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પેપર લીક બાદ જામનગરમાં RE-NEETની તૈયારી: 5 કેન્દ્રો પર 1704 વિદ્યાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા, ચિંતા વચ્ચે મહેનત બમણી

જામનગર શહેરમાં આ વખતે કુલ પાંચ નિયત કેન્દ્રો પર NEETની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સુરક્ષા અને પારદર્શિતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

પેપર લીક બાદ જામનગરમાં RE-NEETની તૈયારી
પેપર લીક બાદ જામનગરમાં RE-NEETની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 8:00 PM IST

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જામનગર: મેડિકલ ક્ષેત્રે પ્રવેશ માટે લેવાતી NEETની પરીક્ષાના પેપર લીક કાંડ બાદ હવે ફરીથી પરીક્ષા યોજાવા જઈ રહી છે. આગામી 21 જૂનના રોજ યોજાનારી આ ‘RE-NEET’ પરીક્ષાને લઈને જામનગર જિલ્લાના 1704 વિદ્યાર્થીઓ ફરી એકવાર પરીક્ષા ખંડમાં બેસશે. જો કે, પેપર લીકની ઘટના બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ભારે ચિંતા અને ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, છતાં પણ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની મહેનત બમણી કરી દીધી છે.

5 કેન્દ્રો પર ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે પરીક્ષાનું આયોજન
જામનગર શહેરમાં આ વખતે કુલ પાંચ નિયત કેન્દ્રો પર NEETની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સુરક્ષા અને પારદર્શિતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

અચાનક પરીક્ષા રદ્દ થવાના કારણે રાત-દિવસ એક કરીને તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્તર પર ઊંડી અસર પડી છે. ફરીથી એ જ માનસિક દબાણ સાથે પરીક્ષા આપવી એ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મોટો પડકાર છે.

પેપર લીક બાદ જામનગરમાં RE-NEETની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

શું કહે છે જામનગરના વિદ્યાર્થીઓ?
ફરીથી NEETની પરીક્ષા આપવા જઈ રહેલી વિદ્યાર્થિની મૈત્રી અગ્રાવત ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "પેપર લીકની ખબર પડી ત્યારે ઘણો આઘાત લાગ્યો હતો. મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું હોય તેવું લાગ્યું. ફરીથી પરીક્ષા આપવાને લઈને મનમાં થોડો ડર અને ચિંતા ચોક્કસ છે, પણ અમારી પાસે મહેનત કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી."

તો ઉર્વશી વરાડીયા નામની વિદ્યાર્થિનીએ જણાવ્યું કે, "આ વખતે અમે વધુ દ્રઢતા સાથે પરીક્ષા આપીશું. પરીક્ષા રદ્દ થતાં આખો શિડ્યુલ ખોરવાઈ ગયો છે. ચિંતા એ વાતની છે કે ફરીથી પેપર કેવું આવશે? પરંતુ અમે હિંમત હાર્યા વગર ગત વખત કરતાં પણ વધુ મહેનત શરૂ કરી દીધી છે જેથી અમારું મેડિકલનું સપનું પૂરું થઈ શકે."

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 3 જૂનના રોજ લેવાયેલી NEET ની પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું હોવાની વિગતો બહાર આવ્યા બાદ દેશભરમાં હોબાળો મચ્યો હતો. આ વિવાદને પગલે પરીક્ષા રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો અને 21 જૂને ફરીથી પરીક્ષા લેવાનું નક્કી થયું હતું. તંત્ર દ્વારા આ વખતે પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય તે માટે કડક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્રની નવી નજર હેઠળ 21 જૂને લેવાનારી આ પરીક્ષા કેટલી શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક રીતે સંપન્ન થાય છે.

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