 2344 જગ્યા ખાલી હતી. જ્યારે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં માધ્યમિકમાં 5206 અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં 5453 એમ કુલ મળીને 10669 જગ્યાઓ ખાલી હતી. જેની સામે સરકારે દ્વારા 2023માં સરકારી શાળામાં 671 અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 3467 જ્ઞાન સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાતમાં પ્રવૃત્ત વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ આ મુદ્દે સરકારની નીતિઓ સામે સવાલો ઉઠાવતા જણાવ્યું હતું કે, "નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP) મુજબ સરકારી શાળાઓમાં આશરે 75,000 થી 80,000 શિક્ષકોની અછત વર્તાઈ રહી છે. વર્તમાન નિયમો મુજબ પણ 25,000થી વધુ શિક્ષકોની અછત છે અને 2,600 શાળાઓ એક શિક્ષકથી ચાલે છે. સરકાર યોગ દિવસ કે કલા મહોત્સવ જેવા કાર્યક્રમોની ઉજવણી હોંશે હોંશે કરે છે, પરંતુ છેલ્લા 10 વર્ષથી વ્યાયામ, સંગીત, કે કોમ્પ્યુટરના કાયમી શિક્ષકોની ભરતી જ કરવામાં આવી નથી." યુવરાજસિંહ જાડેજા મુજબ, રાજ્યમાં 2 લાખ TET-TAT પાસ ઉમેદવારો છે.
ગુજરાત વિધાનસભામાં વર્ષ 2025માં બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ પૂછેલા સવાલના જવાબમાં શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં ચિત્ર, સંગીત, વ્યાયામ અને કોમ્પ્યુટરના શિક્ષકોની ભરતીના આંકડા આપવામાં આવ્યા હતા. જે મુજબ, સરકારી શાળામાં 12 અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 35 વ્યાયામ શિક્ષકોની ભરતી થઈ હતી, જ્યારે સરકારી શાળામાં 2 અને ગ્રાન્ટેડ શાળામાં 64 શિક્ષકોની ભરતી કરાઈ હતી. જ્યારે ચિત્ર, સંગીત વિષયના એકપણ શિક્ષકની ભરતી થઈ નહોતી.
ચિત્ર શિક્ષક ઉમેદવાર વસંત માછી અને રાકેશ ગોહિલે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, 2009-10 પછી એટલે કે છેલ્લા 17 વર્ષથી રાજ્યમાં ચિત્ર શિક્ષકોની કાયમી ભરતી થઈ નથી. આશરે 9,000 જેટલા યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો છેલ્લા 15 વર્ષથી કાયમી રોજગારી માટે આંદોલન કરી રહ્યા છે અને રજૂઆતો કરી રહ્યા છે. હાલમાં અંશકાલીન (Part-time) ધોરણે લેક્ચર દીઠ માત્ર 50 રૂપિયા અથવા 8,000 રૂપિયાના નજીવા માનદ વેતન પર કામ કરાવવામાં આવે છે, જેમાં વર્તમાન મોંઘવારીના સમયમાં ઘર ચલાવવું અત્યંત મુશ્કેલ બન્યું છે.
બીજી તરફ, કાયમી શિક્ષકો પર શિક્ષણ સિવાયની ગેર-શૈક્ષણિક કામગીરીનું ભારણ વધતાં તેની સીધી નકારાત્મક અસર શિક્ષણની ગુણવત્તા પર પડી રહી છે. TET અને TAT જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પાસ કરી ચૂકેલા હજારો ઉમેદવારો કાયમી નોકરી માટે અવારનવાર આંદોલન કરવા મજબૂર બન્યા છે.
આ સમગ્ર મુદ્દે રિવાબા જાડેજાના ઓફિસ તરફથી ETV ભારતને અપાયેલી માહિતી મુજબ, રાજ્યમાં ધોરણ 1થી 5ના 11 હજાર શિક્ષકોને નિમણૂંક પત્રો આપવાના છે અને તેમને જે જિલ્લામાં શિક્ષકોની ઘટ છે જ્યાં ફાળવવામાં આવશે. જેથી જિલ્લામાં શિક્ષકોની ઘટ પૂર્ણ થાય. આવનારા ભવિષ્યમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિકને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પોર્ટ્સ શિક્ષકોની ભરતીનું આયોજન છે. 1100 વ્યાયામ શિક્ષકોની ભરતી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં ભરતી બહાર પાડવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: