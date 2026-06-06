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શું બંધ થવાની છે કાગળની નોટો? RBI ગવર્નરે પ્લાસ્ટિક કરન્સી અંગે આપી મોટી જાણકારી

આરબીઆઈ ગવર્નરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પોલિમર નોટો રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ છે, પરંતુ કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી

આરબીઆઈ ગવર્નરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પોલિમર નોટો રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ છે, પરંતુ કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી
આરબીઆઈ ગવર્નરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પોલિમર નોટો રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ છે, પરંતુ કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 5:36 PM IST

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મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના નવા ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ દેશના ચલણ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે, RBI ભારતમાં પ્લાસ્ટિક એટલે કે પોલિમર નોટ રજૂ કરવા અંગે વિચાર કરી રહી છે. જોકે, ગવર્નરે સ્પષ્ટતા કરી કે આ યોજના હાલમાં ખૂબ જ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. બેંક હાલમાં આ પહેલના ફાયદા અને ગેરફાયદાનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.

પ્લાસ્ટિક નોટ રજૂ કરવાના અગાઉના પ્રયાસો કેમ નિષ્ફળ ગયા?

ભારતમાં પ્લાસ્ટિક નોટ રજૂ કરવાના અગાઉના પ્રયાસો થયા છે. 2014ની આસપાસ, સરકારે પાંચ શહેરો- જયપુર, શિમલા, ભુવનેશ્વર, મૈસુર અને કોચીમાં ₹10 પ્લાસ્ટિક નોટનું નાના પાયે ટ્રાયલ હાથ ધર્યું હતું. જોકે, તે સમયે આ પહેલ નિષ્ફળ ગઈ હતી. મુખ્ય કારણ એ હતું કે દેશના ATM અને બેંક નોટ ગણતરી મશીનો ફક્ત કાગળની નોટો માટે જ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા; પ્લાસ્ટિક નોટોના કારણે મશીનો વારંવાર જામ થઈ જતા હતા. વધુમાં, એવી ચિંતા હતી કે ભારતની તીવ્ર ગરમીને કારણે નોટો એકસાથે ચોંટી શકે છે અથવા સંકોચાઈ શકે છે. પરિણામે, પ્રોજેક્ટ અટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો. આરબીઆઈ હવે આ અગાઉની ખામીઓને દૂર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

પૉલિમર નોટ શું છે અને તેના ફાયદા શું છે?

પ્લાસ્ટિક અથવા પૉલિમર નોટો હાર્ડ પ્લાસ્ટિક કાર્ડ (જેમ કે ATM કાર્ડ) જેવી નથી હોતી; તે ખાસ પ્રકારના ખૂબ જ પાતળા અને લવચીક પ્લાસ્ટિક (BOPP) માંથી બનાવવામાં આવે છે. તમે સામાન્ય કાગળની નોટોની જેમ જ તેમને સરળતાથી ફોલ્ડ કરીને તમારા ખિસ્સા અથવા પાકીટમાં રાખી શકો છો. આ નોટોના ઘણા ફાયદાઓ છે:

  • વધુ મજબૂતી: આ નોટો પાણી અથવા પરસેવાને કારણે વિઘટિત થતી નથી અને સરળતાથી ફાટી જતી નથી, જેના કારણે તે ખૂબ લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે.
  • ગંદકી સામે પ્રતિકાર: તે ધૂળ, માટી અથવા પાણીથી પ્રભાવિત થતી નથી, તેથી તે ગંદી કે કાળી થતી નથી.
  • નકલી નોટોનું નિવારણ: પ્લાસ્ટિક નોટોમાં સુરક્ષા સુવિધાઓ શામેલ હોઈ શકે છે જેની નકલ કરવી અશક્ય છે. આ દેશમાં નકલી ચલણના પરિભ્રમણને અસરકારક રીતે સમાપ્ત કરશે.
  • પૈસાની બચત: પ્રારંભિક છાપકામ ખર્ચ વધારે હોવા છતાં, તેમનું આયુષ્ય લાંબું હોવાથી સરકારને વારંવાર નવી નોટો છાપવાના ખર્ચમાંથી બચાવે છે.

વિશ્વના ઘણા દેશોમાં અસ્તિત્વમાં છે આ સિસ્ટમ

ઓસ્ટ્રેલિયા 1988માં પ્લાસ્ટિકની નોટનો ઉપયોગ શરૂ કરનાર વિશ્વનો પહેલો દેશ હતો. આજે, યુકે, કેનેડા, સિંગાપોર, મલેશિયા અને થાઇલેન્ડ સહિત 60 થી વધુ દેશોમાં પ્લાસ્ટિક નોટ સફળતાપૂર્વક ઉપયોગમાં લેવાય છે. આરબીઆઈ ગવર્નરે જનતાને ખાતરી આપી છે કે આ નવા ફેરફાર દરમિયાન દેશમાં પૈસાની કોઈ અછત રહેશે નહીં.

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