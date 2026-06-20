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NEET પરીક્ષા રદ થતા વિદ્યાર્થીઓના માનસિક પર કેવી અસરો? જુઓ ફરી પરીક્ષાને લઇ વિદ્યાર્થીઓની કેવી છે તૈયારી

NEET પરીક્ષા રદ્દને કારણે સંચાલકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ચિંતામાં મુકાયા હતા.

Re-NEET 2026
Re-NEET 2026 (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 8:45 AM IST

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રાજકોટ :NEETની પરીક્ષાની નવી તારીખ તો જાહેર થઈ છે, પરંતુ તેની સીધી અસર વિદ્યાર્થીઓના માનસિક પર થઈ છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓએ NETની પરીક્ષા આપી અને તેનું કેલ્ક્યુલેશન પણ કર્યું હતું. જેમાં તેમને 600 ઉપર માર્કની ધારણા હતી, પરંતુ આ વિશ્વાસ પરીક્ષા લીક થવાના કારણે પડી ભાંગ્યો. અનેક વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓએ પોતાના અભ્યાસના પુસ્તકો અભેરાઈ પર અથવા તો પસ્તીમાં આપી દીધા હતા, પરંતુ જે રીતે પેપર લીકની વાત સામે આવતા આ વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં મુકાયા હતા.

વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં મુકાવા પાછળનું કારણ માત્ર એટલું જ હતું કે વિદ્યાર્થીઓએ કરેલી મહેનત અને આખા વર્ષનો નીચોડ જ્યારે પરીક્ષા રૂપી લેવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે તેની સીધી અસર વિદ્યાર્થીઓના માનસિક પર અસર જોવા મળી હતી. જો કે આ સમગ્ર બાબતને વિદ્યાર્થીઓએ શાળાના અથવા તો ટ્યુશન ક્લાસીસના સંચાલકો દ્વારા આપવામાં આવેલી હૂંફે તેમનું મનોબળ વધાર્યું હતું. આ વિદ્યાર્થીઓને માનસિક રીતે ફરી તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા.

પરીક્ષા રદ થતા વિદ્યાર્થીઓના માનસિક પર કેવી અસરો પડી? (ETV Bharat Gujarat)

NEET પરીક્ષા રદ્દને કારણે સંચાલકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ચિંતામાં મુકાયા

જોકે આ સમગ્ર ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખી અને તાત્કાલિક સ્કૂલ સંચાલકો અને ટ્યુશન ક્લાસીસના સંચાલકોએ ટૂંકા સમયની અંદર એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો હતો. જેની અંદર નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં નફો કે નહીં નુકસાન વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાના છે અને તેમને આગળ વધારવાના છે. આ જ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી આફતને અવસરમાં બદલી અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને ફોન કરી અને સંચાલકો દ્વારા એવી ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે તમારા બાળકને જ્યાં સુધી નીટની નવી જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ભણાવવામાં આવશે અને બાળકોને જોઈતી તમામ સવલતો પૂરી પાડવામાં આવશે.

એક તરફ નીટની પરીક્ષા રદ થતાની સાથે જ સંચાલકોથી લઈ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ચિંતામાં મુકાયા હતા. પરંતુ, ટ્યુશન ક્લાસીસના અને સાથે જ સ્કૂલ સંચાલકોએ આ તમામ વાતને બાજુમાં મુકીને બાળકોના હિત માટે નવી જ એક રણનીતિ ઘડી હતી. સાથે જ ડિપ્રેશનમાં ગયેલા વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે આ આફતમાંથી બહાર કાઢવા તેની યોજના પણ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. કહેવાય છે કે અંધારા બાદ અજવાળું હોય છે એ જ વાતને ધ્યાને રાખી સંચાલકોએ વિદ્યાર્થીના હિતમાં નિર્ણય લીધો હતો.

નિધિ બિરાની, વિદ્યાર્થીની
નિધિ બિરાની, વિદ્યાર્થીની (ETV Bharat Gujarat)

NEET પરીક્ષા આપીને ડિપ્રેશનની અંદર ઓપરેશન કરાવ્યું

NEETની પરીક્ષા જે રીતે લેવાય હતી તેમાં એક વિદ્યાર્થીનીએ પોતે આ પરીક્ષા બાદ પોતાની આંખનું ઓપરેશન કરાવવાનું નક્કી કર્યું હતું અને જ્યારે તે આંખનું ઓપરેશન કરાવવા ગઈ હતી ત્યારે યોગેશ દવેનો ફોન હતો અને તેમણે કહ્યું હતું કે, તમે નીટની પરીક્ષા જે આપી છે તે રદ કરવામાં આવી છે. નવી જાહેરાત થાય ત્યારબાદ ફરી તમારે નીટની પરીક્ષા આપવાની રહેશે. આ વાત સાંભળતાની સાથે જ આ યુવતીના પગ નીચેથી જાણે જમીન સરકી ગઈ હોય તે પ્રકારનું તેને અહેસાસ થયો હતો, પરંતુ ઓપરેશનની તારીખ પણ લેવાઈ ગઈ હતી. વિદ્યાર્થીની ઓટીમાં હોવાથી તેને પોતાનું ઓપરેશન ડિપ્રેશનની અંદર કરાવ્યું. પરંતુ, તે 10 થી 12 દિવસ સુધી ભણતર સામે ધ્યાન ન દઈ શકી અને તે પોતે એવું માનતી હતી કે જે તેને 650 પ્લસ માર્ક મળવાના હતા તે ઘટી જશે અને તે હવે શું કરશે તેવી તેને ચિંતા હતી. શિક્ષકોએ કાઉન્સિલિંગ કરી ફરી આ પરીક્ષા માટે તેને તૈયાર કરી, પરંતુ તે માને છે કે જે મહેનત કરી હતી અને જે તેમને આશા અપેક્ષા હતી, તેના પર પાણી ફરી વળ્યું છે.

પરીક્ષા રદ થતા વિદ્યાર્થીઓના માનસિક પર કેવી અસરો પડી?
પરીક્ષા રદ થતા વિદ્યાર્થીઓના માનસિક પર કેવી અસરો પડી? (ETV Bharat Gujarat)

NEET પરીક્ષા રદ્દને કારણે વિદ્યાર્થી ડિપ્રેશનમાં જતો રહ્યો

એક વિદ્યાર્થી જે વર્ગમાં ટોપર હતો, પરંતુ પરીક્ષા રદ થતાની સાથે જ તે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો હતો. ડિપ્રેશનની અંદર વારંવાર બોલ બોલ કરતો હું પરીક્ષા પાસ કરીશ અને વારંવાર પરીક્ષામાં પુછાયેલા જવાબો બોલ બોલ કરતો હતો. જો કે આ સમગ્ર બાબતને ધ્યાને રાખી સંચાલકોએ તેના માતા પિતાનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળવા માટે ડોક્ટરોની મદદ લઈ તેને જરૂરી દવાઓ અને પુરતી સારવાર કરવામાં આવી હતી.આ વિદ્યાર્થી પીજીમાં રહે છે, પરંતુ તેની જે રીતની પરિસ્થિતિ છે તેની સામે પીજીના સંચાલકોએ આ પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિને સાથે રહેવાની સલાહ આપી હતી. જો કે તેના પિતા દ્વારા સંચાલકોની આ સલાહને માનીને બધો જ કામ ધંધો છોડી દીકરો બીજી વખત પરીક્ષા ન આપે ત્યાં સુધી તેની સાથે રહેવાનું નક્કી કર્યું છે. હાલ આ વિદ્યાર્થી ડિપ્રેશનમાંથી સંચાલકોના હૂંફના કારણે થોડો બહાર આવ્યો છે અને તેને ફરીથી આ પરીક્ષા દેવા માટે સજ્જ કરવામાં આવ્યો છે.

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