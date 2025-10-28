ETV Bharat / state

પંચમહાલ જિલ્લાના ખેડૂતોનો ડાંગરનો ઉભો પાક ધોવાયો, સરકાર પાસે વળતરની કરી માંગ, સાંભળો ખેડૂતોની આપવીતી

રાજ્યના વિવિધ જિલ્લામાં ખાબકેલા કમોસમી વરસાદે અસંખ્ય ખેડૂતોના પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, પાક બગડતા ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. સાંભળો પંચમહાલ જિલ્લાના ખેડૂતોની આપવીતી.

પંચમહાલ જિલ્લાના ખેડૂતોનો ડાંગરનો ઉભો પાક ધોવાયો
પંચમહાલ જિલ્લાના ખેડૂતોનો ડાંગરનો ઉભો પાક ધોવાયો (Etv Bharat Gujarat)
October 28, 2025

પંચમહાલ: પંચમહાલ જીલ્લા સહિત ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે. દિવાળી પુરી થતા ડાંગરની કાપણી શરૂ થાય છે. તે સમયે જ કમોસમી વરસાદ ખાબકતા ડાંગરના ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેના કારણે ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાની ભોગવાનો વારો આવ્યો છે.

પશુઓના ઘાસચારોને પણ નુકસાન

ડાંગરની કાપણી બાદ ઘાસ પણ પશુઓના ઘાસચારા તરીકે ઉપયોગી બને છે. ત્યારે વરસાદે પશુઓના ઘાસચારાને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યુ છે. વરસાદને કારણે ખેતરોમા કાપી રાખેલા ડાંગરના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેમા ડાંગરના પૂળાઓ વરસાદમાં પલળી ગયા હતા. ગોધરા તાલુકાના પઢીયાર, વેલવડ ,અંદરના મુવાડા સહિતના ગામોના ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે ખેડૂતોએ સરકાર સામે આર્થિક સહાય માટે હાથ લંબાવ્યો છે.

ડાંગરના પાકમાં પાણી ફરી વળ્યું

સમગ્ર ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ કમોસમી વરસાદ થતા જગતના તાત પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું હોય તેવી કપરી પરિસ્થિતી સર્જાઈ છે. પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા તાલુકાના પઢીયાર સહિત કાંકણપુર, પઢીયાર, વિંઝોલ, વેલવડ, મોર્યો, નદીસર, ધાણીત્રા, વેગનપુર જેવા અનેક ગામોના ખેડૂતો માટે આ કમોસમી માવઠું જાણે આફત બનીને ત્રાટક્યું છે. આ પંથકના ખેડૂતો મુખ્યત્વે ડાંગરની ખેતી પર નિર્ભર છે. ચાર મહિનાની અથાગ મહેનત બાદ જ્યારે ડાંગરનો પાક લેવાનો સમય આવ્યો તે જ વખતે ગઈકાલથી વરસેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ડાંગરના પાકમાં પાણી ફરી વળ્યું છે.

ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન થવાની ભીતિ

વરસાદના કારણે ખેતરમાં ઉભેલો ડાંગરનો પાક તેમજ જેની કાપણી કરી લેવાઈ હતી અને ખેતરમાં જ રાખવામાં આવ્યો હતો તે પાક પણ સંપૂર્ણપણે પલળી ગયો છે. ડાંગર પલળી જવાથી તેની ગુણવત્તા બગડી ગઈ છે. જેના કારણે ખેડૂતોને જોઈએ તેટલો સારો પાક અને ભાવ હવે નહીં મળે અને મોટું આર્થિક નુકસાન થવાની ભીતિ છે. સતત વરસતા વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પાકને બચાવવાનો મોકો પણ મળ્યો નથી.

વહેલી તકે સર્વે કરાવીને વળતર આપવાની માંગ

આ વિસ્તારના ખેડૂતો પશુપાલન પર પણ નિર્ભર હોવાથી તેમના માટે પાકની સાથે-સાથે ડાંગરના ઘાસનું પણ ખૂબ મહત્વ હોય છે. ડાંગર પલળી જવાથી તેમાંથી મળતું ઘાસ પણ પશુઓ માટે પૂરતું અને યોગ્ય ગુણવત્તાવાળું રહેશે નહીં. આમ, ખેતી અને પશુપાલન બંને ક્ષેત્રે ખેડૂતોને બેવડો ફટકો પડ્યો છે.

કમોસમી વરસાદથી થયેલા વ્યાપક નુકસાન અંગે ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે. તેમની મહેનત પાણીમાં ગઈ હોવાથી અને આર્થિક રીતે નુકસાન થવાની સ્થિતિમાં હોવાથી તેમણે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક સર્વે કરી યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની માંગણી કરી છે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સરકાર આ બાબતે સર્વે કરીને ઝડપથી આર્થિક સહાય ચૂકવશે તો જ તેઓ આ સંકટમાંથી રાહત મેળવી શકશે.

