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Re-NEET 2026: દિવસ-રાતની તૈયારી બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં નિરાશા, મનોબળ પર પડી અસર

ઘણા વિદ્યાર્થીઓમાં એવી લાગણી ઉભી થઈ છે કે તેમની લાંબા સમયની મહેનતને યોગ્ય ન્યાય મળશે કે નહીં તે અંગે અનિશ્ચિતતા છે.

દિવસ-રાતની તૈયારી બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં નિરાશા
દિવસ-રાતની તૈયારી બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં નિરાશા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 9:35 AM IST

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અમરેલી : મેડિકલ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે લાખો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દર વર્ષે નીટ (NEET) પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ વર્ષભર સતત મહેનત કરતા હોય છે. પરંતુ પરીક્ષા સંબંધિત વિવાદો અને અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિ સર્જાતા અનેક વિદ્યાર્થીઓમાં નિરાશા, માનસિક દબાણ અને ભવિષ્ય અંગે ચિંતા વધતી જોવા મળી રહી છે.

12 સાયન્સ પૂર્ણ કર્યા બાદ અનેક વિદ્યાર્થીઓએ NEET માટે દિવસ-રાત મહેનત કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 5 થી 10 કલાક સુધી સતત અભ્યાસ કરવામાં આવતો હતો અને પરીક્ષામાં સારા ગુણ સાથે સફળતા મળશે તેવી આશા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી. પરીક્ષા આપ્યા બાદ ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પ્રદર્શન અંગે સકારાત્મક આશા વ્યક્ત કરી હતી અને મેડિકલ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ મેળવવાના સપના પણ જોયા હતા.

NEET તૈયારી કરનાર વિદ્યાર્થિનીઓ (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ, પરીક્ષા પ્રક્રિયા અંગે ઉભા થયેલા વિવાદો અને પેપર લીક જેવી ચર્ચાઓ બાદ વિદ્યાર્થીઓના મનોબળ પર અસર થઈ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓમાં એવી લાગણી ઉભી થઈ છે કે તેમની લાંબા સમયની મહેનતને યોગ્ય ન્યાય મળશે કે નહીં તે અંગે અનિશ્ચિતતા છે.

વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફરીવાર પરીક્ષાની તૈયારી કરવી એ માત્ર શૈક્ષણિક નહીં પરંતુ માનસિક રીતે પણ એક મોટો પડકાર બની રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ ફરીથી અગાઉ જેવી ઊર્જા અને ઉત્સાહ સાથે અભ્યાસ શરૂ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.

NEET તૈયારી કરનાર વિદ્યાર્થિનીઓ
NEET તૈયારી કરનાર વિદ્યાર્થિનીઓ (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીની, પરમાર આયુષીએ જણાવ્યું હતું કે," અમને પહેલા NEETની પરીક્ષાનો ઉત્સાહ હતો, કોન્ફિડન્સ વધારે હતો પણ હવે થોડા નિરાશ થયા છીએ. અમારા માર્કસ પણ સારા હતા, હવે પાછી પરીક્ષા આપવી તેની ચિંતા છે કે હવે શું થશે હવે માતા-પિતા કહે છે એટલે અમે પરીક્ષા આપીએ છીએ."

કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે, "પરીક્ષા પહેલા તેઓ ખૂબ ઉત્સાહથી નિયમિત વાંચન કરતા હતા અને પોતાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હતું, પરંતુ અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિ સર્જાતા હવે તેઓમાં પહેલાની જેમ આત્મવિશ્વાસ જોવા મળતો નથી. જેના કારણે ફરીથી અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે."

શિક્ષણવિદોનું માનવું છે કે, આવી પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓને પરિવાર, શિક્ષકો અને માર્ગદર્શકોનો માનસિક સહયોગ મળવો ખૂબ જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓ પર વધુ દબાણ ઉભું કરવાને બદલે તેમને પ્રોત્સાહન અને સકારાત્મક વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે તો તેઓ ફરી આત્મવિશ્વાસ સાથે પોતાની તૈયારી શરૂ કરી શકે છે.

NEET જેવી મહત્વની પરીક્ષા માત્ર વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દી નહીં પરંતુ તેમના સપનાઓ અને મહેનત સાથે પણ જોડાયેલી હોય છે. તેથી પરીક્ષા પ્રણાલી પ્રત્યે વિશ્વાસ જળવાઈ રહે તે માટે પારદર્શિતા અને યોગ્ય વ્યવસ્થાની માંગ પણ ઉઠી રહી છે.

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